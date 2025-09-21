Cum arată vila în care locuiește David Popovici. Complexul are o piscină semiolimpică

David Popovici, campionul mondial la natație, a ales să locuiască departe de agitația Bucureștiului.

Sportivul s-a mutat într-un ansamblu rezidențial modern, aflat chiar pe malul Lacului Tătaru.

Cum arată vila în care locuiește David Popovici

Cea mai mare atracție a complexului este piscina semiolimpică, un detaliu care, cel mai probabil, a contat mult în alegerea lui.

La doar 20 de minute de zona Pallady din București, dar departe de agitația orașului, David Popovici și-a găsit liniștea în ansamblul rezidențial Liziera de Lac. Complexul exclusivist este alcătuit doar din case cu design nordic și se află în plină dezvoltare. Printre locuitorii săi se numără și campionul la natație, care este totodată și ambasador al proiectului.

După cum menționam, David Popovici nu este doar locatar, ci și ambasador oficial al ansamblului, iar piscina semiolimpică din complex îi poartă numele.

Este singura piscină de acest tip dintr-un cartier rezidențial din România. În plus, rezidenții au la dispoziție un teren de sport multifuncțional, un teren de baschet și o sală de fitness complet echipată.

Cât costă o vilă în complexul exclusivist

Cei care își doresc să fie vecini cu David Popovici trebuie să se pregătească pentru o investiție serioasă. Cea mai accesibilă vilă din ansamblu, cu 3 camere și o suprafață de 82 mp, se vinde la prețul de 146.300 de euro + TVA, în care este inclus și un loc de parcare.

Pentru cei care au nevoie de mai mult spațiu, vilele cu 4 camere, două locuri de parcare și grădini de până la 300 mp pot ajunge până la 189.500 de euro + TVA, potrivit Cancan.ro.

Complexul dispune de facilități moderne, precum spații de coworking, birouri și o sală de sport. În perioada următoare vor fi deschise și o cafenea, un restaurant și un magazin de proximitate, iar în plan se află și o clădire educațională cu grădiniță.

Pe scurt, David Popovici nu și-a ales întâmplător locuința. Campionul trăiește într-un complex rezidențial de lux, unde piscina semiolimpică a fost un criteriu decisiv. Investiția a fost considerabilă, dar liniștea și facilitățile oferite de ansamblu merită pe deplin.

Ce studii are David Popovici, campionul de 21 de ani

Dincolo de performanțele obținute în bazin, David Popovici a demonstrat că disciplina și echilibrul fac parte din viața lui de zi cu zi. Campionul a reușit să îmbine antrenamentele intense cu studiile, având un parcurs educațional remarcabil.

Succesul lui David Popovici nu se datorează doar antrenamentelor, ci și seriozității în plan școlar. Înotătorul a studiat la Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” din București, reușind să meargă atât la cursuri, cât și la antrenamente.

Bacalaureatul l-a susținut la Vălenii de Munte, într-o sesiune dedicată sportivilor olimpici, unde a obținut media 8,65 – o confirmare a ambiției sale de a performa și dincolo de bazin.

După ce a terminat liceul, în 2023, David Popovici nu a renunțat la studii. S-a înscris la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București, inspirat de mama sa și de curiozitatea lui firească pentru oameni și pentru felul în care gândim și ne comportăm.

„Vreau să învăţ cât mai mult despre comportamentul uman. Mi-am ales a treia materie la BAC sociologia pentru că m-au atras pur şi simplu subiectele, m-au atras temele care se puneau în discuţie, exerciţiile.

Mi-am dat seama că asta mă pasionează şi asta aş vrea să fac şi pe viitor. Pe lângă înot şi în viitor, ceva care să aibă legătură cu psihologia, sociologia, pedagogia, aceste domenii mai mult umane.

Nu am fost niciodată destinat profilului real şi materiilor exacte. Şi mi-ar plăcea să învăţ cât mai mult despre oameni, pentru că oamenii sunt frumoşi”, a mărturisit el, potrivit Digi24.ro.