Ioana Popescu a murit la vârsta de 45 de ani! Care este adevărata cauză a morții fulgerătoare

Ioana Popescu urma să fie cerută în căsătorie, însă nu a mai apucat să se bucure de momentul cel mare. „Devoratoarea de fotbaliști” a primit o serie de diagnostice crunte, care, în cele din urmă, i-au adus sfârșitul.

Publicat: Sambata, 27 Septembrie 2025, 10:23 | Actualizat Sambata, 27 Septembrie 2025, 11:18
Ioana Popescu a murit la vârsta de 45 de ani! | Facebook/ Shutterstock/ Antena Stars

Ioana Popescu s-a stins din viață la vârsta de 45 de ani, lăsând în urmă multă durere și lacrimi, atât în rândul familiei și apropiaților, cât și în rândul telespectatorilor care au îndrăgit-o încă de la prima sa apariție televizată.

Jurnalista s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, iar când a ajuns pe mâna medicilor, se pare că a fost mult prea târziu. Totul a ieșit la iveală după ce noul ei iubit a decis să rupă tăcerea și să spună ce s-a întâmplat cu adevărat în ultima perioadă din viața ei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce a dus la moartea jurnalistei și ce declarație sfâșietoare a făcut partenerul ei în online!

Ioana Popescu s-a stins din viață. Care este adevărata cauză a morții și ce mesaj sfâșietor a transmis iubitul ei

Cunoscută sub porecla de „devoratoarea de fotbaliști”, Ioana Popescu a fost una dintre cele mai controversate apariții din spațiul public, făcându-se remarcată atât prin declarațiile sale incendiare, cât și pentru talentul său actoricesc și priceperea în domeniul jurnalismului.

Aceasta obișnuia să posteze des în mediul online, acolo unde oamenii au urmărit-o îndeaproape în ultimele luni, însă fără să se gândească că ar putea să se confrunte cu o serie de probleme de sănătate care, în cele din urmă, s-au dovedit a-i aduce sfârșitul în urmă cu o săptămână.

Potrivit iubitului ei, care a oferit explicații pentru Cancan, aceasta a decedat la Spitalul Sfântul Ioan din București în noaptea de sâmbătă spre duminică (20 - 21 septembrie), după ce inițial a refuzat să solicite ajutorul medicilor. Aceasta fusese diagnosticată cu varice esofagiene, hepatita C, palpitații la inimă și ulcer.

„Am venit și am stat două-trei săptămâni la București, după care a început să se simtă rău. I-am cumpărat pastile, începuse să se umfle. În ultima perioadă, avea burta foarte umflată, era constipată. I-am propus să meargă la spital, dar nu a vrut. Își mai revenise puțin și am ales împreună să mergem în Italia, la nașii ei. Mi-a zis să o cer de soție la Roma. Am făcut rezervarea, iar seara a început să se simtă iar rău. Mi-a zis să plec la Constanța și să o las două zile să își revină.

Trebuia să ne vedem pe 23 (n.r. septembrie) că pe 24 era plecarea în Italia. La 8.55 când eu eram în tren, ea mi-a dat mesaj și mi-a zis că e la spital cu o vecină. De fapt, ea a fost singură la spital. I-au făcut niște proceduri, după care ea a venit acasă. Iar s-a simțit rău și s-a dus să se interneze. Eu am ajuns în București, pe 23, marți, cum am vorbit și, văzând că de duminică nu a mai accesat telefonul, la ora 12 noaptea, m-am dus, mi-am luat cameră la hotel.

Am anunțat 112, poliția, am explicat situația. În urma verificărilor, au spart ușa, nu era în casă. M-a sunat un domn de la poliție și mi-a zis: ‘Vreau să vă dau o veste, să știți că a decedat sâmbătă noapte spre duminică’. A murit la Spitalul Sfântul Ioan din București” a povestit acesta potrivit sursei citate anterior.

De asemenea, el a revenit și pe Facebook cu un mesaj de-a dreptul sfâșietor:

„Ai plecat mult prea devreme aveam multe de făcut împreună ! Dumnezeu mi te-a luat înainte să te cer de soție ! Dacă Dumnezeu a vrut așa eu nu vreau să-i mai slujesc ! Odihnește-te în pace ! DUMNEZEU SĂ TE IERTE !”

Ioana Popescu a murit
