Diana Munteanu, ipostaze incendiare în costum de baie la 47 de ani. Cum s-a lăsat pozată pe nisipul din Maldive

Diana Munteanu a făcut senzație în mediul online cu ipostazele sale incendiare din Maldive. Vedeta a plecat într-o vacanță exotică în preajma sărbătorilor de iarnă și nu a uitat să își surprindă fanii cu cele mai sexy fotografii.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Diana Munteanu are mare grijă de aspectul fizic. La 47 de ani, „vecina” de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și „Super Neatza de Weekend” se mândrește cu o siluetă de invidiat.

Deși este discretă când vine vorba de viața personală, vedeta nu uită să își țină la curent fanii cu cele mai speciale momente pentru ea. Aceasta are o activitate intensă pe rețelele sociale, acolo unde publică des imagini și videoclipuri.

De curând, Diana Munteanu și-a anunțat prietenii virtuali că se află într-o vacanță exotică. Vedeta a decis să petreacă sărbătorile de iarnă departe de agitația din România, alegând să se bucure de plajele cu nisip auriu și de temperaturile ridicate din Maldive.

În ultimii ani, Maldive a devenit destinația favorită a vedetelor din showbiz-ul românesc. Este o locație unde nu este niciodată frig, iar peisajele pot tăia răsuflarea și celui mai pretențios turist.

Cum s-a lăsat pozată Diana Munteanu pe o plajă din Maldive

Diana Munteanu a luat o pauză scurtă de la aparițiile de pe micile ecrane ale publicului pentru a merge în concediul binemeritat. Anul acesta, chiar în perioada sărbătorilor de iarnă, „vecina” de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și „Super Neatza de Weekend” a plecat în Maldive.

Pentru că are o relație foarte specială cu urmăritorii de pe contul de Instagram, vedeta nu a uitat să publice câteva imagini din spectaculoasa locație. Mai mult, aceasta a reușit să încingă atmosfera pe rețelele sociale cu ipostaze incendiare în care s-a lăsat pozată pe plajă.

Diana Munteanu a îmbrăcat un costum de baie din două piese care i-a scos în evidență atuurile fizice, în mod special talia de viespe, bronzul perfect și picioarele subțiri.

Postarea vedetei a strâns rapid mai bine de 4 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor. Aceștia nu s-au putut abține și i-au transmis vedetei că este o femeie foarte frumoasă. Un lucru este cert, „vecina” de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și „Super Neatza de Weekend” arată spectaculos.

„Frumusețe dusă la extrem! 💚”, „Ce femeie!”, „Ce mănânci Diana? Ești superbă!”, „Este ilegal să arăți atât de bine!” sau „Ești superbă și foarte sexy”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Diana Munteanu a reușit, încă o dată, să impresioneze cu formele sale provocatoare și cu frumusețea deosebită. Mulți au fost uluiți de cât de bine se menține vedeta la 47 de ani.

Pentru a avea un trup perfect, „vecina” de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și „Super Neatza de Weekend” are o alimentație sănătoasă și face des sport. Cu ajutorul acestora, Diana Munteanu își păstrează talia subțire și corpul tonifiat.