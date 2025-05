Dana Roba a fost atacată în trafic, chiar de față cu fetițele ei. Agresorul a început să dea cu pumnii și cu bicicleta în mașină

Dana Roba a început săptămâna cu un eveniment cu totul neașteptat. Cunoscutul make-up artist a postat în mediul online un videoclip cu un bărbat care lovea cu pumnii și bicicleta în autoturismul în care vedeta se afla cu fetițele ei.

Dana Roba a făcut declarații în exclusivitate la Știrile Antena Stars, acolo unde a vorbit despre incidentul îngrozitor care i s-a întâmplat în trafic.

Dana Roba a fost agresată în trafic de un bărbat: „A venit să mă înjure”

Dana Roba a trăit clipe de coșmar luni dimineața, când a fost agresată în trafic de un bărbat. Potrivit declarațiilor făcute de celebrul make-up artist, gestul bărbatului nu a venit din senin, ci după ce aceasta i-ar fi tăiat calea. Cu toate că nu l-a lovit, bărbatul și-a ieșit din minți și a dat dovadă de agresivitate. Vedeta se afla în mașină cu fetițele ei, pentru că le ducea la școală.

„Am făcut stânga să merg cu fetele la școală. Eram cu fetele în mașină, Chantal și Celine, de dimineață am plecat, totul bine. Prin fața mea mi-a tăiat calea un biciclist, am oprit, nu l-am lovit, am oprit în față cu vreo doi metri de el. Sunt foarte atentă la volan. Domnul a venit la mine la mașină, noi am trecut cu mașina, el s-a întors din drum. A venit să mă înjure”, a declarat Dana Roba, la Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.

Dana Roba a cerut ajutorul polițiștilor: „Fetele mele s-au șocat foarte tare”

Dana Roba a luat imediat măsuri și s-a prezentat direct la secția de poliție, pentru a sesiza autoritățile cu privire la comportamentul agresorului. Polițiștii i-ar fi spus că îl vor identifica și îl vor găsi foarte repede pe bărbat, motiv pentru care nu trebuie să se îngrijoreze. Dana Roba a mai precizat că fetițele sale au fost în stare de șoc.

„Acum am ieșit de la Secția 3. Fetele mele s-au șocat foarte tare. Acum îmi este frică să nu mi se spargă geamul în timp ce conduc. (...) Am început să plâng și m-am șocat foarte tare. (...) Sper să fie ridicat cât de curând acest individ. Nu ai cum să ai astfel de ieșiri necontrolate în trafic”, a declarat Dana Roba, potrivit sursei citate mai sus.