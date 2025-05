Cum arată mama Bellei Santiago. Imaginea rară în care cele două seamănă leit

Pe Bella Santiago, artista filipineză care a cucerit publicul românesc și a câștigat X Factor, o cunoaște o țară întreagă, însă puțini știu cum arată mama ei.

Stabilită în România în 2016, Bella Santiago a reușit rapid să își construiască un nume în industria muzicală, însă drumul său nu a fost unul ușor.

După câștigarea X Factor, cântăreața a rămas în România, unde și-a găsit nu doar un loc pe scenă, ci și dragostea. L-a cunoscut pe Nicu Grigore, actualul ei soț, alături de care a participat recent la emisiunea Power Couple România. De asemenea, și-a adus în țară fiica dintr-o relație anterioară, dorindu-și să îi ofere o viață stabilă și lipsită de griji.

Chiar dacă mama ei a rămas în Filipine, Bella Santiago și cea care i-a dat viață continuă să aibă o legătură puternică, iar familia, în diversele sale forme, este un pilon central în viața artistei.

Imagine rară cu mama Bellei Santiago

Cu ocazia zilei internaționale a mamei, Bella Santiago a postat pe contul de Facebook o fotografie rară cu mama ei, alături de un mesaj emoționant. Din imagine se poate observa că cele două seamănă extrem de tare.

Motivul real pentru care mama Bellei Santiago nu a venit la nunta fiicei sale cu Nicu Grigore. Ce a spus cântăreața

În cadrul unui interviu pentru Viva, Bella Santiago și Nicu Grigore au vorbit despre acest moment sensibil din viața lor, dar și despre dinamica relației, care a fost pusă la încercare prin distanța ce îi separă.

„Mama mea a lipsit de la nuntă, am încercat să o conving să vină, dar nu am putut. M-am supărat pe moment, dar totuși am înțeles și am iertat-o”, a mărturisit artista.

Mama Bellei, care a împlinit 70 de ani pe 13 decembrie, nu și-a putut părăsi locuința din Filipine din cauza vârstei înaintate și a tabieturilor cu care este obișnuită. Cu toate acestea, nu a lipsit complet din viața fiicei sale în acea zi specială.

„M-a sunat atunci cu video, a fost alături de mine cum a putut ea”, a adăugat Bella, vizibil emoționată.

Chiar dacă absența mamei sale a întristat-o, cântăreața a avut parte de sprijin din partea familiei sale extinse.

„Mătușa mea și verișorii au venit la nuntă, au fost alături de mine”, a spus ea, subliniind cât de importantă este familia în viața sa, chiar și în momentele când distanța se face simțită.

Nicu Grigore a avut deja ocazia să o cunoască pe mama Bellei în Filipine, într-un gest care demonstrează respectul și devotamentul său față de familia soției.

„Nicu a fost deja de două ori în Filipine, a cunoscut-o pe mama și a stat cu ea, a avut grijă de ea și se înțeleg foarte bine”, a dezvăluit Bella Santiago.

