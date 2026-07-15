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Fratele Mădălinei Manole, mărturisire dureroasă la 16 ani de la moartea artistei. Ce dezvăluiri ies acum la iveală

La 16 ani de la moartea Mădălinei Manole, fratele artistei, Marian Manole, face mărturisiri emoționante despre dorul de sora sa și despre faptul că nu și-a mai văzut nepotul de peste 15 ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 15 Iulie 2026, 17:40 | Actualizat Miercuri, 15 Iulie 2026, 17:41
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La 16 ani de la moartea Mădălinei Manole, fratele artistei, Marian Manole, face mărturisiri emoționante despre dorul de sora sa și despre faptul că nu și-a mai văzut nepotul de peste 15 ani. | Antena/AI
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La 16 ani de la moartea Mădălinei Manole, rana lăsată de dispariția artistei este la fel de adâncă pentru familia sa. Deși timpul a trecut, cei care au iubit-o spun că durerea nu s-a diminuat, iar fiecare aniversare sau zi importantă readuce în prim-plan amintirile și regretul.

Fratele Mădălinei Manole, mărturisire dureroasă la 16 ani de la moartea artistei

Ziua de 14 iulie, când interpreta ar fi trebuit să împlinească 59 de ani, s-a transformat din nou într-un moment încărcat de emoție pentru cei apropiați. Cu această ocazie, fratele artistei, Marian Manole, a făcut o serie de mărturisiri care au impresionat profund publicul.

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Bărbatul a vorbit despre una dintre cele mai mari suferințe pe care le poartă de mai bine de un deceniu: faptul că nu a reușit să aibă o relație cu nepotul său, fiul Mădălinei Manole. Potrivit acestuia, deși băiatul a crescut, el nu știe nici măcar cum arată în prezent și nu a avut ocazia să îl cunoască.

„Nici eu, ca unchi, nu îmi cunosc nepotul”

Marian Manole spune că singura dată când și-a văzut nepotul a fost în urmă cu mai bine de 15 ani, iar de atunci nu a mai avut niciun contact cu acesta. Singurele imagini pe care le-a văzut au fost cele publicate în trecut pe rețelele de socializare.

„Nici eu, ca unchi, nu îmi cunosc nepotul. L-am văzut pe rețelele de socializare în anumite ipostaze micuț. Nu acum! Copilul, pe 8 iulie, băiatul Mădălinei, a împlinit 17 ani. Eu nu știu cum arată în momentul de față. Nu am cu cine să vorbesc. Prima și singura dată când mi-am văzut nepoțelul a fost la Revelionul din 2009 spre 2010”, a declarat Marian Manole.

Mărturisirea sa a venit chiar în ziua în care familia ar fi trebuit să sărbătorească aniversarea regretatei artiste. În locul bucuriei, data de 14 iulie rămâne una dintre cele mai dificile zile din an pentru apropiații Mădălinei Manole.

O familie marcată de pierderi

Fratele artistei spune că nu doar lipsa surorii sale îl apasă, ci și faptul că familia nu a mai avut ocazia să fie unită. El mărturisește că se gândește adesea la cum ar fi arătat viața tuturor dacă tragedia din 2010 nu s-ar fi produs.

În plus, familia a mai trecut printr-o pierdere grea. Tatăl Mădălinei Manole s-a stins din viață în urmă cu șase ani, iar Marian spune că își imaginează deseori cum ar fi fost dacă părinții și sora sa ar fi fost încă alături de cei dragi.

„Ar fi făcut 59 de ani și ar fi trebuit să o sărbătorim. Zilele trecute, pe data de 2 iulie, a fost ziua tatălui nostru. S-a prăpădit și el acum șase ani. Cum ar fi fost dacă el ar fi fost în viață. Ce frumos ar fi fost! Și tata, și mama și ea! Băiatul meu, băiatul ei, veri… nu s-au văzut niciodată și nu s-au cunoscut. Mă întreb mereu… cum ar fi fost?”, a mai spus acesta.

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La 16 ani de la dispariția uneia dintre cele mai îndrăgite artiste din România, familia Mădălinei Manole continuă să trăiască cu dorul și cu întrebările care au rămas fără răspuns. Pentru Marian Manole, cea mai mare speranță rămâne aceea că, într-o zi, va avea ocazia să își cunoască nepotul și să refacă măcar o parte din legătura pe care timpul și circumstanțele au rupt-o.

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