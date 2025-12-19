Prințul William și Kate Middleton au postat felicitarea anuală de Crăciun. Ce ținute au ales și ce detaliu iese în evidență

Prințul și Prințesa de Wales au făcut publică fotografia de Crăciun din acest an. Tradiția este respectată și în România.

Crăciunul se apropie cu pași repezi, iar familiile regale europene duc tradiția mai departe, făcând publică o fotografie de familie însoțită de urări.

Kate Middleton și Prințul William sunt unii dintre cei mai îndrăgiți membri ai familiei regale britanice, iar fotografia lor de familie este întotdeauna așteptată cu mult drag.

Ce reacții a stârnit fotografia postată de Prințul și Prințesa de Wales în acest an

Felicitările membrilor familiilor regale sunt așteptate de mulți oameni, fiind un motiv de fericire sau de comentarii de tot felul, dar indiferent din ce motiv au devenit parte din tradiția de Crăciun.

Prințul William și Kate Middleton au ales o fotografie veselă, care amintește mai mult de primăvară, decât de Crăciun, fiind înconjurați de ghiocei galbeni și narcise, însă poate fi un simbol al unui nou început, acum că anul se apropie de final.

În fotografia respectivă, Prințul și Prințesa de Wales sunt pe iarbă, înconjurați de flori, alături de cei trei copii. Cromatica este cea cu care ne-au obișnuit deja, nuanțe de verde, albastru, maro și alb.

Prințul Louis, mezinul familiei, stă relaxat în brațele tatălui său și zâmbește la cameră. Este știrb, iar asta îi dă un farmec aparte, însoțit de spiritul său rebel atât de îndrăgit de toți.

Prințesa Charlotte își sprijină capul pe brațul tatălui ei, păstrându-și zâmbetul cald pe care îl afișează întotdeauna în preajma familiei.

Prințul George este umăr la umăr cu Prințul William, iar în spatele celor doi, susținându-i pe după umeri este Kate Middleton. Prințesa de Wales nu poartă celebrul inel de logodnă, ci doar verigheta.

Cei cinci se completează armonios și sunt foarte fotogenici. Fotografia denotă unitate, echilibru, dar și un sprijin consistent din partea întregii familii pentru Prințul William, moștenitorul tronului Marii Britanii.

Reacțiile au fost variate la postarea familiei regale. Internauții i-au felicitat, la rândul său urându-le Crăciun fericit, le-au urat sănătate, i-au apreciat pentru spiritul relaxat pe care îl arată unii în preajma celorlalți. Totodată, au fost și câțiva cârcotași care au fost de părere că Prințesa de Wales pare editată în fotografie.

Această tradiție a familiei regale face parte și din cultura românească. Familia regală a României distribuind la rândul ei o imagine în preajma sărbătorilor însoțită de urări.

Nicolae și Alina Maria ai României, fotografie emoționantă de Crăciun

Nicolae al României, deși nu mai este în relații amiabile cu mătușa sa, Margareta, Custodele Coroanei, a devenit foarte popular printre români. Atitudinea sa, asemănătoare cu cea a Regelui Mihai I, acțiunile pe care le sprijină, viața de familie - atât cât se poate vedea public - au impresionat românii și i-au făcut să urmărească cu interes viața tinerei familii.

Nepotul Regelui Mihai I și Alina Maria au doi copii, Maria Alexandra și Mihai. Cei mici nu apar foarte des în public sau pe rețelele de socializare, însă în fotografia de Crăciun sunt alături de părinții lor.

Nicolae al României este în picioare, lângă un șemineu, iar Alina Maria și cei doi copii sunt pe scaune în fața acestuia. Soția Prințului Nicolae este elegantă, precum a arătat-o de-a lungul timpului într-o rochie vișinie cu buline, însă ceea ce atrage atenția privitorului și înduioșează imediat sunt cei doi copii, care strâng la piept doi ursuleți. Pare că abia ce i-au primit și că nu se pot despărți de ei.

Fotografia este parte din felicitarea tradițională de Crăciun din acest an, semnată de Alina Maria și de Nicolae ai României.