Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Despărțire cu scandal între Dana Roba și iubitul american. De ce a apelat make-up artistul la ajutorul jandarmilor

Despărțire cu scandal între Dana Roba și iubitul american. De ce a apelat make-up artistul la ajutorul jandarmilor

Dana Roba și iubitul american și-au spus adio. Cei doi s-au despărțit cu scandal, iar jandarmii au fost nevoiți să intervină. Make-up artistul a povestit întreaga întâmplare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 21 Ianuarie 2026, 14:19 | Actualizat Miercuri, 21 Ianuarie 2026, 15:10
Dana Roba și iubitul american și-au spus adio | Instagram

Dana Roba a intrat din nou în atenția publicului, fiind implicată într-un scandal de proporții cu fostul iubit. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că make-up artistul trăia o frumoasă poveste de iubire alături de un bărbat american.

Deși părea că relația lor este pe drumul cel bun, frumoasa blondină a anunțat pe toată lumea că nu mai formează un cuplu cu cel pe care îl considera alesul inimii. Mai mult, cei doi s-au despărțit cu replici dure și intervenția jandarmilor.

Citește și: Dana Roba a fost atacată în trafic, chiar de față cu fetițele ei. Agresorul a început să dea cu pumnii și cu bicicleta în mașină

Motivul pentru care au ajuns la separare este de-a dreptul neașteptat. Dana Roba a povestit, fără ezitare, despre cum „s-a rupt lanțul de iubire”.

Articolul continuă după reclamă

De ce s-au despărțit cu scandal Dana Roba și iubitul american

Make-up artistul a ajuns la capătul puterilor după ce iubitul american a refuzat să se implice în cheltuielile casei. Mai mult, Dana Roba a apelat la ajutorul jandarmilor pentru a-l da afară din locuință.

Pentru că este foarte sinceră în ceea ce privește viața personală, aceasta a dat cărțile pe față în ceea ce privește separarea de fostul partener. De asemenea, make-up artistul a dezvăluit că nu mai face compromisuri pentru niciun bărbat, motiv pentru care a luat atitudine.

„Nu mai suntem împreună și asta e. Nu ne-am mai înțeles, pur și simplu. Acum suntem pentru totdeauna despărțiți. Nu mă mai împac nici dacă rămân singură pe viață. (n.r. le-am spus și fetițelor) că nu ne mai înțelegem și au văzut că nu ne mai înțelegem și la revedere. Eu nu mai sunt genul de femeie care să facă vreun compromis cu vreun bărbat, de genul acesta mai ales.

Citește și: Dana Roba, nevoită să se opereze din nou la cap! Drama continuă la aproape 2 ani de la tragicul eveniment. Ce i-au spus medicii

Ne-am certat foarte tare și nu mai... el s-a mutat la mine și a zis că va plăti cheltuielile. Și când au venit facturile s-a supărat că i-am cerut bani pe cheltuieli, 1.000 lei, atât te costă, dă banii, că trebuie să plătesc cheltuielile. (n.r. el nu a vrut) și am început să înjur... până seara mi-a trimis banii, deci a avut bani și nu a vrut să plătească cheltuielile. Atunci i-am zis sa plece. L-am scos afară cu jandarmii, pentru că nu mai suport să fac compromisuri”, a mărturisit Dana Roba, potrivit spynews.ro.

Cum vrea Dana Roba să arate viitorul său partener

După despărțirea de iubitul american, Dana Roba și-a schimbat preferințele în materie de bărbați. Aceasta a scos în evidență că își dorește lângă ea un bărbat blond și cu ochi albaștri.

„Următorul trebuie să fie blond cu ochi albaștri, obligatoriu. (n.r. rade) un rus trebuie să-mi iau, un Putin, ceva”, a mai adăugat ea, conform sursei citate mai sus.

Cum a reacționat Cătălin Crișan după ce a fost criticat pentru felul în care arată la 57 de ani. „Vă cânt de 39 de ani.....
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum
Observatornews.ro Cum ar fi încercat să îşi acopere urmele ce doi copii din Timiş suspectaţi că au omorât un băiat de 15 ani Cum ar fi încercat să îşi acopere urmele ce doi copii din Timiş suspectaţi că au omorât un băiat de 15 ani
Antena 3 Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart
SpyNews Un bărbat în vârstă de 29 de ani și-a ucis fiul! Bebelușul avea cinci luni Un bărbat în vârstă de 29 de ani și-a ucis fiul! Bebelușul avea cinci luni

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA și inspirat din povestea reală a jafului Brink’s-Mat din 1983, e în AntenaPLAY. Vezi episodul 1 disponibil.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA și inspirat din povestea reală a jafului Brink’s-Mat din 1983, e în AntenaPLAY. Vezi episodul 1 disponibil.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cum arată vila lui Silviu Prigoană la un an de la moartea lui. Locuința a fost scoasă la licitație. Ce spune Adriana Bahmuțeanu
Cum arată vila lui Silviu Prigoană la un an de la moartea lui. Locuința a fost scoasă la licitație. Ce spune...
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă Catine.ro
Cum a slăbit Mara Bănică 4 kilograme într-o săptămână. Ce dietă ține: „O să mă pomeniți”
Cum a slăbit Mara Bănică 4 kilograme într-o săptămână. Ce dietă ține: „O să mă pomeniți”
Gemenele actriței Tuba Büyüküstün au împlinit 14 ani. Cum arată cea mai recentă fotografie postată de mămica celebră
Gemenele actriței Tuba Büyüküstün au împlinit 14 ani. Cum arată cea mai recentă fotografie postată de... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Răspunsul lui Nicușor Dan la oferta lui Donald Trump privind Consiliul pentru Pace, unde taxa este de un miliard de dolari pentru un loc permanent
Răspunsul lui Nicușor Dan la oferta lui Donald Trump privind Consiliul pentru Pace, unde taxa este de un miliard de... Libertatea.ro
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu AntenaSport
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa de la nunta lui. Victoria Beckham e acuzată că i-ar fi sabotat momentul romantic cu Nicola Peltz
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa de la nunta lui. Victoria Beckham e acuzată că... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură cu afine și lămâie. Rețeta unui desert cu blat umed și aromat
Prăjitură cu afine și lămâie. Rețeta unui desert cu blat umed și aromat HelloTaste.ro
O vedetă de pe rețelele sociale s-a dus din Italia la Moscova, ca să facă o operație estetică. A murit după câteva ore
O vedetă de pe rețelele sociale s-a dus din Italia la Moscova, ca să facă o operație estetică. A murit după... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Mădălina Ghenea arată senzațional la 38 de ani! Acesta este secretul siluetei de invidiat! – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea arată senzațional la 38 de ani! Acesta este secretul siluetei de invidiat! – GALERIE FOTO BZI
Rețeta bancherului de succes. Minunile financiare și legăturile de afaceri ale șefului BNR Dolj
Rețeta bancherului de succes. Minunile financiare și legăturile de afaceri ale șefului BNR Dolj Jurnalul
Apariție lui Emmanuel Macron a surprins internetul! Motivul pentru care a ales să poarte ochelari de soare
Apariție lui Emmanuel Macron a surprins internetul! Motivul pentru care a ales să poarte ochelari de soare Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
"Mâncăm pateu, dar avem BMW". De ce muncitorii din diaspora îşi cumpără mai întâi o maşină scumpă Observator
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ MediCOOL
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți?
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
Biluțe energizante cu ovăz, migdale și merișoare uscate
Biluțe energizante cu ovăz, migdale și merișoare uscate Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x