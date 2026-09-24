Dan Alexa a dezvăluit cine i-a pus porecla „Chirurgul” și cum a apărut celebra titulatură. Povestea din spatele numelui care i-a rămas.

Cine i-a pus lui Dan Alexa porecla „Chirurgul”? Ce se ascunde în spatele acestui nume | Hepta

Dan Alexa a povestit recent, într-un interviu acordat pentru GSP.ro, cum a ajuns să fie cunoscut în lumea fotbalului drept „Chirurgul”. Porecla care i-a rămas asociată de-a lungul carierei nu a fost aleasă de el, ci i-a fost atribuită de un nume important din fotbalul românesc.

Cum a primit Dan Alexa porecla „Chirurgul”

Dan Alexa și-a amintit momentul în care Ioan Andone a făcut referire la el drept „Chirurgul fotbalului românesc”. Totul s-a întâmplat după o accidentare suferită de Cosmin Moți, în perioada în care Alexa juca pentru Dinamo.

Fostul fotbalist a recunoscut că regretă și astăzi acel episod, însă spune că, ulterior, au existat și alte partide în care a depășit limitele regulamentului.

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„Am avut atunci perioada la Dinamo, când l-am accidentat pe Cosmin Moți. A fost accidentarea urâtă și îmi pare rău și acum pentru asta. (...). Apoi am jucat un amical, în fine, au fost niște meciuri unde am depășit limita. Ioan Andone, la o conferință, ca să-mi ia apărarea cumva, a zis: «Dan este chirurgul fotbalului românesc» și de atunci mi-a rămas”, a declarat Dan Alexa pentru GSP.ro.

Porecla a ajuns astfel să fie asociată cu stilul său de joc și, în timp, a devenit una dintre cele mai cunoscute etichete ale fostului fotbalist.

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Dan Alexa, despre cartonașele primite în carieră

Alexa a vorbit pentru GSP.ro și despre unul dintre aspectele care au caracterizat perioada sa de fotbalist: numărul mare de cartonașe primite. Fostul mijlocaș a recunoscut că era un jucător căruia nu îi plăcea să piardă și că, uneori, determinarea sa în teren îl făcea să depășească limitele.

„Am pierdut totuși mult pentru că am fost mult timp suspendat. Am peste sute de galbene luate, vorbesc doar de prima ligă, și cartonașe roșii am luat, peste 12. Îmi dădeau galben la începutul meciului și apoi mă linișteau”, a declarat Dan Alexa.

De-a lungul anilor, porecla „Chirurgul” a rămas legată de imaginea sa de fotbalist combativ, iar explicația oferită chiar de Dan Alexa arată cum o replică spusă într-o conferință de presă a ajuns să îl urmărească pe parcursul întregii cariere.

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În prezent, Dan Alexa este cunoscut nu doar pentru perioada petrecută pe teren, ci și pentru activitatea sa din fotbalul românesc din postura de antrenor și pentru aparițiile sale în proiecte de televiziune.