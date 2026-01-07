Irinel Columbeanu s-a pocăit și s-a botezat astfel la Biserica Baptistă. Descoperă care este motivul pentru care a recurs la acest gest.

La mijlocul lunii decembrie 2025, Irinel Columbeanu, fostul milionar de la Izvorani, i-a luat pe toți prin surprindere atunci când a ales să se boteze la Biserica Baptistă. Mulți s-au întrebat de ce s-a pocăit acesta, însă abia recent s-a aflat adevăratul motivul. Descoperă în rândurile de mai jos ce l-a motivat să recurgă la un asemenea gest, dar și imagini de la ceremonia cu pricina.

De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, de fapt. Motivul pentru care s-a bozat la Biserica Baptistă. Ce detalii au ieșit la iveală

La mijlocul lunii decembrie 2025, în mediul online au apărut imagini cu momentul în care Irinel Columbeanu s-a pocăit și s-a botezat la Biserica Baptistă. Gestul său i-a luat prin surprindere pe mulți și nu puțini au fost cei care s-au întrebat care a fost motivul pentru care a recurs la un asemenea gest.

În imaginile apărute pe internet au devenit virale și au stârnit un val puternic de reacții printre internauți. Ulterior, fostul om de afaceri a explicat și ce anume a stat la baza deciziei sale, menționând nu doat că a luat modelul tatălui său, dar a și simțit nevoia de regăsire și liniște sufletească: „Am auzit glasul Domnului, când am ajuns într-un azil de bătrâni, unde am primit mesajul Său, care îmi spunea că El trebuie să fie la volanul vieții mele. Acest lucru m-a determinat să vin printre voi, frații și surorile mele, și să încerc să parcurg pașii necesari pentru a fi botezat”, a spus Irinel Columbeanu, potrivit celor de la libertatea.ro.

Alte surse din presă susțin faptul că și tatăl lui Irinel Columbeanu a ales să recurgă la un astfel de gest, în ultimii săi ani de viață.

În prezent, fostul milionar de la Izvorani își petrece timpul la căminul de la Ghermănești, departe de lumea mondenă. Potrivit dezvăluirilor făcute de Ion Cassion, directorul căminului de bătrâni din Ghermînești, unde trăiește în prezent Irinel Columbeanu, fostul milionar își petrece zilele stând înăuntru la căldură și citind Biblia. El este vizitat de cei de la biserica unde s-a botezat și aceștia îi citesc și ei din Biblie. Uneori, el mai primește vizita fiicei sale, Irina, care în trecut l-a ajutat inclusiv financiar. Aceasta a fost și cea care a explicat faptul că tatăl ei a fost diagnostic cu Alzheimer. În plus, în ultimii ani, acesta a suferit trei atacuri cerebrale vascular (AVC).