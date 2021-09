Dana Săvuică, în costum de baie, la plajă. Cum arată vedeta la 51 de ani

Prima femeie din România care a pozat pentru revista Playboy a fost Dana Săvuică, în anul 1999. Dar vedeta nu s-a schimbat deloc și arată perfect chiar și la 51 de ani. Model de meserie, aceasta a devenit celebră după ce a acceptat să pozeze pentru revista amintită mai sus.

Dana Săvuică, imagini de la plajă, unde a apărut într-un costum de baie care i-a pus în evidență bustul

Peste Dana Săvuică pare că nu au trecut anii și s-a fotografiat într-un mare fel, în vacanța din Grecia, acolo unde a mers să se relaxeze cu cele mai apropiate persoane din viața ei. Vedeta nu s-a schimbat deloc și încă face ravagii pe internet cu silueta și formele perfecte pe care le deține.

Dacă în anul 1999 românii o puteau vedea în Playboy, acum Dana Săvuică s-a „cumițit” și se preocupă mai mult de evenimente specale și aparițiile la tv, unde este foarte prezentă. Vedeta a publicat o serie de fotografii de la plajă, cu o pălărie pe cap și un costum de baie destul de sumar, care i-a pus în evidență bustul generos.

„O zi însorită pe plaja frumoasă din Kefalonia! Se spune despre Myrthos Beach că este cea mai frumoasă dintre toate… Voi ce spuneți, vă place?”, a fost descrierea imaginilor pe care ea le-a făcut publice în mediul online, pe platforma de socializare Instagram.

Reacțiile fanilor din România nu au întârziat să apară, iar vedeta a fost foarte complimentată pentru cât de bine arată. „Să te bucuri de vacanță”, „Superbă plaja și superbă tu, Dana”, „Ești frumoasă foc”, „Plaja e la fel de frumoasă ca și tine”, au fost doar câteva dintre mesajele pe care Dana Săvuică le-a primit de la fanii de pe rețelele de socializare, în secțiunea de comentarii a fotografiilor.

Cum are Dana Săvuică grijă de trupul perfect la 51 de ani

Dana Săvuică a mărturisit că are grijă de corpul ei și a dezvăluit cum face să se mențină în formă la vârsta de 51 de ani:

„Am făcut un tratament detox cu suplimente fitoproteice, care garantau minim 3 kg în minus. Am slăbit cu acest tratament şi am aplicat pe zonele cu ţesut adipos nişte creme bio din plante şi rădăcini, care au efectul de a topi grăsimea. Acum beau un ceai bio din plante şi rădăcini, care are efectul de saţietate, detoxifică şi arde grăsimea. Este un produs românesc, 100% bio. În fiecare zi fac mişcare cu bicicleta, plimb câinele, fac exerciţii cu cercul (holahoop) deci încerc să evit instalarea sedentarismului.

Sunt foarte ocupată şi stau mult la laptop sau pe telefon, aşa că ăsta este un dezavantaj pe care îl mai acopăr cu anumite terapii şi tratamente naturiste. Anul trecut mi-am refăcut silueta făcând criolipoliză şi împachetări cu alge. Testez tot timpul noi proceduri şi fac recomandările doar dacă văd că funcţionează la mine”, declara Dana Săvuică în urmă cu ceva vreme.

