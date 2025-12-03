Victoria Răileanu, dezvăluiri din viața de familie. Cum gestionează timpul petrecut la filmări și cel petrecut cu copiii ei

Antena Căutare
Victoria Răileanu interepretează rolul lui Teo în Iubire cu parfum de lavandă.

Autor: Laura Burducel
Publicat: Miercuri, 03 Decembrie 2025, 08:49 | Actualizat Miercuri, 03 Decembrie 2025, 11:08

Victoria Răileanu interpretează rolul lui Teo, o mamă care își crește fiul singură după moartea soțului ei, Dan. După 7 ani petrecuți în străinătate după decesul soțului ei, Teo se întoarce în Poșidor alături de Călin, fiul ei, la Floarea, fosta ei soacră, iar aici amintirile despre trecutul ei o copleșesc.

În noul interviu acordat, Victoria ne-a povestit despre dinamica de la filmări, despre rolul care a fascinat-o, dar și despre viața ei de familie, alături de soțul și cei doi copii ai ei, Carol și Maria. Iată ce ne-a dezvăluit frumoasa actriță într-un interviu exclusiv.

Interviu exclusiv cu Victoria Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă

Cum ai primit propunerea de a face parte din distribuția serialului Iubire cu parfum de lavandă?

„Am primit un telefon de la Domnica Cârciumaru care s-a ocupat de casting. Am fost la casting, am dat casting-ul, am stat toată ziua acolo și la finalul zilei de casting am primit răspunsul că dacă vreau rolul este al meu și am simțit așa un deja-vu cu momentul în care am luat rolul pentru Daria, iubirea mea. Au semănat foarte mult momentele între ele”, a povestit Vicky Răileanu.

Citește și: Cum arată copiii Victoriei Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă. Cât de mare a crescut fiul ei

Ce ai vrea să știe telespectatorii despre Teo, personajul pe care îl interpretezi în serial. Poate ne poți spune vreun detaliu care nu e foarte evident din prima?

„Teo este o tipă foarte puternică prin prisma experiențelor prin care a trecut este cumva forțat puternică pentru că a trecut prin niște experiențe traumatice. Este o tipă foarte caldă și iubitoare, ceea ce probabil nu se vede atât de mult acum pentru că venirea ei în Podișor i-a trezit tot felul de amintiri neplăcute și acum trece prin niște lucruri în interiorul ei care pentru ea sunt greu gestionabile. Și asta cred că ar fi, că este foarte caldă și este o persoană căreia îi plac foarte mult oamenii. Și îl iubește foarte mult pe băiatul ei, pe Călin, este o mamă foarte bună și asta îmi place foarte tare la ea”, ne-a mărturisit Victoria Răileanu despre rolul ei din serial.

Ce lucruri aveți în comun tu și personajul tău, Teo?

„Păi asta cu creșterea copiilor. Aici m-am pupat cu ea, că suntem așa cam pe același film, deși Teo tot prin prisma experiențelor ei a devenit un pic mai anxioasă și prea protectivă cu Călin. Eu nu sunt așa cu copiii ei, eu îi împing de la spate «du-te, fă de toate», dar faptul că suntem atât de atente amândouă la creșterea copiilor, asta avem în comun. Și mie îmi plac oamenii foarte tare, cred că mult mai tare decât lui Teo. Și eu sunt caldă și iubitoare cred, mi se pare ciudat să spun eu lucrurile astea despre mine. Acum dacă stau să mă gândesc semănăm foarte, foarte bine de fapt”, ne-a spus frumoasa actriță.

Citește și: Cum arăta actrița Victoria Răileanu din Iubire cu parfum de lavandă pe vremea când juca în "Daria, iubirea mea"

Din postările tale de pe rețelele de socializare am văzut că te-ai împrietenit rapid cu mulți dintre colegii tăi pe platourile de filmare. Ce sfaturi ai primit atunci când ai început să faci parte din echipă?

„În primul rând să dorm și să mă pregătesc de un drum foarte lung când mă duceam la Podișor și sfaturi minore, de altfel. Care sunt dinamicile, cu cine ar trebui să vorbesc pentru cutare sau cutare lucru, n-au fost lucruri de care a trebuit să fiu atenționată și oricum și dacă ar fi fost nu aș fi putut să le spun aici, dar oricum minore, cum se întâmplă, de fapt, în orice proiect când intru puțin mai târziu și te duci și întrebi cum aș putea să gestionez eu știu ce situație, dar foarte punctual a fost așa”, a declarat Victoria Răileanu.

Ce alt personaj din Iubire cu parfum de lavandă te intrigă și ai vrea să îl interpretezi?

„Aș vrea să joc Amalia. Rolul pe care îl joacă Andreea Vasile mi se pare foarte fun și distractiv, și cât este de înfiptă și de pe fază tot timpul și cum arde ea palmele alea peste ceafă, și cum are replica tot timpul la ea, și cum pune pe toată lumea la punct. Cred că mi-ar plăcea mie să joc și un rol de genul ăsta la un moment dat, să nu îmi pese, cel puțin așa pare, că nu îi pasă ce zice lumea din jurul ei despre ea și mi-ar plăcea să joc un rol de genul ăsta”, a dezvăluit actrița din Iubire cu parfum de lavandă.

Dacă Victoria ar fi să ăi dea un sfat lui Teo, personajul tău, ca de la mamă la mamă, ce i-ai transmite?

„Să se relaxeze puțin și să îl lase pe Călin să exploreze puțin mai mult. În același timp am spus că o pot înțelege foarte bine, dar ce aș putea să îi spun este că gestionezi situațiile în momentul în care apar, nu poți să prezici, să prevezi absolut totul și mai bine gestionezi atunci când apare, dacă apare, că de multe ori nu apare nicio situație și asta, în principiu să se relaxeze”, a transmis Victoria Răileanu.

Cum te împarți între viața la filmări și viața de mămică, alături de cei doi copii ai tăi, Carol și Maria? Ce spun ei când te văd la televizor?

„Carol este obișnuit deja de mult cu chestia asta, Maria este încă prea mică să se uite la televizor. Nu știu cum, mă tot întreabă lume cum gestionez, nu există o formulă magică. Cu ajutor, soțul meu a avut concediu patern, avem bonă, vine bunica de la Timișoara destul de des în ultima vreme să ne ajute, doar cu ajutor. Nu este ușor, de multe ori pierd multe lucruri care se întâmplă acasă unde aș vrea să fiu de fapt să văd. Am ratat primul pas al Mariei, dar eram în vacanță cu Carol la Paris, deci nu se pune că eram la lucru. Îi făceam o plăcere celuilalt copil și aia e, perioada s-a pupat când fix atunci a început să meargă, dar nu știu, gestionez cu ajutor. Mă rup, mănânc în mașină, dorm puțin. Asta e, dacă asta e meseria pe care mi-am ales-o, pe care o iubesc foarte tare, știu că sunt compromisuri pe care va trebui să le fac, dar familia oricum întotdeauna o să fie pe primul loc și asta cu actoria o să încerc să mă rup în mai multe părți. Oricum programul ăsta în mai multe proiecte este dinainte să o am o Maria, deci am învățat deja ce trebuie să fac și știu deja cum se simte în momentul în care simți că nu mai poți, dar mai poți un pic. Niciodată nu spun pe gură «nu mai pot», asta niciodată nu fac”, ne-a povestit Victoria despre viața ei de mămică.

Ce sfat ai oferi unui actor la început de drum?

„Să facă absolut tot, să facă absolut tot ce i se propune, să nu stea acasă să aștepte telefonul ăla, de la regizorul ăla, de la directorul ăla de casting, să se ducă el către directorii de casting, cu tot pachețelul pe care îl are de pregătit, cu Reel, cu poze, cu tot ce trebuie el să facă și să facă absolut orice proiect pentru că la început orice proiect este important. Poți să înveți chiar și ceva ce nu vrei să mai faci pe viitor. Orice experiență e importantă, nu cred că ar trebui să fim fițoși la început de drum. Să facă proiecte independente dacă își dorește să se angajeze într-un teatru, să facă până atunci proiecte independente pentru că contează absolut orice experiență”, a mai explicat actrița din Iubire cu parfum de lavandă.

Citește și: Cum arată mama actriței Victoria Răileanu. Actrița din Iubire cu parfum de lavandă seamănă leit cu mama ei

