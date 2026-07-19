Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani. Fotografie rară cu băiatul regretatei artiste

Fratele Mădălinei Manole a dezvăluit o fotografie rară cu Petru Mircea Jr, fiul regretatei artiste, și a transmis un mesaj emoționant.

Au trecut 16 ani de la moartea Mădălinei Manole. Petru Mircea Jr, fiul regretatei artiste, a crescut departe de atenția presei. În vârstă de 17 ani, adolescentul apare rar în public, tatăl său preferând să îl protejeze de expunerea mediatică.

O fotografie recentă cu fiul regretatei artiste a atras atenția celor care i-au urmărit cariera. Petru Mircea Jr a fost surprins într-o imagine postată de unchiul său, Marian Manole, chiar în ziua în care aceasta ar fi împlinit 59 de ani, potrivit Libertatea.

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Cum arată fiul Mădălinei Manole în vârstă de 17 ani: „Vi-l prezint pe băiatul ei!”

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Pe 14 iulie, când regretata Mădălina Manole și-ar fi sărbătorit ziua de naștere, Marian Manole, fratele acesteia, a postat pe rețelele de socializare o fotografie recentă cu nepotul său. Alături de imagine, a transmis un mesaj emoționant.

„De ziua MĂDĂLINEI, vi-l prezint pe băiatul ei, nepotul meu! Petru jr! Dumnezeu să te binecuvânteze copil frumos! Sursa: Ciprian Antohi, manager Asociația Culturală Mădălina Manole!”, a scris Marian Manole, potrivit sursei citate mai sus.

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Mulți dintre admiratori au remarcat imediat asemănarea adolescentului cu mama sa.

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Cum a aflat fiul Mădălinei Manole adevărul despre moartea mamei sale

Petru Mircea Jr avea doar un an și o lună când mama lui s-a stins din viață. De atunci, a fost crescut de tatăl său, Petru Mircea, care a ales să îl țină departe de atenția presei, ultima fotografie cu băiatul fiind realizată când avea aproximativ zece ani.

Petru Mircea a decis că fiul său trebuie să afle chiar de la el adevărul despre dispariția mamei sale. Potrivit apropiaților, tatăl băiatului a cerut sfatul unor psihologi pentru acest moment dificil.

„Petru este un copil inteligent, pasionat de tehnologie. Tatăl lui trebuia să îi spună, pentru că altfel ar fi aflat de pe internet, fie de la vreun copil care i-ar fi spus la școală. I-a povestit tot, cum a găsit-o, despre biletul de sinucidere. I-a spus că mama lui a ales să se elibereze de povara apăsătoare cu care trăia în suflet. Băiatul a pus întrebări și a primit răspunsuri. El este foarte matur și a înțeles. Petru Mircea s-a pregătit mult pentru acest moment, a întrebat fel de fel de psihologi cum ar trebui să procedeze”, au declarat surse apropiate lui Petru Mircea, potrivit Libertatea.

Ce mesaj a transmis Marian Manole în ziua în care regretata artistă ar fi împlinit 59 de ani: „Ziua în care a venit și a plecat dintre noi”

Pe 14 iulie, ziua în care Mădălina Manole ar fi împlinit 59 de ani, fratele regretatei artiste i-a dedicat un mesaj emoționant.

„Astăzi ar fi trebuit să vorbim despre MĂDĂLINA la timpul prezent, ar fi trebuit să fie despre spectacole, flori, zâmbete, autografe, emisiuni TV și mai ales despre aniversarea ei! Azi ar fi împlinit 59 de ani! Totuși, azi, 14 iulie este despre Ea! Pentru totdeauna va fi ziua în care a venit și a plecat dintre noi, fără voia ei! Atâta timp, când în această zi, în mii de case se aude muzica ei, vocea ei, când mii de oameni îi rostesc numele, îi privesc fotografiile și îi simt lipsa, înseamnă că un artist nu moare niciodată! MĂDĂLINA trăiește prin ceea ce a lăsat în sufletul fanilor! La mulți ani în eternitate, sora mea! MĂDĂLINA!”, a transmis Marian Manole, potrivit Libertatea.