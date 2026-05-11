De ce a lipsit Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, de la nunta artistei cu Victor Cornea. Ce mesaj a avut pentru fiica sa

Tatăl Andreei Bălan a lipsit de la nunta artistei cu Victor Cornea, dar i-a transmis un mesaj emoționant. Evenimentul spectaculos a adunat sute de invitați și nume cunoscute din showbiz. | Antena 1/ Instagram

Săndel Bălan, tatăl Andreea Bălan, a fost absent de la nunta fiicei sale cu Victor Cornea. În ciuda faptului că nu a putut fi prezent la evenimentul memorabil din viața artistei, Săndel i-a transmis fiicei sale un mesaj emoționant.

De ce a lipsit Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, de la nunta artistei cu Victor Cornea

Nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea a fost unul dintre cele mai urmărite evenimente mondene ale momentului. „Nunta anului” a avut o listă lungă de invitați de renume. Se zvonește că frumoasa mireasă a purtat patru rochii de mireasă în ziua cea mare. Pentru cununia religioasă, Andreea a ales o rochie mulată, cu perle și multe accesorii strălucitoare. Ținuta sa a fost completată de un voal și o trenă amplă.

În timp ce invitații soseau rând pe rând, mulți au observat absența unei persoane importante: tatăl artistei. Semnele de întrebare au apărut la scurt timp după ce acesta nu a fost văzut la nunta Andreei Bălan.

Săndel Bălan i-a transmis fiicei sale un mesaj emoționant, chiar dacă nu a participat la nunta acesteia:

„Casă de piatră, multă fericire, sănătate și împliniri maxime, puiul lui tăticu’! Mi-aș fi dorit din suflet să fiu alături de tine într-o zi atât de specială! Vreau să știi că te iubesc mult, te îmbrățișez și te cuprind cu sufletul!!!”, a scris Săndel, conform Cancan.ro.

Mireasa nu a vorbit despre absența tatălui său de la eveniment. Înainte de nuntă, Andreea ar fi declarat că l-a invitat la cea mai importantă zi din viața sa.

În ciuda absenței lui Săndel, Andreea a sărbătorit alături de invitații ei într-un ritm de-a dreptul spectaculos. Nunta sa a avut peste 250 de invitați. La eveniment au cântat nume importante, printre care 3 Sud Est și The Colours, iar Nea Marin, împreună cu ansamblul său, au pregătit un moment unic pentru nunta vedetei. Victor Cornea a declarat și el că trăiește „cea mai frumoasă zi”. Imaginile postate pe conturile de social media au arătat că evenimentul a fost unul plin de glamour.

Ce relație are Andreea Bălan cu tatăl ei, Săndel Bălan

Relația dintre artistă și tatăl ei a fost una cu suișuri și coborâșuri de-a lungul anilor. După ce s-a destrămat trupa Andre, legătura celor doi s-a răcit treptat, iar pentru o perioadă nu și-au vorbit.

Artista a declarat în trecut că a avut o relație complicată cu tatăl său încă din copilărie. După mai mulți ani în care relația lor a fost tensionată, cei doi s-au împăcat, iar în 2024 au urcat împreună pe scenă la Sala Palatului.

Andreea Bălan a declarat într-un interviu din trecut că și-a iertat tatăl în momentul în care a devenit și ea, la rândul său, părinte. În ceea ce privește absența lui Săndel Bălan de la nunta fiicei sale, aceasta rămâne un mister. Artista nu a făcut nicio declarație până în acest moment.