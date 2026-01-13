Ilie Dumitrescu i-a luat pe mulți prin surprindere atunci când a apărut la o piscină și și-a dat hainele jos. Descoperă cum arată acesta în prezent, la vârsta de 57 de atunci.

De curând, Ilie Dumitrescu și-a luat prin surprindere urmăritorii atunci când s-a filmat în timp ce iese din piscină. Mulți s-au mirat când au văzut cum arată acesta la vârsta de 57 de ani. Descoperă în rândurile de mai jos cum arată în prezent fostul mare fotbalist român, care ulterior a fost și atrenor și analist sportiv. Imaginile au stârnit un val puternic de reacții.

Cum arată Ilie Dumitrescu la vârsta de 57 de ani, atunci când renunță la haine și merge la piscină

Fostul mare fotbalist și antenor român se află în Emiratele Arabe Unite, acolo unde petrece o vacanță de vis în Dubai. Dorind să se bucure de temperaturile mult mai ridicate de la arabi, fostul internațional a ales o țară în care e mereu cald. În ciuda faptului că are vârsta de 57 de ani, sportivul are un trup de invidiat și acest lucru s-a observat chiar într-una dintre cele mai recente imagini publicate de el pe pagina sa oficială de TikTok.

Într-una dintre filmări, Ilie Dumitrescu apare ieșind încet și impunător din piscină, purtând pantaloni scurți de baie, ce i-au pus de minune în valoare corpul tonifiat și mușchii bine definiți ai abdomenului, semn că, deși au trecut niște ani de când s-a lăsat de sport, Ilie Dumitrescu continuă să se mențină într-o formă de zile mari.

Și se pare, potrivit celor de la fanatik.ro, că aspectul fizic de invidiat nu este doar un noroc al geneticii, ci un rezultat al unor decizii asumate. Acesta nu consumă carne sau produse lactate și este extrem de riguros în ceea ce privește aceste reguli alimentare. La dieta sănătoasă se adaugă desigur și mersul la sală.

Recent, Ilie Dumitrescu a împlinit vârsta de 57 de ani și acesta a ales să își serbeze ziua de naștere în Dubai, la locații de lux. După imaginile cu el relaxându-se la piscină apar altele, cu el îmbrăcat într-un costum elegant, servind o cină rafinată la un restaurant aflat în preajma celebrului Burj Khalifa. Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care au oferit aprecieri și comentarii laudative.