Cum arată Iulia Albu după liftingul facial. Vedeta a apelat la o intervenție estetică la 44 de ani

Iulia Albu a dezvăluit că și-a făcut un lifting facial la 44 de ani. Vedeta a publicat imagini din perioada de recuperare și a explicat de ce a ales să vorbească deschis despre intervenția estetică.

Iulia Albu a dezvăluit că și-a făcut un lifting facial la 44 de ani. Vedeta a publicat imagini din perioada de recuperare și a explicat de ce a ales să vorbească deschis despre intervenția estetică. | Antena 1

Iulia Albu a vorbit deschis despre una dintre cele mai importante decizii pe care le-a luat în ultimii ani. La 44 de ani, vedeta a ales să își facă un deep plane facelift, un tip de lifting facial, și a decis să împărtășească întreaga experiență cu urmăritorii săi din mediul online, de la intervenție până la recuperare.

Cum arată Iulia Albu după liftingul facial

Spre deosebire de multe persoane publice care aleg să își păstreze intervențiile estetice departe de ochii publicului, Iulia Albu a publicat imagini din perioada de recuperare și a explicat de ce a considerat că acesta este momentul potrivit pentru procedură.

„Am decis că este momentul să apelez la un deep plane facelift. Nu îmi căzuse nici fața și da, puteam să trăiesc și fără el, dar mi l-am dorit acum. Nu vreau să arăt altfel, nu vreau buze mai mari și nici trăsături schimbate. Din acest motiv, este ideal să nu aștepți până în ultimul moment dacă îți dorești această intervenție.

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Astăzi vă iau cu mine în povestea mea, fără filtre, fără «nu am nicio intervenție», fără vrăjeală. Procedura a fost doar primul pas. A urmat un protocol personalizat de perfuzii și tratament. Am avut și două zile mai dificile, însă, în mare, sunt o mare norocoasă și mă vindec fantastic”, a povestit Iulia Albu.

De ce a ales să vorbească public despre intervenție

Vedeta spune că și-a asumat încă din primul moment decizia și nu a simțit nevoia să ascundă faptul că a apelat la o intervenție estetică.

„De ce tot mai multe celebrități își fac această intervenție, dar nimeni nu vorbește despre ea? Bănuiesc că ține de intimitatea fiecăreia. Eu aleg să vorbesc despre asta din mai multe motive, iar unul dintre ele îl voi detalia în zilele următoare și nu este ceea ce credeți”, a mai spus aceasta.

În ultimele zile, Iulia Albu și-a ținut urmăritorii la curent cu evoluția recuperării și a publicat imagini care surprind rezultatele intervenției.

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Vedeta a explicat că procedura nu a fost una impusă de o necesitate medicală sau estetică urgentă, ci o alegere personală. Ea și-a dorit să intervină înainte ca semnele îmbătrânirii să devină foarte vizibile, tocmai pentru a-și păstra trăsăturile naturale.

În ceea ce privește recuperarea, Iulia spune că evoluția este una foarte bună.

„Încet, încet reintru în rutina obișnuită de mișcare. Am momente când mai apare o ușoară inflamație, însă nimic dramatic. Mă simt excepțional”, a transmis vedeta.