Îți mai aduci aminte de Ecaterina din „Narcisa Sălbatică”? Ce mai face și cum arată azi Cecilia Bârbora, actrița care a jucat-o

Cecilia Bârbora este soția regizorului Mircea Daneliuc și mulți telespectatori români o recunosc, în special, din „Narcisa sălbatică – Iubiri nelegiuite”, serialul difuzat în perioada 2010-2011, unde a interpretat-o pe Ecaterina.
La 63 de ani, actrița continuă să joace și să participe la evenimente dedicate teatrului și cinematografiei românești.
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Ce mai face și cum arată azi actrița care a interpretat-o pe Ecaterina în serialul „Narcisa Sălbatică”
Potrivit Cancan, anul 2026 i-a adus actriței reîntâlnirea cu unul dintre filmele importante ale carierei sale, „Senatorul melcilor”, dar și un Premiu de Excelență pentru întreaga activitate.
De asemenea, în stagiunea trecută, Cecilia Bârbora a continuat să urce pe scena TNB în „Bârfe, zvonuri și minciuni”, comedie montată, pentru prima dată, în 2013 de regretatul Ion Caramitru.
Astfel, pentru Cecilia Bârbora, teatrul a rămas o prezență constantă, la aproape patru decenii de la absolvirea Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București, în 1988, mai notează sursa citată mai sus.
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La începutul lunii iulie, Cecilia Bârbora a primit Premiul de Excelență în cadrul Cinemaratonului de la Vața Băi. Premiul vine după o carieră în care actrița a alternat teatrul cu cinematografia și televiziunea, alegând, după cum a mărturisit chiar ea, doar personaje în care a simțit că se regăsește.
Tot în acest an, Cecilia Bârbora s-a reîntâlnit cu unul dintre cele mai cunoscute filme din cariera sa. Pe 27 martie, actrița și Dorel Vișan au fost invitați la Cinema ASTRA din Brașov pentru o proiecție specială a filmului „Senatorul melcilor”, organizată în cadrul festivalului CinemaUniT.
Filmul, lansat în 1995, a fost scris și regizat chiar de Mircea Daneliuc, soțul actriței, notează Cancan.
Cecilia Bârbora și-a dorit mereu să devină actriță
Într-un interviu acordat în trecut, Cecilia Bârbora povestea că dorința de a urca pe scenă a existat mereu. De-a lungul carierei sale, actrița a încercat să nu accepte personaje pe care nu le simțea.
„Cred că din burta mamei mele mi-am dorit să devin actriță. Am acceptat să joc numai roluri pe care le-am simțit. În secunda în care citesc un text, fie el din teatru sau din film, dacă simt că nu vizualizez personajul la lectură atunci îl refuz”, a dezvăluit ea, citată de Cancan.
Cecilia Bârbora s-a născut pe 10 mai 1963 și a început cariera în cinematografie în anii ’80. A apărut în „Sania albastră” și „Pădurea de fagi”, iar în 1988 a interpretat-o pe Veturia în „Iacob”. Au urmat producții precum „A unsprezecea poruncă”, „Această lehamite”, „Senatorul melcilor”, „Prea târziu”, „Ambasadori, căutăm patrie”, „Sistemul nervos” și „Marilena”.
În televiziune a putut fi văzută în „Fetele marinarului”, iar rolul Ecaterinei din „Narcisa sălbatică – Iubiri nelegiuite” a făcut-o cunoscută unei noi generații de telespectatori.
Pe scenă, a jucat în spectacole precum „Livada de vișini”, „Casa Bernardei Alba”, „Trei surori”, „D’ale carnavalului”, „Inimă de câine”, „Burghezul gentilom” sau „Sâmbătă, duminică, luni”, lucrând, de-a lungul anilor, cu regizori importanți ai teatrului românesc.
„Cred că trebuie să luăm fiecare zi așa cum ne-o dă Dumnezeu. Am avut o copilărie fericită, o adolescență liniștită, după 30 de ani, o perioadă cu multe realizări și acum pot spune că am profesia pe care mi-am dorit-o”, mărturisea Cecilia Bârbora, după o carieră în teatru și cinematografie întinsă pe aproape patru decenii, potrivit Cancan.