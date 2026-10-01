Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ce a răspuns Dan Alexa când a fost întrebat câți bani a câștigat la Asia Express: „Nu asta e cel mai important acolo”

Ce a răspuns Dan Alexa când a fost întrebat câți bani a câștigat la Asia Express: „Nu asta e cel mai important acolo”

Dan Alexa a dezvăluit, într-un interviu, câți bani a câștigat la Asia Express - Drumul Eroilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 01 Octombrie 2026, 16:58 | Actualizat Joi, 01 Octombrie 2026, 17:19
Ce a răspuns Dan Alexa când a fost întrebat câți bani a câștigat la Asia Express: „Nu asta e cel mai important acolo” | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Dan Alexa a făcut echipă cu Gabi Tamaș în sezonul 8 al emisiunii Asia Express - Drumul Eroilor, aventură care i-a purtat prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. După o cursă extrem de strânsă și intensă, cei doi fotbaliști au reușit să câștige competiția și să plece acasă cu marele trofeu.

Într-un interviu pentru gsp.ro, Dan Alexa a vorbit despre suma de bani pe care a câștigat-o în urma participării în competiție.

Citește și: Cine i-a pus lui Dan Alexa porecla „Chirurgul”? Ce se ascunde în spatele acestui nume

Câți bani a câștigat Dan Alexa la Asia Express

Articolul continuă după reclamă

Întrebat câți bani au luat el și Gabi Tamaș după experiența Asia Express, fotbalistul a dezvăluit că suma obținută împreună s-ar ridica undeva la aproximativ 80 și ceva de mii de euro, însă a precizat că nu știe exact cât a primit colegul său, deoarece contractele concurenților sunt individuale.

„Undeva împreună la 80 și ceva de mii de euro, ceva de genul. (Amândoi) Că am luat titlul, că am câștigat trofeul. Împărțiți sau nu știu cum... Nu vreau să vorbesc prostii. Eu nu știu cât a luat el, pentru că fiecare contract e individual. Dar știu că mare premiu... Nu știu, nu vreau să vorbesc, poate el a avut mai mult. Eu am calculat din prisma mea, dar știu că premiul cel mare a fost 35.000 de euro, care se împărțeau”, a declarat Dan Alexa pentru gsp.ro.

Dincolo de partea financiară, Dan Alexa mărturisește că experiența trăită în Asia Express a avut o valoare mult mai mare pentru el.

Fotbalistul a spus că s-ar întoarce în competiție, tocmai pentru momentele inedite pe care le oferă show-ul. Participarea la Asia Express l-a scos din zona de confort și l-a obligat să pună pe pauză obiceiurile pe care le avea în viața de zi cu zi.

„M-aș mai duce... Sunt niște trăiri care, nu, credeți-mă, banii sunt foarte importanți, dar eu cred că nu asta e cel mai important acolo, ci cu ce te întorci, pentru că banii se duc. Din fotoliu nu aveam cum. Eu îmi știu zona mea de confort. Mă bag în birou și fumez o oră. Dacă n-am cinci cafele. Adică sunt niște tabieturi care... Acolo te scoate din ele”, a continuat Dan Alexa pentru sursa citată.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Dan Alexa și Gabi Tamaș au format una dintre cele nouă echipe care au pornit pe Drumul Eroilor, în sezonul 8 al emisiunii. Cei doi au ajuns până în marea finală, unde s-au confruntat cu echipa formată din Alexandru Ion și Ștefan Floroaica.

Ce a răspuns Dan Alexa când a fost întrebat câți bani a câștigat la Asia Express: „Nu asta e cel mai important acolo”

Citește și: Ce s-a întâmplat între Andreea Popescu și Dan Alexa după dezvăluirile care au provocat reacții. „Mi-am luat o piatră de pe inimă”

Povestea cățelușei adoptate de Dorian Popa, după pierderea lui Cheluțu: „A fost aruncată precum un gunoi”. Ce nume poart...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Anunţul făcut de Cristi Borcea şi Valentina Pelinel după opt ani de relaţie: „O zi pe care o vom păstra…” Anunţul făcut de Cristi Borcea şi Valentina Pelinel după opt ani de relaţie: &#8222;O zi pe care o vom păstra&#8230;&#8221;
Observatornews.ro Ţara din Europa fără limbă oficială, monedă naţională sau aeroporturi Ţara din Europa fără limbă oficială, monedă naţională sau aeroporturi
Antena 3 Rușii au pierdut în Donețk moaștele cneazului care ar fi trebuit ”să îi încurajeze” pe front. Au fost atacați și le-au abandonat Rușii au pierdut în Donețk moaștele cneazului care ar fi trebuit ”să îi încurajeze” pe front. Au fost atacați și le-au abandonat
SpyNews Vlad Bălțățeanu a acceptat extrădarea în România. Când va fi adus în țară bărbatul suspectat că și-a ucis iubita, pe Valentina Vlad Bălțățeanu a acceptat extrădarea în România. Când va fi adus în țară bărbatul suspectat că și-a ucis iubita, pe Valentina
„Mă simt ca la Constanța la ocean!" Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Mă simt ca la Constanța la ocean!" Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Laura Cosoi, prima imagine cu chipul celei de-a cincea fetițe. Cum arată Nina în pictorialul emoționant alături de surorile ei
Laura Cosoi, prima imagine cu chipul celei de-a cincea fetițe. Cum arată Nina în pictorialul emoționant alături...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Părinții lui Jeff Bezos și-au riscat economiile după ce 40 de investitori l-au refuzat. Ce s-a ales de cei 245.573 de dolari
Părinții lui Jeff Bezos și-au riscat economiile după ce 40 de investitori l-au refuzat. Ce s-a ales de cei...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x