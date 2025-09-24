Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Diana Dumitrescu a renunțat la religia ortodoxă și s-a pocăit: „Sunt o fiică a Domnului”. Cum a ajuns să facă această schimbare

Diana Dumitrescu a renunțat la religia ortodoxă și s-a pocăit: „Sunt o fiică a Domnului”. Cum a ajuns să facă această schimbare

Actrița Diana Dumitrescu, devenită cunoscută în special pentru rolurile din telenovelele românești, a decis să vorbească deschis despre schimbarea religiei și transformările din viața personală.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Septembrie 2025, 12:18 | Actualizat Miercuri, 24 Septembrie 2025, 13:00
Diana Dumitrescu a renunțat la religia ortodoxă și s-a pocăit: „Sunt o fiică a Domnului”. De ce a decis să facă această schimbare | Captură Instagram

Diana Dumitrescu traversează o schimbare profundă în plan personal și spiritual. Actrița, care împlinește 42 de ani în octombrie, a trecut de la religia creștin ortodoxă la cea penticostală.

Citește și: Cu ce se ocupă Dana Nălbaru acum, după ce s-a retras din viața publică. Afacerea de lux, pentru adulți, cu care a dat lovitura

Invitată într-un podcast recent, Diana Dumitrescu a povestit cum a făcut această alegere, una care se pare că nu le-a fost tuturor pe plac, în special surorii sale, potrivit digifm.ro.

„Eu nu am fost niciodată o persoană religioasă. Nu am fost niciodată genul să mă duc să... N-am ținut niciodată post, să mă împărtășesc. Eu nu am făcut lucrurile astea, pentru că nouă, acasă, nu ni s-au arătat”, a mărturisit actrița, citată de Cancan.

Articolul continuă după reclamă

„Eu am început sa merg la biserica penticostală pentru Alin (soțul ei). Mama și sora lui sunt pocăite, la fel și bunica lui. Eu am mers la biserică prima oară pentru bunica lui, la începutul relației”, a adăugat Diana Dumitrescu.

Actrița, crescută și botezată în religia creștin ortodoxă, a intrat treptat în contact cu comunitatea penticostală prin familia soțului său. Inițial, a privit experiența ca pe o curiozitate, dar, cu timpul, s-a apropiat de această formă de spiritualitate. A început să meargă la biserică mai des și să simtă că „se întâmplă ceva” atunci când se ruga.

„În timp ce mă rugam, m-am simțit dintr-o dată… Am simțit că sufletul meu este plin. De o iubire așa, cumva... Am fost atinsă probabil de Duhul Sfânt. Eram cumva, zburam, pluteam. Și m-am dus acasă și i-am spus lui Alin: <<Eu mă pocăiesc anul asta>>, iar el a râs. Atunci am știut că mă voi pocăi și mă voi converti. Eu l-am descoperit pe Dumnezeu”, a mai spus ea, mărturisind că asta s-a întâmplat în anul 2024.

„Eu sunt o fiică a Domnului. M-am pocăit și încerc în fiecare zi să o țin pe drumul pocăinței, dar este foarte greu. Renunți la multe lucruri, dar asta nu înseamnă ca nu mai ai o viață”, a mai declarat Diana Dumitrescu, potrivit surselor citate mai sus.

Citește și: Interviu cu actorul Bogdan Albulescu din "Iubire cu parfum de lavandă". Ce ne-a dezvăluit despre legătura dintre Dinu și Amalia

Diana Dumitrescu a fost căsătorită cu Ducu Ion, fiul Ruxandrei Ion, cea supranumită „mama telenovelelor românești”. Căsnicia lor a durat din 2009 până în 2013. Din 2018 și-a întemeiat o familie alături de Alin Boroi, actualul ei soț. În 2019, ei au devenit părinții unui băiețel pe nume Carol.

Restricțiile pe care Daciana Sârbu le-a impus fiicelor sale. Cum se înțelege Victor Ponta cu fetele după divorțul de mam...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare
Observatornews.ro Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Un șofer de ambulanță, un jaf armat, o crimă care schimbă totul. Descoperă filmul românesc Boss, în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Un șofer de ambulanță, un jaf armat, o crimă care schimbă totul. Descoperă filmul românesc Boss, în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Roxana Nemeș a născut! Prima imagine cu bebelușii gemenii ai artistei. Ce mesaj a transmis proaspăta mămică
Roxana Nemeș a născut! Prima imagine cu bebelușii gemenii ai artistei. Ce mesaj a transmis proaspăta mămică
3 zodii își găsesc marea iubire în sezonul Balanței. Află dacă te numeri printre ele
3 zodii își găsesc marea iubire în sezonul Balanței. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum...
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe altele, toleranța la frustrare
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe... Libertatea.ro
Păcăliți și cu banii luați. Cum pică românii în plasa Inteligenței Artificiale, zi de zi FOTO
Păcăliți și cu banii luați. Cum pică românii în plasa Inteligenței Artificiale, zi de zi FOTO Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente HelloTaste.ro
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se... Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Radiografia salariilor în România: de la 800 la 7.000 de euro pe lună 
Radiografia salariilor în România: de la 800 la 7.000 de euro pe lună  Jurnalul
Cât de îndrăgostită este Alexia Eram după despărțirea de Mario Fresh! Imagini cu noul iubit
Cât de îndrăgostită este Alexia Eram după despărțirea de Mario Fresh! Imagini cu noul iubit Kudika
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare Playtech
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de... Redactia.ro
Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon
Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon Observator
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund! ProSport
Emil Rengle și Alejandro au dezvăluit CE fac pentru a alunga energiile negative: „Curățăm casa cu mir și cu tămâie”
Emil Rengle și Alejandro au dezvăluit CE fac pentru a alunga energiile negative: „Curățăm casa cu mir și cu... Gandul
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Data exactă a primei ninsori în București
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Data exactă a primei ninsori în București CanCan
Modalități de a te conecta cu copilul tău
Modalități de a te conecta cu copilul tău DeParinti
Christina Aguilera a readus la viață celebrul look din „Dirrty”, la 23 de ani de la lansarea piesei
Christina Aguilera a readus la viață celebrul look din „Dirrty”, la 23 de ani de la lansarea piesei ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x