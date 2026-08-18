Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Utilajul zgomotos care le-a dat bătăi de cap: „Lor le zdruncina creierii, nouă urechile!”

Episodul 14 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 18 august 2026. Rikito Watanabe și Sonny Medini au ajuns în parcul de distracții de la Zărnești, unde au primit o sarcină zgomotoasă. Cei doi au trebuit să bătătorească piatra cu un utilaj care producea un zgomot puternic. „Lor le zdruncinau creierii, nouă urechile”, au glumit Joseph și Anda Adam.

”E copia lui Vârciu!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere,...

Marti, 18.08.2026, 23:25

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Vlad Huidu, impresionat de experiența...

Marti, 18.08.2026, 23:24

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Activități la fermă pentru Rikito...

Marti, 18.08.2026, 23:09

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Giulia și Vlad Huidu, puși să mulgă...

Marti, 18.08.2026, 23:08

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Giulia și Vlad Huidu, puși la muncă pe...

Marti, 18.08.2026, 22:38

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce echipă a câștigat jocul din târgul...

Marti, 18.08.2026, 21:50

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Joseph și Anda Adam, provocați să...

Marti, 18.08.2026, 21:30

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Misiune inedită printre vechituri. Ce au...

Marti, 18.08.2026, 20:54

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, găsit de Nea Mărin...

Marti, 18.08.2026, 20:42

”Te-ai vândut pentru nimic!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la...

Luni, 17.08.2026, 23:50

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Anda Adam, la munca de jos! A cărat var...

Luni, 17.08.2026, 23:40

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce farsă le-a făcut Liviu Vârciu lui...

Luni, 17.08.2026, 23:31