Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Tim Curry, majordomul din „Singur Acasă 2”,despre starea sa de sănătate la 13 ani de la AVC. Cum arată acum

Tim Curry, majordomul din „Singur Acasă 2”,despre starea sa de sănătate la 13 ani de la AVC. Cum arată acum

Actorul s-a adresat fanilor la proiecția aniversară de 50 de ani a filmului „Rocky Horror Picture Show”.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 05 Octombrie 2025, 12:00 | Actualizat Vineri, 03 Octombrie 2025, 14:10
Galerie
După accident, legendarul actor a ales să stea departe de ochii publicului | Getty Images

Tim a suferit accidentul vascular cerebral în 2012, la reședința sa din California, în timp ce făcea un masaj.

Tim Curry, starul „Rocky Horror”, a vorbit despre starea sa de sănătate

Tim Curry a oferit noi detalii despre starea lui de sănătate, la 13 ani după ce a suferit un accident vascular cerebral.

Legendarul actor din „Rocky Horror Picture Show”, în vârstă de 79 de ani, a vorbit despre cum se simte în cadrul unei proiecții speciale dedicate aniversării a 50 de ani de la celebrul musical.

Articolul continuă după reclamă

Adresându-se publicului la Academy Museum din Los Angeles, Tim a spus: „Încă nu pot să merg, de aceea stau în acest scaun caraghios, și asta e foarte limitativ”.

„Așa că nu voi cânta și nu voi dansa prea curând. Încă am probleme serioase cu piciorul stâng”, a spus actorul.

Tim Curry a suferit un accident vascular cerebral în 2012

Tim a suferit un accident vascular cerebral în 2012, după ce s-a prăbușit în locuința sa din California. Episodul l-a lăsat paralizat pe o parte a corpului și i-a afectat vorbirea.

De la accidentul suferit la vârsta de 66 de ani, legendarul actor a ales să stea departe de ochii publicului și a fost surprins doar arareori în spațiul public.

Oferind mai multe detalii despre momentul critic, Tim a continuat: „Eram la un masaj atunci și nici măcar nu am observat ceva în neregulă, dar tipul care îmi făcea masajul mi-a spus: «Sunt îngrijorat pentru tine, vreau să chem o ambulanță»”.

„Și chiar a făcut-o, iar eu i-am spus: «E atât de caraghios»”.

Potrivit Mayo Clinic, un accident vascular cerebral ischemic apare atunci când circulația sângelui către o parte a creierului este blocată sau redusă. Aceasta împiedică țesutul cerebral să primească oxigen și nutrienți, iar celulele nervoase încep să moară în câteva minute.

Un alt tip de accident vascular este cel hemoragic. Acesta apare atunci când un vas de sânge din creier se sparge sau se fisurează, provocând hemoragie cerebrală. Sângele pune presiune pe celulele nervoase și le deteriorează.

Citește și: Cum arată astăzi Tim Curry, majordomul din „Singur acasă 2”. Apariție rară cu actorul imobilizat într-un scaun cu rotile

„Rocky Horror Picture Show”, filmul care l-a făcut celebru

Tim a rămas în memoria publicului în special prin interpretarea sa memorabilă a savantului genial și nebun dr. Frank N. Furter, în „The Rocky Horror Picture Show”.

A jucat pentru prima dată în producția originală de la Londra, din 1973, și a continuat să interpreteze rolul pe Broadway, înainte de a relua personajul în filmul din 1975.

Vorbind despre impactul de durată al peliculei, Tim a declarat, potrivit The Hollywood Reporter: „Sunt atât de încântat de acest moment și foarte onorat de Academie că ne-a oferit șansa să prezentăm din nou filmul nostru, care a rezistat timp de 50 de ani”.

Curry a avut o carieră actoricească de succes înainte de problemele de sănătate, devenind celebru odată cu „The Rocky Horror Picture Show” din 1975.

Despre rolul care l-a propulsat către celebritate, el a declarat pentru revista Los Angeles că privește succesul filmului „cu un fel de toleranță amuzată”.

El a continuat: „Nu e nici o binecuvântare, nici un blestem. Am avut noroc să primesc acest rol”.

Tim Curry îmbrăcat într-o ținută neagră, la volanul unei mașini
Tim Curry alături de colegii lui de distributie din filmul The Rocky Horror Picture Show
Tim Curry îmbrăcat cu o cămașă bleumarin, într-un scaun cu rotile

Multă vreme a evitat să vorbească despre film, temându-se că va fi distribuit doar în roluri similare, notează Daily Mail.

Ce meserie are Cora, soția lui Serghei Mizil. Cu ce se ocupă femeia care îi este alături de o viață... Ce mai face și cu ce se ocupă astăzi Simona Amânar, gimnasta care a dat numele unei sărituri celebre. Așa arată acum...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac” Suma &#8220;indecentă&#8221; pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. &#8220;Le fac pe plac&#8221;
Observatornews.ro Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt viu” Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt viu”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Oana Monea, despre relația cu Marius și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor. Interviul exclusiv e în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Oana Monea, despre relația cu Marius și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor. Interviul exclusiv e în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Gigi Becali, gest impresionant și neașteptat pentru imigranții din Capitală. Ce a făcut: „Ce contează la mine 500-600 de euro”
Gigi Becali, gest impresionant și neașteptat pentru imigranții din Capitală. Ce a făcut: „Ce contează la mine...
Află ce îți dorești în secret într-o relație, în funcție de zodie. Cum arată horoscopul
Află ce îți dorești în secret într-o relație, în funcție de zodie. Cum arată horoscopul Catine.ro
Victoria Beckham, apariție îndrăzneață pe străzile Parisului. Cum a fost surprinsă soția lui David Beckham înainte de Fashion Week
Victoria Beckham, apariție îndrăzneață pe străzile Parisului. Cum a fost surprinsă soția lui David Beckham...
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată... Libertatea.ro
Un președinte de consiliu județean dă tonul reducerii bugetarilor. A concediat peste 500 de persoane
Un președinte de consiliu județean dă tonul reducerii bugetarilor. A concediat peste 500 de persoane Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită Spynews.ro
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Gem de struguri negri, foarte aromat și consistent
Gem de struguri negri, foarte aromat și consistent HelloTaste.ro
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 6 octombrie 2025. Gemenii se tem de angajamente. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 6 octombrie 2025. Gemenii se tem de angajamente. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Vine iarna, suntem în aer. Sistemul energetic nu poate rezista fără importuri. Se poate ajunge la „stare de alertă”
Vine iarna, suntem în aer. Sistemul energetic nu poate rezista fără importuri. Se poate ajunge la „stare de... Jurnalul
Monica Gabor, mesaj plin de recunoștință pentru Irina și Ramona. Cum petrec împreună în Dubai
Monica Gabor, mesaj plin de recunoștință pentru Irina și Ramona. Cum petrec împreună în Dubai Kudika
Temperatura ideală în casă iarna: cât de cald trebuie să fie în fiecare cameră
Temperatura ideală în casă iarna: cât de cald trebuie să fie în fiecare cameră Playtech
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă Redactia.ro
Cât costă o postare pe Instagram.
Cât costă o postare pe Instagram. "Meseria" de influencer a devenit visul generaţiei Z Observator
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea ProSport
TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar pentru fiecare electrocasnic
TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar pentru fiecare... Gandul
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025 CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Halsey a vorbit despre ședințele sale de chimioterapie, pe fondul problemelor sale de sănătate: „Nu pot să stau în picioare”
Halsey a vorbit despre ședințele sale de chimioterapie, pe fondul problemelor sale de sănătate: „Nu pot să... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Oțet de struguri. Unul dintre cele mai vechi condimente naturale
Oțet de struguri. Unul dintre cele mai vechi condimente naturale Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x