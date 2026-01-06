Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Tiago Oțil, fanul tatălui său. Cum a reacționat fiul lui Dani Oțil la evenimentul de vizionare a primului episod de Power Couple

Tiago Oțil, fanul tatălui său. Cum a reacționat fiul lui Dani Oțil la evenimentul de vizionare a primului episod de Power Couple

Tiago Oțil a aplaudat încântat când a văzut la TV primele imagini de la Power Couple sezonul 3, emisiune prezentată de Dani Oțil, tatăl său. Gabriela Oțil a surprins reacția simpatică a fiului său. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 06 Ianuarie 2026, 11:54 | Actualizat Marti, 06 Ianuarie 2026, 12:30
Galerie
Tiago Oțil, fascinat de apariția tatălui său, prezentator la Power Couple | Instagram

În localul lui Dani Oțil s-au întâlnit oamenii care au legătură cu proiectul Power Couple, pentru a viziona împreună primul episod din sezonul 3. La eveniment au participat, desigur, și soția și fiul prezentatorului.

Citește și: Cum a reacționat Tiago, fiul Gabrielei și al lui Dani Oțil, când părinții lui au plecat în vacanță fără el: „Atât ești de trist?”

Tiago, fanul numărul 1 al tatălui său. Ce a făcut fiul lui Dani Oțil la evenimentul de vizionare a premierei Power Couple. Gabriela Oțil, amuzată de reacția băiatului

Gabriela Oțil și-a filmat fiul în timp ce aplauda, scanda și privea parcă hipnotizat la ecranul pe care se vedea tatăl său.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Gabriela Oțil a publicat mai multe imagini de familie, realizate în seara premierei Power Couple, sezon 3.

„Primul eveniment din 2026! A început Power Couple”, a scris soția lui Dani Oțil în dreptul postării de pe rețelele sociale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Power Couple se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și în AntenaPLAY!

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, Andrei Niculae și Claudia Cîrjan, ADDA și Cătălin Rizea, Oase și Maria Pitică, Cătălin și Luiza Zmărăndescu, Marius și Simona Urzică, Mădălin Șerban și Dilinca, Mitzuu și Ariana, NiCK NND și Cătălina Marin sunt concurenții din sezonul 3 Power Couple.

„Suntem în faimosul Fort Manuel. Ne-am mutat la case mai mari, chiar pe Insula Malta. Cele nouă cupluri își fac împărătește intrarea în super aventura vieții lor. Aici vor scrie istorie, iar istoria nu se scrie ușor. Nu vreau să-i sperii, dar habar nu au în ce s-au băgat. Se descurcă, sunt puternici și au curaj”, a transmis prezentatorul Dani Oțil la începutul sezonului.

Colaj cu famila Oțil
+2
Mai multe fotografii

Citește și: Gabriela și Dani Oțil, în „excursie” cu metroul, alături de fiul lor. Reacția simpatică a lui Tiago: „Am prins viteză!”

Marea premieră Power Couple, lider de audiență! Cea de-a doua seară aduce pentru fete o probă în premieră, tip turneu pi...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: &#8220;Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!&#8221;
Observatornews.ro Marinela din Spania caută muncitori pentru tăierea "aurului verde". Singura condiţie pentru angajare Marinela din Spania caută muncitori pentru tăierea "aurului verde". Singura condiţie pentru angajare
Antena 3 O țară întreagă a rămas fără internet pentru că sateliții Starlink au fost opriți. Cetățenii sunt revoltați O țară întreagă a rămas fără internet pentru că sateliții Starlink au fost opriți. Cetățenii sunt revoltați

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Luiza și Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple sezonul 3, pentru prima dată împreună într-o competiție: „Ea este anti-sport”
Luiza și Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple sezonul 3, pentru prima dată împreună într-o competiție:...
Gustări pe care este recomandat să le eviți atunci când ești stresată. Ce spun specialiștii în sănătate
Gustări pe care este recomandat să le eviți atunci când ești stresată. Ce spun specialiștii în sănătate Catine.ro
De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple
De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple
Cum s-a schimbat viața actriței Neslihan Atagul de când a devenit mămică pentru prima oară. Ce a declarat vedeta
Cum s-a schimbat viața actriței Neslihan Atagul de când a devenit mămică pentru prima oară. Ce a declarat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare. Cum și-a făcut apariția în timpul unui dineu de gală fastuos. Foto
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare. Cum și-a... Elle
Cum a reacționat o americancă în momentul în care preotul a venit cu Boboteaza la ea acasă, în Oradea:
Cum a reacționat o americancă în momentul în care preotul a venit cu Boboteaza la ea acasă, în Oradea: "Ce-a... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocană de porc cu sos de roșii și mămăligă cremoasă. Rețetă tradițională românească
Tocană de porc cu sos de roșii și mămăligă cremoasă. Rețetă tradițională românească HelloTaste.ro
O țară întreagă a rămas fără internet pentru că sateliții Starlink au fost opriți. Cetățenii sunt revoltați
O țară întreagă a rămas fără internet pentru că sateliții Starlink au fost opriți. Cetățenii sunt revoltați Antena3.ro
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă useit
Horoscopul zilei de 6 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt iubiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 6 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt iubiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Primăriile au dezlănțuit scumpirile! Avocatul Gheorghe Piperea începe războiul împotriva creșterii explozive a impozitelor pe proprietăți
Primăriile au dezlănțuit scumpirile! Avocatul Gheorghe Piperea începe războiul împotriva creșterii explozive a... Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Marinela din Spania caută muncitori pentru tăierea
Marinela din Spania caută muncitori pentru tăierea "aurului verde". Singura condiţie pentru angajare Observator
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate MediCOOL
Sticksuri din foietaj cu pesto, roșii și susan. Rețeta unui aperitiv simplu și gustos
Sticksuri din foietaj cu pesto, roșii și susan. Rețeta unui aperitiv simplu și gustos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  UseIT
Chakhokhbili. Rețetă de tocană georgiană de pui cu sos bogat de roșii
Chakhokhbili. Rețetă de tocană georgiană de pui cu sos bogat de roșii Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x