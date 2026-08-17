Îți mai aduci aminte de Ecaterina din „Narcisa Sălbatică”? Ce mai face și cum arată azi Cecilia Bârbora, actrița care a jucat-o

Actrița pe care mulți telespectatori o țin minte pentru rolul Ecaterinei din serialul „Narcisa Sălbatică” continuă să fie prezentă în viața artistică. Iată cum arată în prezent!

Cecilia Bârbora este soția regizorului Mircea Daneliuc și mulți telespectatori români o recunosc, în special, din „Narcisa sălbatică – Iubiri nelegiuite”, serialul difuzat în perioada 2010-2011, unde a interpretat-o pe Ecaterina.

La 63 de ani, actrița continuă să joace și să participe la evenimente dedicate teatrului și cinematografiei românești.

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Ce mai face și cum arată azi actrița care a interpretat-o pe Ecaterina în serialul „Narcisa Sălbatică”

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Potrivit Cancan, anul 2026 i-a adus actriței reîntâlnirea cu unul dintre filmele importante ale carierei sale, „Senatorul melcilor”, dar și un Premiu de Excelență pentru întreaga activitate.

De asemenea, în stagiunea trecută, Cecilia Bârbora a continuat să urce pe scena TNB în „Bârfe, zvonuri și minciuni”, comedie montată, pentru prima dată, în 2013 de regretatul Ion Caramitru.

Astfel, pentru Cecilia Bârbora, teatrul a rămas o prezență constantă, la aproape patru decenii de la absolvirea Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București, în 1988, mai notează sursa citată mai sus.

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La începutul lunii iulie, Cecilia Bârbora a primit Premiul de Excelență în cadrul Cinemaratonului de la Vața Băi. Premiul vine după o carieră în care actrița a alternat teatrul cu cinematografia și televiziunea, alegând, după cum a mărturisit chiar ea, doar personaje în care a simțit că se regăsește.

Tot în acest an, Cecilia Bârbora s-a reîntâlnit cu unul dintre cele mai cunoscute filme din cariera sa. Pe 27 martie, actrița și Dorel Vișan au fost invitați la Cinema ASTRA din Brașov pentru o proiecție specială a filmului „Senatorul melcilor”, organizată în cadrul festivalului CinemaUniT.

Filmul, lansat în 1995, a fost scris și regizat chiar de Mircea Daneliuc, soțul actriței, notează Cancan.

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Cecilia Bârbora și-a dorit mereu să devină actriță

Într-un interviu acordat în trecut, Cecilia Bârbora povestea că dorința de a urca pe scenă a existat mereu. De-a lungul carierei sale, actrița a încercat să nu accepte personaje pe care nu le simțea.

„Cred că din burta mamei mele mi-am dorit să devin actriță. Am acceptat să joc numai roluri pe care le-am simțit. În secunda în care citesc un text, fie el din teatru sau din film, dacă simt că nu vizualizez personajul la lectură atunci îl refuz”, a dezvăluit ea, citată de Cancan.

Cecilia Bârbora s-a născut pe 10 mai 1963 și a început cariera în cinematografie în anii ’80. A apărut în „Sania albastră” și „Pădurea de fagi”, iar în 1988 a interpretat-o pe Veturia în „Iacob”. Au urmat producții precum „A unsprezecea poruncă”, „Această lehamite”, „Senatorul melcilor”, „Prea târziu”, „Ambasadori, căutăm patrie”, „Sistemul nervos” și „Marilena”.

În televiziune a putut fi văzută în „Fetele marinarului”, iar rolul Ecaterinei din „Narcisa sălbatică – Iubiri nelegiuite” a făcut-o cunoscută unei noi generații de telespectatori.

Pe scenă, a jucat în spectacole precum „Livada de vișini”, „Casa Bernardei Alba”, „Trei surori”, „D’ale carnavalului”, „Inimă de câine”, „Burghezul gentilom” sau „Sâmbătă, duminică, luni”, lucrând, de-a lungul anilor, cu regizori importanți ai teatrului românesc.

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„Cred că trebuie să luăm fiecare zi așa cum ne-o dă Dumnezeu. Am avut o copilărie fericită, o adolescență liniștită, după 30 de ani, o perioadă cu multe realizări și acum pot spune că am profesia pe care mi-am dorit-o”, mărturisea Cecilia Bârbora, după o carieră în teatru și cinematografie întinsă pe aproape patru decenii, potrivit Cancan.

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