Decolteul pe care puține femei ar îndrăzni să-l poarte. Lavinia Pîrva și-a lăsat la vedere bustul generos într-o ținută elegantă

Tânăra mămică a povestit că s-a confruntat cu retenția de apă în timp ce era gravidă, iar după ce a născut a ținut o dietă strictă care s-o ajute. Din fericire, artista are acum măsurile dorite și un trup cu care să se mândrească pe timpul sezonului cald, pe litoral.

Gurile rele susțineau pe atunci că îi va fi foarte greu să ajungă din nou la greutatea inițială, dar se pare că soția lui Bănică le-a demonstrat tuturor că disiplina și ambiția sunt suficiente pentru orice îți propui.

„Copilul meu e atât de sănătos pentru că eu am mâncat de toate. Eu am mâncat, evident, sănătos, dar nu am mai ținut cont neapărat. Am mâncat tot ce am poftit. La un moment dat am mâncat foarte multe fructe, mâncam gutui în special, se pare că cel mic este ok, nu am ținut dietă, nu m-am oprit de la dulciuri. Simțeam în permamență nevoia să mănânc alimente sănătoase. Nu au fost probleme. Am avut o sarcină normală, nu a fost cea mai ușoară, am luat câteva kilograme, am avut retenție de apă, dar am rezolvat-o repede după ce am născut. Sunt femei care se îngrașă șapte kilograme, eu am luat destul de multicel”, a declarat Lavinia Pîrva.

Primul duet Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva

Fanii i-au tot întrebat pe Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva dacă și când vor face un duet. Ei bine, în emisiunea specială realizată de artist cu ocazia Crăciunului, cei doi soți au lansat prima piesă împreună.

Îmbrăcată într-o rochie roșie, lungă, mulată, Lavinia Pîrva a pășit în platoul special al emisiunii "Acasă de Crăciun" și a interpretat alături de Ștefan Bănică cea mai recentă melodie de sărbători a artistului, "Crăciunul, vine Crăciunul".

Fanii au așteptat demult o colaborare a celor doi soți și iată că ea a venit de Crăciun, într-un show atipic pe care juratul X Factor l-a pregătit cu gândul la toți cei care își doreau să petreacă alături de el la Sala Palatului, pentru al 19-lea an.