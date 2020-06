Exclusivitate! Detalii neștiute despre viața Addei: "Am câștigat 300 de lei după ce am compus o melodie! Au fost primii bani pe care i-am făcut eu!"

După toată relaxarea din perioada izolării la domiciliu, artistei i-au lipsit enorm muzica și concertele.

Persoana care a reușit lucrul acesta a fost chiar soțul artistei, Cătalin Rizea. După ce a trecut prin cele mai grele experiențe din Asia Express, unde artista și-a învins toate fricile a condiderat că o nouă experiența ar fi binevenită.

Dezvăluirea momentului! Adda și Cătălin, pregătiți să participe iar la Asia Express! Care este motivul

Așteptarea artistei cu privire la acest proiect, la care va participa în calitate de concurentă, este de a-și depăși limitele din punct de vedere artistic, de această dată.

Vedeta a făcut dezvăluiri în interviul acordat și despre artisții ei favoriți și speră aibă ocazia de a-i imita pe favoriții ei. Lady Gaga sau Rihanna se numără printre artistele favorite ale Addei.

Nu își poate imagina ce ar fi ales din punct de vedere profesional, dacă nu ar fi avut talent la muzică, însă este convinsă că ar fi îmbrățișat tot o carieră în domeniul artei, și spune că cel mai probabil ar fi ales să fie designer de interior.

Artista are numeroase visuri, însă nu și regrete. Este mulțumită cu trecutul ei si nu ar schimba absolut nimic din ce a trăit până acum.

Amintirea copilăriei o duce cu gândul la vremea vacanțelor petrecute la țară, la bunici, iar rememorarea acelor clipe a făcut-o pe Adda sa zâmbească.

Vedeta a mai povestit că și-a câștigat primii bani din muzică.

"Am câștigat primii bani din muzică, am compus muzică și am încasat 300 de lei," bani pe care i-a investit tot în această pasiune. Artista și-a cumpărat cu acei bani un microfon cu fir.