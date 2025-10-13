Antena Căutare
Irina Columbeanu confirmă boala de care suferă tatăl ei, în presa din America. Ce diagnostic a primit Irinel

Irina Columbeanu a oferit recent un interviu emoționant presei americane, cu privire la starea de sănătate a tatălui ei. Ce a transmis!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Octombrie 2025, 12:40 | Actualizat Luni, 13 Octombrie 2025, 14:24
Irina Columbeanu confirmă boala de care suferă tatăl ei, în presa din America. Ce diagnostic a primit Irinel

În cadrul discuției, fiica fostului om de afaceri Irinel Columbeanu a vorbit deschis despre boala de care suferă tatăl ei, mărturisind că aceasta i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții.

Irina Columbeanu confirmă boala de care suferă tatăl ei, în presa din America. Ce diagnostic a primit Irinel

Deși din exterior pare că duce o viață privilegiată, Irina a dezvăluit că perioada adolescenței i-a fost marcată de descoperirea unei realități dureroase: tatăl ei a fost diagnosticat cu Alzheimer. Potrivit declarațiilor sale pentru publicația Shoutout LA, Irina a fost cea care a observat primele semne ale bolii.

„Cea mai mare realizare de care sunt mândră provine dintr-una dintre cele mai dureroase experiențe ale mele”, a spus Irina.

„Am crescut în România cu tati, fiind de nedespărțit. M-a îngrijit cât timp a fost posibil din punct de vedere financiar, dar la 11 ani a trebuit să mă mut în SUA cu mama. Din cauza lipsei resurselor și a absenței unui green card, nu ne-am mai văzut timp de cinci ani. Vorbeam la telefon, iar timpul părea că stă pe loc. Când ne-am reunit, bucuria mea a fost umbrită de confruntarea neașteptată cu starea de sănătate deteriorată a tatălui meu. Umerii îi erau cocoșați, mișcările lente. Uita lucruri recente, își rătăcea obiectele și se încurca în vorbe. Alarmată, am început să citesc jurnale medicale și să ascult podcasturi despre sănătate după ce el adormea, încercând să înțeleg ce i se întâmplă. Pe măsură ce studiam, am devenit convinsă că manifesta simptome de Alzheimer cu debut precoce.”

După luni de cercetare și rugăminți către tatăl ei să accepte un consult medical, diagnosticul a fost confirmat: Irinel Columbeanu suferă de Alzheimer cu debut precoce. Irina a mărturisit că vestea a fost un șoc, dar și un punct de cotitură în viața ei.

„După luni de rugăminți ca să caute ajutor medical pentru o problemă pe care refuza să o accepte, diagnosticul a fost confirmat. Acest lucru a aprins în mine o pasiune de neegalat. L-am contactat pe dr. Newton Howard, fost profesor la Georgetown, care fondase o companie axată pe utilizarea implanturilor wireless pentru tratarea Alzheimerului. Studiind stimularea transcraniană cu curent direct (tDCS), am fost fascinată de cum curenții electrici pot stimula neuroplasticitatea și încetini declinul cognitiv”, a mai spus fiica fostului milionar de la Izvorani. Inspirată de dorința de a-și ajuta tatăl, Irina a început să studieze mai profund domeniul neurologiei, atât în România, cât și în SUA.

Fascinată de ideea stimulării transcraniene cu curent direct (tDCS), Irina spune că a înțeles cum o metodă simplă și minim invazivă ar putea contribui la încetinirea declinului cognitiv al pacienților. „Ideea că o tehnologie simplă, ieftină și minim invazivă l-ar putea trata pe tatăl meu și ar putea revoluționa sănătatea globală m-a inspirat profund. Plănuiesc să continui să cultiv această pasiune în facultate la Medicină, dar și mai departe”, a adăugat ea, potrivit libertatea.ro.

Acest lucru nu o împiedică pe Irina să se bucure de fiecare moment petrecut alături de tatăl ei, autunci când ea revine în țară pentru a-l revedea.

