Dan Alexa a dezvăluit, într-un interviu, câți bani a câștigat la Asia Express - Drumul Eroilor.

Ce a răspuns Dan Alexa când a fost întrebat câți bani a câștigat la Asia Express: „Nu asta e cel mai important acolo” | Antena 1

Dan Alexa a făcut echipă cu Gabi Tamaș în sezonul 8 al emisiunii Asia Express - Drumul Eroilor, aventură care i-a purtat prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. După o cursă extrem de strânsă și intensă, cei doi fotbaliști au reușit să câștige competiția și să plece acasă cu marele trofeu.

Într-un interviu pentru gsp.ro, Dan Alexa a vorbit despre suma de bani pe care a câștigat-o în urma participării în competiție.

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Câți bani a câștigat Dan Alexa la Asia Express

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Întrebat câți bani au luat el și Gabi Tamaș după experiența Asia Express, fotbalistul a dezvăluit că suma obținută împreună s-ar ridica undeva la aproximativ 80 și ceva de mii de euro, însă a precizat că nu știe exact cât a primit colegul său, deoarece contractele concurenților sunt individuale.

„Undeva împreună la 80 și ceva de mii de euro, ceva de genul. (Amândoi) Că am luat titlul, că am câștigat trofeul. Împărțiți sau nu știu cum... Nu vreau să vorbesc prostii. Eu nu știu cât a luat el, pentru că fiecare contract e individual. Dar știu că mare premiu... Nu știu, nu vreau să vorbesc, poate el a avut mai mult. Eu am calculat din prisma mea, dar știu că premiul cel mare a fost 35.000 de euro, care se împărțeau”, a declarat Dan Alexa pentru gsp.ro.

Dincolo de partea financiară, Dan Alexa mărturisește că experiența trăită în Asia Express a avut o valoare mult mai mare pentru el.

Fotbalistul a spus că s-ar întoarce în competiție, tocmai pentru momentele inedite pe care le oferă show-ul. Participarea la Asia Express l-a scos din zona de confort și l-a obligat să pună pe pauză obiceiurile pe care le avea în viața de zi cu zi.

„M-aș mai duce... Sunt niște trăiri care, nu, credeți-mă, banii sunt foarte importanți, dar eu cred că nu asta e cel mai important acolo, ci cu ce te întorci, pentru că banii se duc. Din fotoliu nu aveam cum. Eu îmi știu zona mea de confort. Mă bag în birou și fumez o oră. Dacă n-am cinci cafele. Adică sunt niște tabieturi care... Acolo te scoate din ele”, a continuat Dan Alexa pentru sursa citată.

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Dan Alexa și Gabi Tamaș au format una dintre cele nouă echipe care au pornit pe Drumul Eroilor, în sezonul 8 al emisiunii. Cei doi au ajuns până în marea finală, unde s-au confruntat cu echipa formată din Alexandru Ion și Ștefan Floroaica.

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