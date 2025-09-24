Diana Dumitrescu a renunțat la religia ortodoxă și s-a pocăit: „Sunt o fiică a Domnului”. Cum a ajuns să facă această schimbare

Actrița Diana Dumitrescu, devenită cunoscută în special pentru rolurile din telenovelele românești, a decis să vorbească deschis despre schimbarea religiei și transformările din viața personală.

Diana Dumitrescu traversează o schimbare profundă în plan personal și spiritual. Actrița, care împlinește 42 de ani în octombrie, a trecut de la religia creștin ortodoxă la cea penticostală.

Invitată într-un podcast recent, Diana Dumitrescu a povestit cum a făcut această alegere, una care se pare că nu le-a fost tuturor pe plac, în special surorii sale, potrivit digifm.ro.

„Eu nu am fost niciodată o persoană religioasă. Nu am fost niciodată genul să mă duc să... N-am ținut niciodată post, să mă împărtășesc. Eu nu am făcut lucrurile astea, pentru că nouă, acasă, nu ni s-au arătat”, a mărturisit actrița, citată de Cancan.

„Eu am început sa merg la biserica penticostală pentru Alin (soțul ei). Mama și sora lui sunt pocăite, la fel și bunica lui. Eu am mers la biserică prima oară pentru bunica lui, la începutul relației”, a adăugat Diana Dumitrescu.

Actrița, crescută și botezată în religia creștin ortodoxă, a intrat treptat în contact cu comunitatea penticostală prin familia soțului său. Inițial, a privit experiența ca pe o curiozitate, dar, cu timpul, s-a apropiat de această formă de spiritualitate. A început să meargă la biserică mai des și să simtă că „se întâmplă ceva” atunci când se ruga.

„În timp ce mă rugam, m-am simțit dintr-o dată… Am simțit că sufletul meu este plin. De o iubire așa, cumva... Am fost atinsă probabil de Duhul Sfânt. Eram cumva, zburam, pluteam. Și m-am dus acasă și i-am spus lui Alin: <<Eu mă pocăiesc anul asta>>, iar el a râs. Atunci am știut că mă voi pocăi și mă voi converti. Eu l-am descoperit pe Dumnezeu”, a mai spus ea, mărturisind că asta s-a întâmplat în anul 2024.

„Eu sunt o fiică a Domnului. M-am pocăit și încerc în fiecare zi să o țin pe drumul pocăinței, dar este foarte greu. Renunți la multe lucruri, dar asta nu înseamnă ca nu mai ai o viață”, a mai declarat Diana Dumitrescu, potrivit surselor citate mai sus.

Diana Dumitrescu a fost căsătorită cu Ducu Ion, fiul Ruxandrei Ion, cea supranumită „mama telenovelelor românești”. Căsnicia lor a durat din 2009 până în 2013. Din 2018 și-a întemeiat o familie alături de Alin Boroi, actualul ei soț. În 2019, ei au devenit părinții unui băiețel pe nume Carol.