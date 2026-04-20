Cum arăta Tudor Ionescu de la Fly Project în copilărie. Imaginea care i-a înduioșat pe fani

Tudor Ionescu de la Fly Project a postat recent pe contul lui de Instagram o imagine care a atras imediat atenția urmăritorilor săi.

Celebrul cântăreț a postat pe contul lui de Instagram o imagine cu el din copilărie care i-a înduioșat pe fanii săi. El a postat o imagine de pe vremea când încă nu știa că muzica va fi viitorul lui. Cu părul roșcat și ciufulit, ochii verzi și o expresie serioasă pe chip, Tudor era doar un puști atunci când părinții săi au imortalizat primele imagini cu el.

La descrierea imaginii postate pe rețelele de socializare, Tudor Ionescu a scris că e născut în 1979, a fost crescut în anii ‘80, a participat la primele petreceri din viața lui în anii ‘90 și 2000 și nu are nicio dovadă video în acest sens.

Se pare că artistul s-a bucurat din plin de copilăria lui, dar și de adolescență și tinerețe, când viața era mai frumoasă fără rețelele de socializare. Chiar dacă nu are dovezi video din acea perioadă, el își amintește că a trăit cele mai frumoase vremuri fără a avea dorința de a le spune și arăta tuturor ce face în timpul său liber.

Acum artistul este prezent pe rețelele de socializare acolo unde are o bază solidă de fani și și-a construit propria lui comunitate. Tudor Ionescu împărtășește cu urmăritorii lui atât imagini din viața lui personală și de familie, cât și detalii despre viața lui profesională.

El e căsătorit cu Anamaria Ionescu și împreună au o fetiță superbă pe nume Ilinca. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 19 ani. Ei s-au căsătorit în 2014 și au devenit părinți pentru prima dată în 2017.

Ilinca este cea mai mare bucurie a artistului și se mândrește cu ea ori de câte ori vorbește despre felul în care fiica lor le-a întregit familia. Extrem de dedicat atât pe plan profesional, cât și în familie, Tudor Ionescu se poate considera un om norocos.

La începutul anului, în ianuarie, Tudor Ionescu a lansat piesa Lonely, iar filmările pentru videoclip au avut loc în Dubai, într-o locație de vis. Clipul, regizat de Alex Ceaușu, surprinde cadre cinematice intense, nisip, viteză și o stare de singurătate asumată, perfect aliniată cu mesajul piesei.

Filmările nu au dus lipsă de dramatism, s-au trezit după ore bune, atât Alex cât și Tudor, că nu au făcut nici pauză de hidratare, să bea apa atât de necesară în deșert: “Am realizat la un moment dat că nu am băut apă deloc și că începem să ne simțim rău de la căldură și deshidratare, norocul nostru a fost că ne-a oprit un localnic, ne însoțea și ne-a zis - stop, altfel vi se face rău și nu veți mai putea face nimic” povestea artistul în luna ianuarie.

