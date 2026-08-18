Antena Căutare
Home Poftiti pe la noi Video Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Utilajul zgomotos care le-a dat bătăi de cap: „Lor le zdruncina creierii, nouă urechile!”
Logo show

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Utilajul zgomotos care le-a dat bătăi de cap: „Lor le zdruncina creierii, nouă urechile!”

Episodul 14 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 18 august 2026. Rikito Watanabe și Sonny Medini au ajuns în parcul de distracții de la Zărnești, unde au primit o sarcină zgomotoasă. Cei doi au trebuit să bătătorească piatra cu un utilaj care producea un zgomot puternic. „Lor le zdruncinau creierii, nouă urechile”, au glumit Joseph și Anda Adam.
Marti, 18.08.2026, 22:41
x
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 5. Cum l-a convins Gabi Torje pe Alin Alexuc să participe la Asia Express

Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 5. Cum l-a convins Gabi Torje pe Alin Alexuc să participe la Asia Express

Logo show Marti, 18.08.2026, 23:33 ”E copia lui Vârciu!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

”E copia lui Vârciu!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Marti, 18.08.2026, 23:25 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Vlad Huidu, impresionat de experiența trăită la stână: „Cea mai frumoasă seară”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Vlad Huidu, impresionat de experiența trăită la stână: „Cea mai frumoasă seară”

Logo show Marti, 18.08.2026, 23:24 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Activități la fermă pentru Rikito Watanabe și Sonny Medini: „Asta e munca mea favorită!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Activități la fermă pentru Rikito Watanabe și Sonny Medini: „Asta e munca mea favorită!”

Logo show Marti, 18.08.2026, 23:09 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Giulia și Vlad Huidu, puși să mulgă și să tundă oi

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Giulia și Vlad Huidu, puși să mulgă și să tundă oi

Logo show Marti, 18.08.2026, 23:08 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Giulia și Vlad Huidu, puși la muncă pe pista de motocross: „Câți nervi pe capul nostru!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Giulia și Vlad Huidu, puși la muncă pe pista de motocross: „Câți nervi pe capul nostru!”

Logo show Marti, 18.08.2026, 22:38 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce echipă a câștigat jocul din târgul de vechituri: „Am învins pe merit”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce echipă a câștigat jocul din târgul de vechituri: „Am învins pe merit”

Logo show Marti, 18.08.2026, 21:50 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Joseph și Anda Adam, provocați să vândă lenjerie intimă într-un târg de vechituri!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Joseph și Anda Adam, provocați să vândă lenjerie intimă într-un târg de vechituri!

Logo show Marti, 18.08.2026, 21:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Misiune inedită printre vechituri. Ce au de făcut concurenții

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Misiune inedită printre vechituri. Ce au de făcut concurenții

Logo show Marti, 18.08.2026, 20:54 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, găsit de Nea Mărin dormind într-un șifonier!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, găsit de Nea Mărin dormind într-un șifonier!

Logo show Marti, 18.08.2026, 20:42 Mireasa, sezonul 14. Pe cine vede doamna Flori ca potențiale cupluri

Mireasa, sezonul 14. Pe cine vede doamna Flori ca potențiale cupluri

Logo show Marti, 18.08.2026, 15:58 Mireasa, sezonul 14. Mircea a povestit detalii despre fosta relație! Concurentul este și tată!

Mireasa, sezonul 14. Mircea a povestit detalii despre fosta relație! Concurentul este și tată!

Logo show Marti, 18.08.2026, 15:47
x