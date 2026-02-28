Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Apariție rară în costum de baie pentru una dintre cele mai cunoscute vedete. Cum a fost surprinsă Selena Gomez pe malul mării

Apariție rară în costum de baie pentru una dintre cele mai cunoscute vedete. Cum a fost surprinsă Selena Gomez pe malul mării

Una dintre cele mai cunoscute vedete din lume a fost surprinsă pe malul mării, într-un resort de lux, într-o apariție rară în costum de baie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 28 Februarie 2026, 09:00 | Actualizat Marti, 24 Februarie 2026, 14:59
Galerie
Selena Gomez s-a bucurat de soare pe malul mării | Getty Images

Selena Gomez e cunoscută în întreaga lume, dar deși apare adesea pe covorul roșu, puțini au văzut-o în costum de baie.

Recent, vedeta a fost surprinsă într-un resort de lux din Mexic, alături de unele dintre prietenele sale, scrie Daily Mail.

În această perioadă, în Mexic există numeroase tensiuni în urma uciderii conducătorului cartelului El Mencho.

Gomez a părut să fie în siguranță în resortul de lux, alături de prietenele sale.

Articolul continuă după reclamă

Cum a fost surprinsă Selena Gomez pe malul mării

În vârstă de 33 de ani, vedeta și-a etalat silueta într-un costum de baie întreg, fără bretele, cu model roz deschis. Pentru a se proteja de soare, vedeta a optat și pentru o pălărie simplă.

Fanii au comentat că silueta vedetei s-a schimbat față de momentul în care a fost surprinsă în vacanță în Cabo, în 2023, alături de Brooklyn Beckham și Nicola Peltz.

Vezi cum arată Selena Gomez în costum de baie în GALERA FOTO!

Gomez a fost însoțită pe plajă de o prietenă îmbrăcată într-un costum de baie întreg, de culoare roșie,i și de o altă prietenă într-un bikini negru.

Citește și: Sosia Selenei Gomez din România! Cum arată tânăra care îi uimește pe internauți cu asemănările izbitoare

Gomez și prietenele ei stau într-un resort de lux ce oferă un centru spa și fitness, yoga la răsărit, golf, tenis, 8 piscine și salon de coafură și manichiură.

Vedeta a fost surprinsă și la bordul unui iaht luxos, pentru o croazieră de-a lungul coastei Los Cabos. Pe ambarcațiunea luxoasă s-a aflat și fosta actriță din The Vampire Diaries, Nina Dobrev, care a ales un caftan cu buline alb-negru și o pălărie neagră de soare.

Dobrev (născută Nikolina Kamenova Dobreva) și campionul olimpic Shaun White și-au încheiat brusc logodna și s-au despărțit în septembrie anul trecut, după 5 ani de relație.

Selena Gomez e căsătorită cu Benny Blanco

Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco într-o ceremonie care ar fi costat 4 milioane de dolari, organizată în Santa Barbara, în urmă cu 5 luni. Blanco, în vârstă de 38 de ani, a fost nominalizat de 12 ori la Grammy. Cuplul a fost fotografiat ultima dată în public la cină săptămâna trecută.

Citește și: Selena Gomez s-a afișat fără pic de machiaj pe rețelele de socializare! Imaginea rară cu artista adorată de o lume întreagă

În ceea ce privește întemeierea unei familii, Gomez a declarat că „nu poate duce propria sarcină” din cauza bolii autoimune cronice lupus, care a dus la transplantul ei de rinichi din 2017.

„Am multe probleme medicale care mi-ar pune viața și pe cea a copilului în pericol,” a declarat vedeta într-un interviu din 2024. „Consider o binecuvântare faptul că există oameni minunați dispuși să apeleze la mamă surogat sau adopție, ambele fiind posibilități uriașe pentru mine. Sunt entuziasmată de cum va arăta această călătorie, chiar dacă va fi diferită. Până la urmă, nu contează. Va fi copilul meu.”

Selena Gomez, Festivalul de la Cannes, 2024, în roșu
Selena omez pe plajă în Mexic, 2026

Gomez și Blanco s-au cunoscut inițial în 2008, la o întâlnire de afaceri, când ea avea doar 16 ani. Blanco a lucrat ulterior la al 2-lea ei album, Revival, în 2015.

În ce limbă vorbesc copiii Nicoletei Luciu acasă. Vedeta a impus o regulă clară: „Crescând cu trei limbi...”... Sânziana Negru s-a lăsat filmată în duș. Imaginile de senzație cu iubita lui Ștefan Floroaica...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui Gigi Neţoiu s-ar închide: “Sunt nebuni” Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui Gigi Neţoiu s-ar închide: &#8220;Sunt nebuni&#8221;
Observatornews.ro Angajatele de la The Buddhist, obligate să facă sex neprotejat cu clienţii, deşi erau infectate cu HIV Angajatele de la The Buddhist, obligate să facă sex neprotejat cu clienţii, deşi erau infectate cu HIV
Antena 3 Femeia care a zburat fără bilet din SUA până la Paris a călătorit clandestin încă o dată, la Milano. Cum a reușit să urce în avion Femeia care a zburat fără bilet din SUA până la Paris a călătorit clandestin încă o dată, la Milano. Cum a reușit să urce în avion
SpyNews Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Din 1 martie, începe un nou sezon Insula Iubirii | Spania în AntenaPLAY. Cinci cupluri, ispite dornice și emoții intense. Nu rata!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Din 1 martie, începe un nou sezon Insula Iubirii | Spania în AntenaPLAY. Cinci cupluri, ispite dornice și emoții intense. Nu rata!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Dorian Popa, prima reacție după ce a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Ce declarații a făcut vloggerul
Dorian Popa, prima reacție după ce a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Ce declarații a făcut...
Câtă cafea este prea multă? Nutriționiștii împărtășesc cantitatea ideală pentru o sănătate mai bună
Câtă cafea este prea multă? Nutriționiștii împărtășesc cantitatea ideală pentru o sănătate mai bună Catine.ro
Care este motivul pentru care fratele lui Radu Vâlcan și soția lui s-au mutat de trei ori într-o săptămână: „Aveam impresia că...”
Care este motivul pentru care fratele lui Radu Vâlcan și soția lui s-au mutat de trei ori într-o săptămână:...
Artistul RBD care a fost internat într-o clinică de reabilitare. Despre cine este vorba și ce s-a întâmplat
Artistul RBD care a fost internat într-o clinică de reabilitare. Despre cine este vorba și ce s-a întâmplat Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Preoteasa Ayahuasca rămâne fără bani: Instanța menține confiscarea specială de la Vanessa Youness a sumei de 1,5 milioane de euro
Preoteasa Ayahuasca rămâne fără bani: Instanța menține confiscarea specială de la Vanessa Youness a sumei de... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Cătălin Botezatu, primele declarații după ce a fost jefuit la Londra. Creatorul de modă a rămas fără un ceas în valoare de două milioane de lire sterline:
Cătălin Botezatu, primele declarații după ce a fost jefuit la Londra. Creatorul de modă a rămas fără un ceas... Elle
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este izbitoare
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ceapă roșie și maioneză vegetală, pentru o masă de post
Salată de cartofi cu ceapă roșie și maioneză vegetală, pentru o masă de post HelloTaste.ro
Femeia care a zburat fără bilet din SUA până la Paris a călătorit clandestin încă o dată, la Milano. Cum a reușit să urce în avion
Femeia care a zburat fără bilet din SUA până la Paris a călătorit clandestin încă o dată, la Milano. Cum a... Antena3.ro
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri useit
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!”
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!” BZI
Horoscopul dragostei: Primăvara aduce iubire pentru 5 zodii, în martie 2026
Horoscopul dragostei: Primăvara aduce iubire pentru 5 zodii, în martie 2026 Jurnalul
Iulia Albu și Mike, apariție surpriză la un eveniment monden. Relația lor ridică semne de întrebare. Formează din nou un cuplu?
Iulia Albu și Mike, apariție surpriză la un eveniment monden. Relația lor ridică semne de întrebare. Formează... Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
Caracatiţa din spatele afacerilor cu peşte. Cultura şpăgii a dus calcanul aproape de dispariţie
Caracatiţa din spatele afacerilor cu peşte. Cultura şpăgii a dus calcanul aproape de dispariţie Observator
Ce provoacă presiunea în spatele ochilor. Cum apare acest simptom ocular
Ce provoacă presiunea în spatele ochilor. Cum apare acest simptom ocular MediCOOL
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să gestionezi factorii declanșatori emoționali în 5 pași
Cum să gestionezi factorii declanșatori emoționali în 5 pași DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută UseIT
Cușcuș cu ciuperci sotate și mazăre. Rețetă simplă pentru un prânz savuros, de post
Cușcuș cu ciuperci sotate și mazăre. Rețetă simplă pentru un prânz savuros, de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x