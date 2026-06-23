Detalii de la parastasul Ioanei Popescu, la nouă luni de la deces. Ce a împărțit Ion Lorinczi în memoria jurnalistei

Ion Lorinczi a organizat parastasul Ioanei Popescu la nouă luni de la moartea jurnalistei. Ce a împărțit la pomană și cum au comemorat-o apropiații.

Cum a arătat parastasul Ioanei Popescu la nouă luni de la moarte. Ce a împărțit Ion Lorinczi în memoria jurnalistei | Facebook

Apropiații Ioanei Popescu s-au reunit pentru a marca împlinirea a nouă luni de la moartea fostei jurnaliste. Parastasul a avut loc la capela Cimitirului Berceni 2 din București, locul unde aceasta își doarme somnul de veci. Momentul de comemorare a fost organizat de Ion Lorinczi, omul care i-a fost alături mulți ani și care nu a încetat să îi păstreze vie amintirea.

Detalii de la parastasul Ioanei Popescu, la nouă luni de la deces

Deși nu au fost căsătoriți în mod oficial, relația dintre Ioana Popescu și Ion Lorinczi a fost una extrem de apropiată. În trecut, jurnalista obișnuia să spună în glumă că fostul rugbist îi este soț, iar acesta a acceptat cu naturalețe această etichetă, semn al afecțiunii profunde pe care i-o purta.

La nouă luni de la dispariția Ioanei Popescu, Ion Lorinczi a strâns în jurul său mai mulți prieteni și apropiați ai regretatei jurnaliste pentru a-i cinsti memoria. Ceremonia religioasă a fost urmată de o pomană organizată conform tradiției, iar participanții și-au amintit cu emoție de personalitatea și cariera celei care a fost una dintre cele mai apreciate jurnaliste din România.

Articolul continuă după reclamă

Chiar dacă este de confesiune catolică, Ion Lorinczi continuă să organizeze parastasele pentru Ioana Popescu, gest care demonstrează atașamentul și respectul pe care i le poartă și după moarte. Cei prezenți au apreciat implicarea sa și modul în care se îngrijește ca memoria jurnalistei să fie cinstită așa cum se cuvine.

Citește și: Ioana Popescu a murit la vârsta de 45 de ani! Care este adevărata cauză a morții fulgerătoare

Ce a împărțit Ion Lorinczi în memoria jurnalistei

Pentru sufletul Ioanei Popescu au fost pregătite pachete cu alimente de post, având în vedere că perioada comemorării coincide cu Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Potrivit informațiilor publicate de Viva, printre produsele oferite de pomană s-au numărat colivă, vin, covrigei, conserve de pește, dar și alimente precum năut, fasole și linte.

Un detaliu emoționant a fost implicarea unui prieten apropiat al familiei, care a învățat să prepare coliva încă de la parastasul de șase luni al Ioanei Popescu și a continuat să contribuie și la această comemorare. Gestul său a fost apreciat de toți cei prezenți.

Mormântul jurnalistei a fost împodobit cu flori aduse de cei care continuă să o poarte în suflet. O prietenă apropiată a decorat locul de veci cu trandafiri roz, florile preferate ale Ioanei, în timp ce o altă persoană care obișnuiește să o viziteze frecvent i-a adus un ghiveci cu mușcate, adăugând o notă de culoare și căldură.

La nouă luni de la dispariția sa, Ioana Popescu rămâne prezentă în amintirea celor care au cunoscut-o și au apreciat-o. Parastasul organizat de Ion Lorinczi a fost nu doar un moment de reculegere, ci și o dovadă a legăturii speciale care a existat între cei doi și a respectului pe care apropiații continuă să i-l poarte regretatei jurnaliste.