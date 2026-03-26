Cum se înțelegea Valentin Sanfira cu părinții Codruței Filip. Ce relație avea artistul cu aceștia

Vestea că Valentin Sanfira și Codruța Filip nu mai formează un cuplu a luat pe toată lumea prin surprindere. Despărțirea a stârnit un val de reacții în mediul online, dar și de curiozități în rândul fanilor.

Vestea că Valentin Sanfira și Codruța Filip nu mai formează un cuplu a luat pe toată lumea prin surprindere | Antena 1

Valentin Sanfira și Codruța Filip și-au spus adio după aproximativ patru ani de căsnicie. Speculațiile legate de divorț au fost o adevărată surpriză pentru cei care îi apreciază, generând o mulțime de reacții.

Fanii acestora au observat imediat că ceva se întâmplă în cuplul lor, atunci când artiștii au ezitat să se mai afișeze împreună. De asemenea, există speculații legate și de un posibil motiv al despărțirii.

Cei doi au preferat să țină acest subiect delicat departe de ochii curioșilor. Deși este o persoană discretă, Valentin Sanfira nu s-a mai putut abține și a oferit o primă reacție tranșantă la zvonurile apărute în spațiul public de câteva săptămâni.

Articolul continuă după reclamă

„Eu nu am văzut nicio declarație, o să o întreb ce declarație a dat. Nu vreau să îmi citești ( n.r. declarațiile ei), o să vorbesc cu ea direct. Sunt aceleași povești de când a plecat în (numele emisiunii), numai aberații. Eu nu cred că a făcut ea declarații. Eu de ce nu știam?! O să mă întâlnesc cu ea ca să văd despre ce este vorba. Nu am ce să comentez. O să vorbesc cu ea, nu cu alții”, au fost declarațiile artistului, potrivit cancan.ro.

Ce relație avea Valentin Sanfira cu părinții Codruței Filip

În urmă cu ceva timp, Valentin Sanfira și Codruța Filip au vorbit despre relația pe care o au cu socrii. Cântărețul dezvăluia că se înțelege foarte bine cu părinții celei care i-a fost parteneră și soție mulți ani, având o relație de prietenie cu aceștia.

„Pe când soacra mea, este extraordinară. Socrii mei sunt foarte tineri și suntem prieteni”, mărturisea artistul, conform spynews.ro.

Pe atunci, Codruța Filip preciza că are o legătură specială cu soacra ei. Deși nu vorbea prea des despre mama partenerului ei, cântăreața avea numai cuvinte de laude la adresa acesteia când era întrebată.

„Fiecare familie trebuie să aibă o soacră. Dacă mama nu se comportă ca o soacră, câteodată simt nevoia să fiu eu și soacră. Sunt cicălitor. O soacră în general are niște atribute foarte clare: e cicălitoare, mătură după tine. Dacă ai măturat, tot nu e bine. Trebuie să faci niște chestii ca să simtă nora că are soacră”, a mai adăugat Valentin Sanfira, conform sursei citate mai sus.