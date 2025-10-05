Tim Curry, majordomul din „Singur Acasă 2”,despre starea sa de sănătate la 13 ani de la AVC. Cum arată acum

Actorul s-a adresat fanilor la proiecția aniversară de 50 de ani a filmului „Rocky Horror Picture Show”.

După accident, legendarul actor a ales să stea departe de ochii publicului | Getty Images

Tim a suferit accidentul vascular cerebral în 2012, la reședința sa din California, în timp ce făcea un masaj.

Tim Curry, starul „Rocky Horror”, a vorbit despre starea sa de sănătate

Tim Curry a oferit noi detalii despre starea lui de sănătate, la 13 ani după ce a suferit un accident vascular cerebral.

Legendarul actor din „Rocky Horror Picture Show”, în vârstă de 79 de ani, a vorbit despre cum se simte în cadrul unei proiecții speciale dedicate aniversării a 50 de ani de la celebrul musical.

Adresându-se publicului la Academy Museum din Los Angeles, Tim a spus: „Încă nu pot să merg, de aceea stau în acest scaun caraghios, și asta e foarte limitativ”.

„Așa că nu voi cânta și nu voi dansa prea curând. Încă am probleme serioase cu piciorul stâng”, a spus actorul.

Tim Curry a suferit un accident vascular cerebral în 2012

Tim a suferit un accident vascular cerebral în 2012, după ce s-a prăbușit în locuința sa din California. Episodul l-a lăsat paralizat pe o parte a corpului și i-a afectat vorbirea.

De la accidentul suferit la vârsta de 66 de ani, legendarul actor a ales să stea departe de ochii publicului și a fost surprins doar arareori în spațiul public.

Oferind mai multe detalii despre momentul critic, Tim a continuat: „Eram la un masaj atunci și nici măcar nu am observat ceva în neregulă, dar tipul care îmi făcea masajul mi-a spus: «Sunt îngrijorat pentru tine, vreau să chem o ambulanță»”.

„Și chiar a făcut-o, iar eu i-am spus: «E atât de caraghios»”.

Potrivit Mayo Clinic, un accident vascular cerebral ischemic apare atunci când circulația sângelui către o parte a creierului este blocată sau redusă. Aceasta împiedică țesutul cerebral să primească oxigen și nutrienți, iar celulele nervoase încep să moară în câteva minute.

Un alt tip de accident vascular este cel hemoragic. Acesta apare atunci când un vas de sânge din creier se sparge sau se fisurează, provocând hemoragie cerebrală. Sângele pune presiune pe celulele nervoase și le deteriorează.

„Rocky Horror Picture Show”, filmul care l-a făcut celebru

Tim a rămas în memoria publicului în special prin interpretarea sa memorabilă a savantului genial și nebun dr. Frank N. Furter, în „The Rocky Horror Picture Show”.

A jucat pentru prima dată în producția originală de la Londra, din 1973, și a continuat să interpreteze rolul pe Broadway, înainte de a relua personajul în filmul din 1975.

Vorbind despre impactul de durată al peliculei, Tim a declarat, potrivit The Hollywood Reporter: „Sunt atât de încântat de acest moment și foarte onorat de Academie că ne-a oferit șansa să prezentăm din nou filmul nostru, care a rezistat timp de 50 de ani”.

Curry a avut o carieră actoricească de succes înainte de problemele de sănătate, devenind celebru odată cu „The Rocky Horror Picture Show” din 1975.

Despre rolul care l-a propulsat către celebritate, el a declarat pentru revista Los Angeles că privește succesul filmului „cu un fel de toleranță amuzată”.

El a continuat: „Nu e nici o binecuvântare, nici un blestem. Am avut noroc să primesc acest rol”.

Multă vreme a evitat să vorbească despre film, temându-se că va fi distribuit doar în roluri similare, notează Daily Mail.