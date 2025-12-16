Antena Căutare
Ce regulă trebuie să respecte fetele lui Adi Nartea. Detaliul pe care actorul din „Iubire cu parfum de lavandă” l-a scos la iveală

Adi Nartea, actorul din „Iubire cu parfum de lavandă”, a vorbit despre relația specială pe care o are cu fiicele sale. De asemenea, acesta a punctat că micuțele trebuie să respecte o regulă importantă. Iată despre ce este vorba.

Publicat: Marti, 16 Decembrie 2025, 10:46
Adi Nartea, actorul din „Iubire cu parfum de lavandă”, a vorbit despre relația specială pe care o are cu fiicele sale | Antena 1 & Instagram

Adi Nartea este destul de discret când vine vorba de viața personală. Acesta preferă să își țină familia departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor.

În ciuda acestui aspect important, actorul din „Iubire cu parfum de lavandă” face excepții atunci când este află pe platoul de filmare. De curând, Adi Nartea a scos la iveală detalii neașteptate despre cele două fiice ale sale.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că acesta are două fetițe minunate. Petra, în vârstă de 4 ani și Mara, de 10 ani, sunt de o frumusețe răpitoare. Micuțele au moștenit cele mai superbe trăsături de la părinții lor.

Ce regulă le-a impus Adi Nartea fiicelor sale

Puțini sunt cei care știu că Adi Nartea este un tătic mândru, împlinit, dar și implicat. Mai mult, actorul din „Iubire cu parfum de lavandă” le-a impus o regulă strictă fetițelor sale până la vârsta de 14 ani. Se pare că acestea nu au voie să folosească telefonul mobil.

„De obicei, tații sunt părinții buni. Și tații sunt mai puțin acasă decât mamele, și atunci eu cam fac pe plac fetițelor mele, copiilor, și atunci eu sunt părintele permisiv. Însă sunt anumite reguli pe care nu vreau să le încalc.

Citește și: Adi Nartea, despre operațiile estetice. Ce spune actorul din Iubire cu parfum de lavanda despre importanța imaginii: „Ele ajută”

Adică, chiar dacă sunt mulți colegi care deja au telefoane mobile la 10 ani, eu încă cred că telefonul mobil este foarte nociv pentru copii la 10 ani și la 12 ani. Organizația Națională a Sănătății spune că telefonul ar fi indicat după 12 ani sau chiar 14 ani”, a spus Adi Nartea, potrivit spynews.ro.

„Australia a interzis rețelele sociale copiilor până la 16 ani. Deci, după ce împlinești 16 ani, ai dreptul să ai TikTok, Instagram, Facebook și așa mai departe. Ceea ce mi se pare sănătos, pentru că mintea și creierul copilului se conturează în funcție de ce vede în jur. Și dacă el rămâne axat și focusat tot timpul pe telefonul mobil, este vorba efectiv de autism”, a mai completat actorul.

De asemenea, Adi Nartea are grijă ca atunci când petrece timp alături de fiicele sale să lase telefonul deoparte, chiar dacă are treabă.

Citește și: Adrian Nartea, detalii neștiute despre căsnicia cu soția lui, Alina. Cei doi sunt împreună de 15 ani și au două fete minunate

„Păi da, ei văd în jur, dar dacă ei văd că și părinții sunt responsabili și noi încercăm să ne educăm și să nu stăm pe telefon în timp ce copiii…

Da, ne mai prind copiii că stăm pe telefon și ne atenționează, dar în momentul în care copilul se joacă lângă tine și tu stai pe telefon și copilul zice tati, joacă-te cu mine, acolo e momentul în care e cazul să lași telefonul deoparte și să te joci cu copilul tău, pentru că noi suntem inconștienți, dar timpul ăsta nu o să-l mai dăm înapoi niciodată și atunci, indiferent că am treabă, că am de editat, că trebuie să vorbesc cu o grămadă de lume, las telefonul de-o parte și mă joc cu ele”, a mai zis actorul din „Iubire cu parfum de lavandă.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

