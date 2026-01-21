Despărțire cu scandal între Dana Roba și iubitul american. De ce a apelat make-up artistul la ajutorul jandarmilor

Dana Roba și iubitul american și-au spus adio. Cei doi s-au despărțit cu scandal, iar jandarmii au fost nevoiți să intervină. Make-up artistul a povestit întreaga întâmplare.

Dana Roba a intrat din nou în atenția publicului, fiind implicată într-un scandal de proporții cu fostul iubit. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că make-up artistul trăia o frumoasă poveste de iubire alături de un bărbat american.

Deși părea că relația lor este pe drumul cel bun, frumoasa blondină a anunțat pe toată lumea că nu mai formează un cuplu cu cel pe care îl considera alesul inimii. Mai mult, cei doi s-au despărțit cu replici dure și intervenția jandarmilor.

Motivul pentru care au ajuns la separare este de-a dreptul neașteptat. Dana Roba a povestit, fără ezitare, despre cum „s-a rupt lanțul de iubire”.

De ce s-au despărțit cu scandal Dana Roba și iubitul american

Make-up artistul a ajuns la capătul puterilor după ce iubitul american a refuzat să se implice în cheltuielile casei. Mai mult, Dana Roba a apelat la ajutorul jandarmilor pentru a-l da afară din locuință.

Pentru că este foarte sinceră în ceea ce privește viața personală, aceasta a dat cărțile pe față în ceea ce privește separarea de fostul partener. De asemenea, make-up artistul a dezvăluit că nu mai face compromisuri pentru niciun bărbat, motiv pentru care a luat atitudine.

„Nu mai suntem împreună și asta e. Nu ne-am mai înțeles, pur și simplu. Acum suntem pentru totdeauna despărțiți. Nu mă mai împac nici dacă rămân singură pe viață. (n.r. le-am spus și fetițelor) că nu ne mai înțelegem și au văzut că nu ne mai înțelegem și la revedere. Eu nu mai sunt genul de femeie care să facă vreun compromis cu vreun bărbat, de genul acesta mai ales.

Ne-am certat foarte tare și nu mai... el s-a mutat la mine și a zis că va plăti cheltuielile. Și când au venit facturile s-a supărat că i-am cerut bani pe cheltuieli, 1.000 lei, atât te costă, dă banii, că trebuie să plătesc cheltuielile. (n.r. el nu a vrut) și am început să înjur... până seara mi-a trimis banii, deci a avut bani și nu a vrut să plătească cheltuielile. Atunci i-am zis sa plece. L-am scos afară cu jandarmii, pentru că nu mai suport să fac compromisuri”, a mărturisit Dana Roba, potrivit spynews.ro.

Cum vrea Dana Roba să arate viitorul său partener

După despărțirea de iubitul american, Dana Roba și-a schimbat preferințele în materie de bărbați. Aceasta a scos în evidență că își dorește lângă ea un bărbat blond și cu ochi albaștri.

„Următorul trebuie să fie blond cu ochi albaștri, obligatoriu. (n.r. rade) un rus trebuie să-mi iau, un Putin, ceva”, a mai adăugat ea, conform sursei citate mai sus.