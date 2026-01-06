Tiago Oțil, fanul tatălui său. Cum a reacționat fiul lui Dani Oțil la evenimentul de vizionare a primului episod de Power Couple

Tiago Oțil a aplaudat încântat când a văzut la TV primele imagini de la Power Couple sezonul 3, emisiune prezentată de Dani Oțil, tatăl său. Gabriela Oțil a surprins reacția simpatică a fiului său.

Tiago Oțil, fascinat de apariția tatălui său, prezentator la Power Couple | Instagram

În localul lui Dani Oțil s-au întâlnit oamenii care au legătură cu proiectul Power Couple, pentru a viziona împreună primul episod din sezonul 3. La eveniment au participat, desigur, și soția și fiul prezentatorului.

Tiago, fanul numărul 1 al tatălui său. Ce a făcut fiul lui Dani Oțil la evenimentul de vizionare a premierei Power Couple. Gabriela Oțil, amuzată de reacția băiatului

Gabriela Oțil și-a filmat fiul în timp ce aplauda, scanda și privea parcă hipnotizat la ecranul pe care se vedea tatăl său.

Gabriela Oțil a publicat mai multe imagini de familie, realizate în seara premierei Power Couple, sezon 3.

„Primul eveniment din 2026! A început Power Couple”, a scris soția lui Dani Oțil în dreptul postării de pe rețelele sociale.

Power Couple se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și în AntenaPLAY!

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, Andrei Niculae și Claudia Cîrjan, ADDA și Cătălin Rizea, Oase și Maria Pitică, Cătălin și Luiza Zmărăndescu, Marius și Simona Urzică, Mădălin Șerban și Dilinca, Mitzuu și Ariana, NiCK NND și Cătălina Marin sunt concurenții din sezonul 3 Power Couple.

„Suntem în faimosul Fort Manuel. Ne-am mutat la case mai mari, chiar pe Insula Malta. Cele nouă cupluri își fac împărătește intrarea în super aventura vieții lor. Aici vor scrie istorie, iar istoria nu se scrie ușor. Nu vreau să-i sperii, dar habar nu au în ce s-au băgat. Se descurcă, sunt puternici și au curaj”, a transmis prezentatorul Dani Oțil la începutul sezonului.

