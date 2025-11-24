Antena Căutare
Cum arată Iulia Albu acum, după ce a slăbit 17 kilograme! Cele mai noi imagini cu vedeta au stârnit reacții

Iulia Albu și-a luat prin surprindere fanii, mai ales după ce a publicat imagini noi cu ea. Cum arată vedeta după ce a slăbit 17 kilograme.

Publicat: Luni, 24 Noiembrie 2025, 17:00 | Actualizat Luni, 24 Noiembrie 2025, 19:49
Iulia Albu a reușit să își ia prin surprindere urmăritorii de pe Instagram după ultimele imagini publicate. Vedeta a trecut printr-o transformare importantă după ce a reușit să slăbească 17 kilograme într-un timp destul de scurt.

Descoperă în rândurile de mai jos cum arată vedeta acum, dar și cum a reușit să „topească” atâtea kilograme.

Iulia Albu este una dintre cele mai apreciate și cunoscute vedete din România, aceasta având în prezent mai bine de jumătate de milion de urmăritori. Criticul de modă s-a născut pe 28 iulie 1981 la Pitești și are în prezent vârsta de 44 de ani.

Citește și: Mesajul emoționant pe care Iulia Albu i l-a transmis fiicei sale, Mikaela, de ziua ei de naștere. Adolescenta a împlinit 16 ani

Recent, în ultimele imagini publicate pe pagina sa oficială de Instagram, vedeta i-a îngrijorat pe unii dintre urmăritorii săi cu silueta mult mai slabă. Iulia Albu a slăbit 17 kilograme, lucru pe care l-a recunoscut chiar ea, în exclusivitate pentru cei de la cancan.ro.

„În momentul de față, draperiile din casa mea sunt mai grele decât mine”, a spus vedeta, cu umorul specific.

Se pare că totul s-a întâmplat în decurs de doar câteva luni, lucru ce a îngrijorat-o chiar și pe vedetă și a determinat-o să își dacă analize. Acestea au ieșit bune, lucru ce a determinat-o pe vedetă să creadă că organismul ei a avut nevoie de o schimbare.

Citește și: Cum arată reședința de lux a Iuliei Albu, evaluată la 1,2 milioane de euro. Vila are trei sobe de patrimoniu

„Corpul meu și-a dat un reset necesar dar pe care eu nu l-am intuit. Analizele mele sunt perfecte. Fac sport, mănânc doar când îmi este foame, nu neapărat în fiecare zi, ceea ce până acum câteva luni mi s-ar fi părut de domeniul fantasticului.

Nu am ținut nicio dietă miraculoasă, nu mi-am tăiat stomacul și nu am luat pastile sau mai rău, nu am făcut injecții. Urăsc profund faptul că diverse persoane publice promovează toate mizeriile cu efecte adverse îngrozitoare”, a adăugat aceasta pentru publicația citată.

Iulia Albu a primit numeroase mesaje și Like-uri din partea urmăritorilor săi, semn că schimbarea nu a schimbat cu nimic faptul că este o vedetă extrem de apreciată și îndrăgită din România.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

