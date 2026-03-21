Dorian Popa, ținută specială pentru munca în folosul comunității. Artistul este condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare

Dorian Popa este asumat și vrea să dea un exemplu pentru comunitatea sa din online. După ce a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare, Dorian a decis să-și creeze propria ținută pentru munca în folosul comunității. Dorian are de prestat 60 de zile de muncă, după ce, în urmă cu ceva timp, a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise.

Dorian a explicat de ce a luat această decizie de a-și personaliza ținuta. Vedeta nu a ținut cont de nimic și a fost sincer și transparent cu comunitatea sa, așa cum obișnuiește să o facă.

„Nu vă ascundeți de greșelile voastre și asumați-vi-le. Și ce mi-am făcut ieri? Tricouri pentru munca în folosul comunității. Textul mi l-am gândit chiar eu. Am scris pe ele: «Am fost prost, acum plătesc!». Grafica a făcut-o Octav al nostru de la design. Vreau să transmit un mesaj”, a spus Dorian Popa în timpul unui podcast.

Articolul continuă după reclamă

„Mi-am făcut unul cu pubela și unul cu mătura și fărașul. Le voi purta și voi arăta ce înseamnă să plătești pentru greșelile pe care le-ai făcut. Aș putea, ca un șmecher, să mă duc, să-mi fac orele de muncă și să nu știe nimeni. Pot să merg pe burtă, că e apa mică, nu? Dar n-am să fac asta”, a mai spus Dorian.

În urma sentinței primite, Dorian Popa a făcut mai multe declarații. Artistul a declarat că regretă tot ce s-a întâmplat.

„Am greșit. Plătesc. Este normal tot ce se întâmplă. Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu, comunicată prin instanță. Toți cei ce greșim trebuie să plătim. Mulțumesc Lui că am șansă la îndreptare. Toți cei ce aud să ia aminte și să nu repete greșeala mea.”

Dorian Popa a fost prins în trafic de polițiștii rutieri în localitatea Domnești, județul Ilfov, în apropierea locuinței sale. Totul s-a întâmplat în luna octombrie 2023. Acesta a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise. În luna ianuarie 2026, acesta a primit sentința.

Dorian va avea de executat 8 luni de închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel București. Artistul va fi supravegheat și obligat să respecte mai multe măsuri impuse de instanță, inclusiv orele de muncă în folosul comunității.

Dorian va fi obligat să anunțe orice schimbare de domiciliu sau de loc de muncă. De asemenea, va fi nevoit să comunice deplasările mai lungi de cinci zile. Dorian urmează un program de reintegrare socială și va presta 60 de zile de muncă în folosul comunității în comuna Domnești.

În cazul în care acesta nu va respecta obligațiile impuse sau va comite o altă infracțiune în perioada de supraveghere, suspendarea pedepsei poate fi revocată, iar artistul ar putea executa pedeapsa în regim de detenție. Dorian pare pregătit să ofere un exemplu și să respecte regulile impuse cu sârguință.