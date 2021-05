Cum arată Rania, fiica lui Adrian Cristea și a Denisei Nechifor. A moștenit frumusețea părinților

Cu toate că părinții ei s-au despărțit când era foarte mică, ambii s-au implicat activ în educația ei, cu toate că Adrian Cristea nu a plătit pensie alimentară.

Rania a crescut foarte frumos și mama ei este foarte mândră de ea. Denisa se laudă de fiecare dată când are ocazia cu fetița sa, inclusiv pe rețelele de socializare.

Într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani, aceasta povestea că are o relație deosebită cu micuța sa și a fotbalistului Adrian Cristea.

”Îmi doresc poate un alt copil, deși nu vreau să audă fiica mea pentru că nu vrea. Ea are zece ani și încă dormim în același pat. Se va obișnui cu cineva care îmi va oferi o stabilitate. Suntem cumva dependente.”, spunea Denisa Nechifor.

Adrian Cristea se înțelege bine cu fiica sa, Rania

Rania s-a bucurat, în ciuda despărțirii părinților, de atenția și iubirea ambilor. Fetița nu are o relație minunată doar cu mama sa, ci și cu tatăl.

”Rania are o relație specială cu tatăl ei, încurajată de mine de când s-a născut, și așa va fi și în continuare. Așa e benefic creșterii sănătoase a copilului. Suntem prieteni, cooperăm, colaborăm, în măsura în care poate, își aduce și el aportul.

A venit la Rania acum, în pandemie, de câteva ori, au fost un picuț mai precauți, dar probabil va veni și de Sărbători. Este un tată foarte bun. Pensie alimentară nu am avut niciodată! Nu am cerut, nu mi s-a dat. Nu am avut pretenții financiare și asta pentru a asigura liniștea copilului. ”, declara Denisa Necifor în urmă cu câteva luni pentru Impact.

Cum arată Rania, fetița lui Adrian Cristea cu Denisa Nechifor

Recent, Denisa Nechifor a publicat o imagine cu fiica sa, Rania. Chiar dacă are doar 12 ani, Rania este aproape la fel de înaltă ca mama sa. Ea a moștenit frumusețea ambilor părinți, cu toate că seamănă foarte bine cu tatăl său, fostul fotbalist Adrian Cristea.

În imaginea postată de mama sa, adolescenta poartă un tricou negru, oversized și pantaloni scurți din jeans. Mama sa a ales o rochie de vară, cu imprimeu floral și cele două stau îmbrățișate, într-o grădină. ”În siguranță”, a scris Denisa Nechifor la descrierea fotografiei.