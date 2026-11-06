Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum arată tatăl Iulianei Pepene. Prezentatoarea Observator, imagini rare alături de el, într-un moment emoționant

Cum arată tatăl Iulianei Pepene. Prezentatoarea Observator, imagini rare alături de el, într-un moment emoționant

Iuliana Pepene a publicat imagini rare alături de tatăl său. Prezentatoarea de la Observator a transmis și un mesaj emoționant despre legătura dintre părinți și copii.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 06 Noiembrie 2026, 17:00 | Actualizat Vineri, 06 Noiembrie 2026, 17:02
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Iuliana Pepene, îndrăgita prezentatoare de la Observator, a publicat imagini rare alături de tatăl său. Acesta a avut parte de o apariție specială în mediul online, după ce fiica sa a ales să împărtășească cu urmăritorii un moment emoționant din viața personală.

Iuliana Pepene, imagini rare alături de tatăl său

Cunoscută pentru discreția de care dă dovadă atunci când vine vorba despre familie și viața privată, Iuliana Pepene preferă să păstreze aceste aspecte departe de ochii publicului. De această dată, însă, prezentatoarea a făcut o excepție și le-a oferit admiratorilor săi o imagine mai personală, surprinzându-i cu o filmare în care apare alături de tatăl său.

În videoclipul publicat pe rețelele sociale, Iuliana este surprinsă în timp ce își curăță cu atenție mașina. Totul pare să fie un moment obișnuit, până când în cadru își face apariția și tatăl său. Cei doi se apropie, își întind brațele și se îmbrățișează, într-un gest simplu, dar plin de afecțiune.

Articolul continuă după reclamă

Alături de imagini, prezentatoarea a transmis și un mesaj emoționant, care vorbește despre legătura specială dintre un părinte și copilul său. „Inima unui tată este o capodoperă a naturii”, a fost mesajul scris de Iuliana Pepene.

Momentul a atras atenția urmăritorilor, mai ales că aparițiile familiei sale în mediul online sunt destul de rare. Deși este o prezență cunoscută pe micul ecran, jurnalista alege să își țină viața personală departe de expunerea publică, preferând să împărtășească doar anumite momente cu cei care o urmăresc.

Cum își gestionează Iuliana Pepene aparițiile publice

Într-un interviu acordat pentru Spynews.ro, Iuliana Pepene a vorbit despre felul în care gestionează aparițiile publice și materialele apărute despre ea în presă. Prezentatoarea de la Observator a recunoscut că au existat situații în care anumite articole au deranjat-o, însă a explicat că a învățat să privească lucrurile cu mai multă detașare.

Vedeta a mărturisit că încrederea în propria persoană vine din faptul că știe cine este și că își cunoaște principiile. Mai mult, aceasta a explicat că încearcă să nu lase comentariile sau materialele care o vizează să îi influențeze liniștea.

„M-au deranjat foarte multe lucruri. (...) Eu nu pun atât de mult la suflet acele materiale, pentru că eu mă cunosc foarte bine. M-a întrebat la un moment dat cineva, de unde ai tu atât de multă încredere în tine? Am încredere în mine pentru că știu cine sunt, și știu că nu fac rău nimănui, nu am luat de la nimeni nimic niciodată, îmi văd de treaba mea, adică am niște calități de bază cu care eu pun capul pe pernă seara și dorm liniștită.”, a spus Iuliana Pepene pentru SPY News.

+1
Mai multe fotografii

Dincolo de aparițiile de pe micul ecran și de atenția pe care o primește în spațiul public, Iuliana Pepene le-a arătat urmăritorilor o latură mai personală a vieții sale.

Primele declarații ale Paulei Chirilă după nunta cu Dan Giuveliuc. Ce a dezvăluit despre nunta pe care a ținut-o secretă... Trupa Genius s-a reunit după 25 de ani! Cum s-a schimbat Oana Vincu, solista formației. Cu ce se ocupă ceilalți membri...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro O elevă de 9 ani nu a fost lăsată să mănânce alături de colegi pentru că tatăl avea 12 € datorie la primărie O elevă de 9 ani nu a fost lăsată să mănânce alături de colegi pentru că tatăl avea 12 € datorie la primărie
Observatornews.ro O elevă de 9 ani nu a fost lăsată să mănânce alături de colegi pentru că tatăl avea 12 € datorie la primărie O elevă de 9 ani nu a fost lăsată să mănânce alături de colegi pentru că tatăl avea 12 € datorie la primărie
Antena 3 Acum, Italia oferă gratuit 50 de case complet renovate pentru persoane dispuse să se mute. Care sunt condițiile puse Acum, Italia oferă gratuit 50 de case complet renovate pentru persoane dispuse să se mute. Care sunt condițiile puse
AS.ro Campioana cu o avere de 14 milioane de dolari se iubește cu un bărbat mult mai tânăr: „Oamenii știu acum…” Campioana cu o avere de 14 milioane de dolari se iubește cu un bărbat mult mai tânăr: „Oamenii știu acum&#8230;”
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Actrița Kimmarie Johnson, celebră pentru rolul din „Beverly Hills 90210”, a murit! Care a fost cauza decesului și ce a publicat
Actrița Kimmarie Johnson, celebră pentru rolul din „Beverly Hills 90210”, a murit! Care a fost cauza decesului...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Eli Lăslean, mărturisiri despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Prin ce perioadă dificilă trece creatoarea de modă
Eli Lăslean, mărturisiri despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Prin ce perioadă dificilă trece...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x