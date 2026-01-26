Fly Project, senzație cu „Lonely”. Filmări în Dubai, adrenalină în deșert și o piesă născută… într-o singură zi

Antena Căutare
Fly Project atrage din nou atenția cu o piesă ce nu poate fi ignorată. Artistul prezintă „Lonely”, un nou single, cu potențial de hit, captivant și un videoclip spectaculos, filmat în Dubai, chiar în mijlocul deșertului.

Publicat: Luni, 26 Ianuarie 2026, 12:59
Cu o poveste intensă, un videoclip filmat la limita legii și un mesaj care dă speranță, Fly Project demonstrează încă o dată că știe să transforme muzica într-o experiență care se trăiește

Clipul, regizat de Alex Ceaușu, surprinde cadre cinematice intense, nisip, viteză și o stare de singurătate asumată, perfect aliniată cu mesajul piesei.

Filmările nu au dus lipsă de dramatism, s-au trezit după ore bune, atât Alex cât și Tudor, că nu au făcut nici pauză de hidratare, să bea apa atât de necesară în deșert: “am realizat la un moment dat că nu am băut apă deloc și că începem să ne simțim rău de la căldură și deshidratare, norocul nostru a fost că ne-a oprit un localnic, ne însoțea și ne-a zis - stop, altfel vi se face rău și nu veți mai putea face nimic” povestește artistul.

După ce a urcat și a coborât la pas dunele, Tudor Ionescu a condus prin deșert fără carnet, într-un moment de libertate totală care a transformat filmările într-o adevărată aventură.

“Chiar l-am întrebat pe Ceaușu dacă știe omul care ne-a închiriat mașina că nu am carnet” râde Tudor.

„Lonely” este scrisă de Tudor Ionescu, Ionuț Bacula și Vlad Manolache și, surprinzător pentru un titlu care trimite la melancolie, piesa a prins contur extrem de rapid și transmite o stare bună, de optimism, de energie pozitivă, în care fiecare e bine cu el, și-n momentele de singurătate:

„Lonely” ne-a ieșit destul de repede, după câteva ore petrecute în studio. Am finalizat piesa într-o singură zi, pentru că a existat chimie în echipă și fiecare a venit cu ceva care a completat perfect ideea. Povestea ei nu este una fixă, ci se poate interpreta diferit, în funcție de cine o ascultă și ce parte simte mai mult. Nu este o piesă tristă, dimpotrivă. Singurătatea poate fi uneori o alegere necesară, un moment de pauză, de resetare, de vindecare și de claritate. Iar dacă treci printr-o perioadă în care singurătatea apasă, „Lonely” este piesa care îți amintește că nimic nu durează pentru totdeauna, că lucrurile se schimbă și că oamenii potriviți vor apărea, la momentul potrivit, în viața ta.” a declarat Tudor Ionescu.

De când e disponibl single-ul "Lonely" de la Fly Project

Single-ul „Lonely” va fi disponibil în toată lumea începând cu 23 ianuarie 2026, iar Tudor spune că își dorește un singur lucru:

„Mi-ar plăcea să o asculte cât mai multă lume și să îmi spună cum o simte, unde se regăsește fiecare în ea.”

Cu o poveste intensă, un videoclip filmat la limita legii și un mesaj care dă speranță, Fly Project demonstrează încă o dată că știe să transforme muzica într-o experiență care se trăiește, nu doar se ascultă, iar muzica ajunge la oameni atunci când poartă emoție.

Fly Project a încheiat anul 2025 cu un turneu în Asia, apoi cu concertul de Anul Nou în India și peste 180 de țări în care muzica Fly Project a ajuns și este ascultată, generând miliarde de vizualizări.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Videoclipul zilei
