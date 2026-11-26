Irina și Răzvan Fodor au pregătit o surpriză pentru fiica lor, Diana, cu o experiență unică de sărbători.

Irina Fodor a dezvăluit ce planuri de sărbători are alături de familia sa | Antena 1

Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii Chefi la cuțite, a vorbit recent despre planurile familiei sale pentru sărbătorile din acest an și ce experiență au pregătit ea și Răzvan pentru Diana.

Vedeta a anunțat că ea, soțul ei, Răzvan, și fiica lor, Diana, vor petrece atât Crăciunul, cât și Revelionul în Thailanda.

Deși familia a mai vizitat țara exotică în trecut, aceasta e prima dată când Diana se va bucura de vreme frumoasă și călduroasă de sărbători.

Până acum, Diana a petrecut sărbătorile acasă, alături de familia ei, dar Irina și Răzvan au hotărât să îi ofere o nouă experiență.

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Irina și Răzvan Fodor, surpriză de Crăciun pentru fiica lor

Pentru adolescentă, călătoria va fi o premieră. Diana nu a mai petrecut niciodată sărbătorile de iarnă în altă parte, așa că un Crăciun la căldură va fi ceva cu totul nou pentru ea.

„De sărbători, anul acesta o să fim un pic fugiți de acasă”, a declarat vedeta pentru Libertatea „Pentru Diana o să fie un pic inedit, pentru că ea nu a făcut niciodată Crăciunul departe de casă”.

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Familia a hotărât să plece în vacanță tocmai de sărbători și dintr-un motiv practic. Deși rămân în țară de Crăciun de obicei, planurile pentru acest an s-au schimbat după ce au găsit bilete de avion mai ieftine, scrie Click.

„Plecăm în Thailanda pentru 3 săptămâni,” a dezvăluit Irina.

Chiar dacă vor petrece sărbătorile de iarnă la căldură, Irina și Răzvan nu renunță la tradiții. Ei vor sărbători Crăciunul mai devreme, alături de rude și de prietenii apropiați.

„E o tradiție a noastră să ne întâlnim toți la aceeași masă, așa că o să devansăm un pic,” susține Irina. Cât despre călătoria surpriză pentru fiica lor, prezentatoarea încă nu știe care va fi reacția Dianei. „O să vedem dacă o să-i placă sau nu.”

Diana e singurul copil al cuplului

În timp ce Irina și Răzvan și-au creat o carieră în lumina reflectoarelor, preferă să o țină pe Diana departe de ele.

Adolescenta apare foarte rar în fotografiile publicate de ei pe rețelele sociale, iar Irina a explicat în trecut de ce preferă această discreție, scrie Ziare.com.

Irina a vorbit despre planurile de sărbători la lansarea cărții Richard's Table, al doilea volum semnat de chef Richard Abou Zaki, colegul ei de la Chefi la cuțite. Prezentatoarea a fost gazda evenimentului.

A plecat acasă cu un exemplar cu autograf personalizat, pe care spune că îl va folosi împreună cu soțul ei, cunoscut pentru pasiunea lui pentru gătit.

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„Cred că eu și Răzvan putem împărți aceeași carte,” a declarat Irina.

Cum programul Irinei a devenit din ce în ce mai încărcat, Răzvan a preluat datoriile de acasă, scrie WowBiz. În ciuda obstacolelor, cei 2 au găsit un echilibru.

„Suntem în anul 5 de când am luat în plin treaba asta de părinte full-time,” susține Răzvan, scrie Wowbiz. „Sunt ca un fel de mic antreprenor, dar pe familie, ca să zic”.