Irina Columbeanu e o tânără foarte talentată. Cum arată primul tablou vândut și ce sumă a luat pe el: „Nu există bucurie mai mare”

Irina Columbeanu a dezvăluit de curând că are o afinitate pentru pictură. Iată cu cât a vândut primul tablou realizat.

Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 30 Noiembrie 2025, 11:50 | Actualizat Vineri, 28 Noiembrie 2025, 16:07
Cum arată primul tablou vândut de Irina Columbeanu | Instagram, TikTok

Irina Columbeanu are doar 18 ani, însă a cucerit publicul din România odată cu revenirea în țară. Tânăra a surprins cu personalitatea delicată, zâmbetul cuceritor și atitudinea deschisă. Ea este foarte activă în mediul online, unde urmăritorii îi apreciază autenticitatea.

Irina Columbeanu, o adevărată artistă în devenire. Cu ce sumă și-a vându un tablou

Fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor s-a mutat de ani buni în Statele Unite ale Americii, acolo unde mama sa și-a refăcut viața alături de Mr. Pink.

Irina a revenit în vara lui 2025 în România, unde a petrecut timp cu tatăl său. În tot acest timp a devenit tot mai cunoscută publicului autohton, care a fost surprins de maturitatea și voioșia tinerei.

Aceasta are planuri serioase pentru viitor, dorind să studieze nutriția. Cu toate acestea, a redescoperit o pasiune mai veche. După spusele sale, Monica Gabor și soțul acesteia au fost cei care i-au reînviat pasiunea pentru pictură.

„Astăzi o să lucrez la o pictură nouă: In Birkin We Trust. Nu am mai pictat de vreo cinci ani. Dacă nu erau mama mea și tatăl meu vitreg eu nu m-aș fi apucat din nou”, a spus ea pe TikTok.

Aceasta a postat imagini cu tabloul, care a fost apreciat de internauți. De asemenea, mama și mătușa sa au avut numai cuvinte de laudă.

„Fiecare pensulă pe care o atingi spune o poveste… și toate sunt minunate, la fel ca tine. Te iubesc și sunt nespus de mândră”, a comentat Monica Gabor sau: „Nu există bucurie mai mare decât să te privesc cum creezi. Ești lumina mea, iar talentul tău mă emoționează de fiecare dată.”

„Atât de talentată”, a precizat și Ramona Gabor.

Irina și-a făcut un cont special cu lucrările de artă, unde a postat și un tablou realizat la vârsta de 8 ani pe care ulterior l-a vândut cu nu mai puțin de 20.000 de euro: „Tabloul pe care l-am făcut când aveam opt ani; vândut cu 20k€.”

Pictura a strâns aproape 3.000 de aprecieri.

Tânăra își dorește ca, după ce strânge mai multe lucrări, să își deschidă o mică galerie. Ea are planuri mari, dorind să continue pe drumul artei plastice.

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
