Cum va arăta meniul de nuntă a lui Dorian Popa. Influencerul a anunțat marele eveniment cu soția sa, Andreea

Dorian Popa și soția lui, Andreea, se pregătesc pentru marele eveniment din viața lor.

După ce au avut parte de o cerere în căsătorie spectaculoasă pe o plajă exotică în urmă cu câteva luni, acum Dorian Popa și soția lui se pregătesc pentru o nuntă cu fast.

Dorian Popa și Andreea fac ultimele pregătiri pentru nunta lor și au dezvăluit deja care o să fie meniul lor de nuntă. Viitorii miri s-au gândit la toate detaliile pentru nunta lor, fiind foarte atenți ca toți invitații să aibă parte de surprize plăcute și să se simtă în largul lor, bucurându-se de cele mai bune și proaspete preparate.

Influencerul și soția lui s-au logodit în Maldive într-un cadru de poveste cu care Dorian a surprins-o pe Andreea. Acum e momentul ca visul lor, de a deveni soț și soție, să devină realitate și se asigură că totul e planificat în cel mai mic detaliu pentru a avea parte de cele mai frumoase amintiri și o petrecere pe cinste.

Preparatele pentru nunta lor vor fi adevărate experiențe culinare de lux pentru invitați, oferindu-le cele mai alese bucate. Meniul este unul de lux, de fine dining, special creat pentru nunta lor spectaculoasă așa cum și-o doresc.

Dorian a dezvăluit că el și Andreea au testat deja meniul și se declară impresionați de preparatele inedite. Printre preparatele sofisticate se numără și startere precum baza de cartof mov cu caracatiță și muștar bijon, blinis cu cerneală de sepie, cremă de brânză și icre de somon, sau baza de cartof rosty cu piept de rață afumat și dulceață de ceapă, mozzarella buffala, paste ravioli cu homar, tempura de brie cu guacamole și avocado, black cod de Alaska cu risotto sălbatic și alge marine.

Un alt deliciu de lux de care se vor bucura atât mirii, cât și invitații este Saint-Jacques cu piure de țelină, pesto de busuioc, perine de foie gras cu dulceață de afine și fistic și bruschete cu migdale.

Printre felurile principale enumerate se numără cotlet de miel din Noua Zeelandă cu sparanghel blanșat și piure de cartofi, vită argentiniană cu sos demiglas și piure de cartofi cu infuzie de trufe.

De decor și așezarea meselor s-a ocupat chiar Andreea, care a spus că își dorește un decor cât mai curat, stilat și elegant, cu mese în formă de S.

Pregătirile pentru marele eveniment sunt acum pe ultima sută de metri, iar Dorian și Andreea sunt deja copleșiți de emoții și așteaptă cu nerăbdare cununia religioasă și petrecerea alături de prieteni și familie.

„Urmează! Suntem în emoțiile pregătirilor, le mulțumim celor care sunt alături de noi.”, a spus Dorian Popa, subliniind cât de important este pentru ei sprijinul apropiaților.

Viitorul mire a dezvăluit că nunta va fi una intimă și că în ziua cea mare le vor fi aproape cele mai apropiate persoane.

„Avem o mână de invitați, suntem doar 90, pentru că vrem să fie între cei mai apropiați dintre cei apropiați, așteptăm momentul cu sufletul la gură, sperăm să fie frumos, sperăm să ne ajute Dumnezeu cu vreme frumoasă și, în rest, abia așteptăm să fim, oficial, domnul și doamna Popa. Asta ne dorim, să fim o familie și pe viitor să se și completeze familia și ne bucurăm că s-a ajuns și la acest moment”, a declarat Dorian Popa în exlcusivitate pentru SpyNews.

