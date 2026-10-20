Dan Alexa, despre prietenie și reușitele în viață. Ce mesaj i-a transmis Alinei Pușcău

Antrenorul Dan Alexa vorbește despre slăbiciunile sale, lucrurile mai puțin cunoscute din viața personală și ceea ce îl face fericit în familie. În plus, îi transmite un mesaj special bunei sale prietene, Alina Pușcău.

Dan Alexa a oferit un interviu în exclusivitate pentru AntenaStars, după ce a fost premiat pentru succesul în carieră. Câștigătorul Asia Express - Drumul Eroilor a dezvăluit printre altele care este cea mai mare slăbiciune a sa și ce înseamnă pentru el o prietenie adevărată.

„Sunt extrem de onorat că sunt aici, alături de oameni de mare valoare, cu care am crescut”, a început el discursul la primirea premiului pentru performanțele avute în sport, atât ca jucător de fotbal, cât și ca antrenor.

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Ce spune Dan Alexa despre relația cu Alina Pușcău

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Dan Alexa a vorbit cu mai multe ocazi despre experiența Asia Express și ce a câștigat pe Drumul Eroilor, pe lângă marele trofeu. Antrenorul a format o echipă carismatică împreună cu prietenul său Gabi Tamaș. Cei doi au știut să îmbine cu succes competiția cu voia bună și nu au făcut un secret din faptul că au legat prietenii pe parcursul săptămânilor petrecute peste mări și țări.

„Eu cred că prieteniile adevărate sau caracterele sunt atunci când ești la greu! Cred că fiecare mesaj al unui prieten contează, cred că fiecare sprijin pentru că-ți aduce o bucurie și contează mult în momentele acelea”, a specificat el.

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Întrebat ce anume îi aduce lui o bucurie, Dan Alexa a mărturisit că: „Să câștig meciul! E foarte important pentru mine să... toate reperele mele sunt legate de ultimul rezultat. Și să am copiii lângă mine, să-i am sănătoși, să pot să am acces la ei pentru că sunt viața mea și îi iubesc cel mai mult!”

După participarea la Asia Express - Drumul Eroilor, s-au legat prietenii frumoase. Dan Alexa a dezvăluit că ține legătura cu Alina Pușcău și că este o persoană importantă în viața lui:

„Țin legătura cu ea. Eu o iubesc pe Alina. E un om excepțional. Avea vești excepționale, nesperate într-un timp atât de scurt. Să-i dea Dumnezeu multă sănătate. Noi suntem alături de ea atât cât se poate. E un om deosebit și chiar merită să treacă peste asta”, a spus el.

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Relația cu Alina Pușcău a început odată cu participarea la Asia Express. Deși nu se cunoșteau de dinainte, caracterul tinerei l-a făcut să o îndrăgească.

„Eu m-am apropiat foarte mult de Alina în Asia Express. N-am cunoscut-o înainte. Am văzut ce fel de om e. E un om special. (...) La modul ei de viață și la ce oportunități i s-au ivit de-a lungul anilor - eu chiar am vorbit cu ea subiectul ăsta -, n-a simțit niciodată să profite de situație. Alina este foarte curată. E un om foarte bun și Alina merită tot ce-i mai bun.

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De asemenea, Dan Alexa a dezvăluit că este un împătimit al ceasurilor: „Cred că nu există bărbat care să nu aibă slăbiciune pentru astfel de accesorii. Îmi plac ceasurile. Cred că un ceas bun îți dă o anumită anvergură, îți dă clasă și e important să ai așa ceva.”