Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Utilajul zgomotos care le-a dat bătăi de cap: „Lor le zdruncina creierii, nouă urechile!”
Episodul 14 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 18 august 2026. Rikito Watanabe și Sonny Medini au ajuns în parcul de distracții de la Zărnești, unde au primit o sarcină zgomotoasă. Cei doi au trebuit să bătătorească piatra cu un utilaj care producea un zgomot puternic. „Lor le zdruncinau creierii, nouă urechile”, au glumit Joseph și Anda Adam.
Marti, 18.08.2026, 22:41