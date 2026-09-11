Alina Pușcău trece printr-o perioadă dificilă după diagnosticul de cancer. Ce cadou emoționant a primit de la Dan Alexa, fostul ei coleg de la Asia Express.

Cadoul primit de Alina Pușcău de la Dan Alexa, în plină luptă cu boala. Gestul care a emoționat-o pe vedetă | Antena 1

Alina Pușcău traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Fosta concurentă de la Asia Express se confruntă cu o problemă gravă de sănătate și urmează un tratament dificil. În această perioadă, vedeta a ales să își documenteze parcursul pe rețelele sociale și să le vorbească urmăritorilor despre încercările prin care trece, încercând, în același timp, să își păstreze optimismul.

Cadoul primit de Alina Pușcău de la Dan Alexa, în plină luptă cu boala

Alina a vorbit recent despre perioada dificilă pe care o traversează și despre modul în care credința a ajutat-o să meargă mai departe. Vedeta a mărturisit, într-un podcast, că relația sa cu Dumnezeu a avut un rol important în această etapă a vieții sale. Chiar dacă trece printr-o încercare grea, Alina nu și-a pierdut speranța și le este recunoscătoare celor care i-au fost alături.

După ce a făcut public faptul că a fost diagnosticată cu cancer, mai mulți prieteni apropiați din România au încercat să îi ofere sprijin și să îi transmită că nu este singură în această luptă.

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Printre cei care i-au fost alături se numără și Chef Ștefan Popescu. Acesta a vizitat-o pe Alina în timpul unei călătorii în Los Angeles, gest pe care vedeta l-a apreciat în mod deosebit.

Gestul care a emoționat-o pe vedetă

Un alt fost coleg de la Asia Express care a ținut să îi transmită un mesaj special este Dan Alexa. Cei doi au făcut parte din sezonul 8 al emisiunii și au rămas apropiați și după încheierea competiției.

Recent, Dan Alexa i-a oferit Alinei un cadou cu o semnificație aparte. Vedeta a publicat în secțiunea de Story a contului său de Instagram o fotografie cu darul primit de la fostul său coleg. Din imagine se poate observa că este vorba despre un breloc în formă de cruce.

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Alături de fotografia emoționantă, Alina Pușcău a publicat și un mesaj de mulțumire pentru prietenul său, semn că gestul lui Dan Alexa a însemnat mult pentru ea în această perioadă.

Sprijinul primit de la oamenii apropiați pare să fie foarte important pentru Alina Pușcău, care continuă să își împărtășească parcursul cu cei care o urmăresc. Fosta concurentă de la Asia Express încearcă să privească înainte cu speranță și să găsească puterea de a trece peste această perioadă dificilă.

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Povestea Alinei Pușcău și parcursul său din această perioadă au atras atenția și în rândul fanilor emisiunii Asia Express, care au urmărit-o încă de la participarea sa în competiția de pe Drumul Zeilor.