Ce nume inedit şi rar a ales Michaela Prosan pentru fiul ei. Actriţa l-a făcut public abia după 4 ani

Michaela Prosan i-a pregătit o petrecere cu tematică fiului său cu ocazia împlinirii vârstei de 4 ani. Iată ce fotografii emoționante a publicat protagonista din serialul Iubire cu parfum de lavandă și cum s-a aflat numele fiului ei de fapt!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Septembrie 2025, 15:45 | Actualizat Joi, 11 Septembrie 2025, 16:55
Ce nume inedit şi rar a ales Michaela Prosan pentru fiul ei | Antena 1/ Captură Instagram

Michaela Prosan, frumoasa protagonistă din serialul original Iubire cu parfum de lavandă, semnat de Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, este una dintre cele mai discrete actrițe de la noi din țară, mai ales atunci când vine vorba despre viața ei personală.

Îndrăgită de mii de români și admirată pentru felul în care și-a interpretat rolurile în seriale românești, precum Fructul Oprit (2018-2019), Sacrificiul (2019-2020) și nu numai, aceasta și-a format o adevărată comunitate de fani în online, acolo unde rar postează fotografii alături de membri ai familiei și detalii ce țin de viața sa privată.

Totuși, o ocazie specială a determinat-o pe talentata actriță să posteze câteva imagini inedite cu fiul ei, acesta împlinind frumoasa vârstă de 4 ani în urmă cu doar trei zile.

Michaela Prosan, mesaj copleșitor cu ocazia aniversării fiului său. Puțini știu că actrița are un băiețel

Descoperă în rândurile de mai jos ce surpriză i-a pregătit Michaela Prosan fiului său și cum a ieșit la iveală numele micuțului la patru ani de când s-a născut!

Ce nume inedit şi rar a ales Michaela Prosan pentru fiul ei. Actriţa l-a făcut public abia după 4 ani

Michaela Prosan este o mamă împlinită și cât se poate de fericită, iar fiul ei este singurul responsabil de această mare bucurie. Deși timp de 4 ani aceasta a încercat să îl țină pe micuț cât mai departe de lumina reflectoarelor și de ochii curioșilor, de data aceasta ea nu a mai rezistat și a simțit că este momentul să împărtășească cu fanii ei unele dintre cele mai importante momente din ipostaza de mămică.

În urmă cu doar 3 zile, băiețelul ei a împlinit 4 ani, iar ea i-a pregătit o petrecere surpriză cu tematică, unde atât el, cât și invitații săi s-au distrat de minune.

Micuțul Marek, căci așa reiese că se numește băiețelul acesteia, a avut parte de o zi de naștere așa cum toți copiii își doresc: cu multe baloane, o mascotă în costum de tigru, confeti, jucării, panou foto cu tematica Route 66 și personajul Lightning McQueen din filmul Cars, dar și alte elemente specifice unei aniversări precum ar tortul, coifurile, dar și multe altele.

Actrița a postat câteva fotografii de la petrecere pe pagina sa de Instagram, acolo unde internauții au observat de fapt numele special al fiului său. Acesta a fost scris pe arcada de baloane, așa cum majoritatea părinților obișnuiesc să procedeze în ultimii ani la petrecerile copiilor.

Iată și fotografiile!

Michaela Prosan, despre cum și-a descoperit pasiunea pentru actorie. Ce a povestit actrița din „Iubire cu parfum de lavandă"

„Ieri a fost o zi specială! S-au împlinit 4 ani de când ne-am găsit... 4 ani plini! Cei mai valoroși, de departe! La mulți ani, copil bun! Pentru mine, tu ești un motiv de sărbătoare în fiecare zi. Domnule căpitan / pirat / pescar / mecanic de locomotivă / DJ / pilot / șofer de excavator / vânzător - aventura continuă! Te iubesc! Până la Lună ... la stele ... dincolo de ele ... Mama aka Mimi” a fost și mesajul pe care l-a scris aceasta pe un fundal alb pe Instagram, transmițând o emoție extrem de puternică tuturor cititorilor.

Michaela Prosan și fiul său
Cum arăta bunica Michaelei Prosan din Iubire cu parfum de lavandă. Actrița îi seamănă leit

Michaela Prosan, mesaj copleșitor cu ocazia aniversării fiului său. Puțini știu că actrița are un băiețel...
