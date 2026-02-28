Apariție rară în costum de baie pentru una dintre cele mai cunoscute vedete. Cum a fost surprinsă Selena Gomez pe malul mării

Una dintre cele mai cunoscute vedete din lume a fost surprinsă pe malul mării, într-un resort de lux, într-o apariție rară în costum de baie.

Selena Gomez s-a bucurat de soare pe malul mării | Getty Images

Selena Gomez e cunoscută în întreaga lume, dar deși apare adesea pe covorul roșu, puțini au văzut-o în costum de baie.

Recent, vedeta a fost surprinsă într-un resort de lux din Mexic, alături de unele dintre prietenele sale, scrie Daily Mail.

În această perioadă, în Mexic există numeroase tensiuni în urma uciderii conducătorului cartelului El Mencho.

Gomez a părut să fie în siguranță în resortul de lux, alături de prietenele sale.

Articolul continuă după reclamă

Cum a fost surprinsă Selena Gomez pe malul mării

În vârstă de 33 de ani, vedeta și-a etalat silueta într-un costum de baie întreg, fără bretele, cu model roz deschis. Pentru a se proteja de soare, vedeta a optat și pentru o pălărie simplă.

Fanii au comentat că silueta vedetei s-a schimbat față de momentul în care a fost surprinsă în vacanță în Cabo, în 2023, alături de Brooklyn Beckham și Nicola Peltz.

Vezi cum arată Selena Gomez în costum de baie în GALERA FOTO!

Gomez a fost însoțită pe plajă de o prietenă îmbrăcată într-un costum de baie întreg, de culoare roșie,i și de o altă prietenă într-un bikini negru.

Citește și: Sosia Selenei Gomez din România! Cum arată tânăra care îi uimește pe internauți cu asemănările izbitoare

Gomez și prietenele ei stau într-un resort de lux ce oferă un centru spa și fitness, yoga la răsărit, golf, tenis, 8 piscine și salon de coafură și manichiură.

Vedeta a fost surprinsă și la bordul unui iaht luxos, pentru o croazieră de-a lungul coastei Los Cabos. Pe ambarcațiunea luxoasă s-a aflat și fosta actriță din The Vampire Diaries, Nina Dobrev, care a ales un caftan cu buline alb-negru și o pălărie neagră de soare.

Dobrev (născută Nikolina Kamenova Dobreva) și campionul olimpic Shaun White și-au încheiat brusc logodna și s-au despărțit în septembrie anul trecut, după 5 ani de relație.

Selena Gomez e căsătorită cu Benny Blanco

Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco într-o ceremonie care ar fi costat 4 milioane de dolari, organizată în Santa Barbara, în urmă cu 5 luni. Blanco, în vârstă de 38 de ani, a fost nominalizat de 12 ori la Grammy. Cuplul a fost fotografiat ultima dată în public la cină săptămâna trecută.

Citește și: Selena Gomez s-a afișat fără pic de machiaj pe rețelele de socializare! Imaginea rară cu artista adorată de o lume întreagă

În ceea ce privește întemeierea unei familii, Gomez a declarat că „nu poate duce propria sarcină” din cauza bolii autoimune cronice lupus, care a dus la transplantul ei de rinichi din 2017.

„Am multe probleme medicale care mi-ar pune viața și pe cea a copilului în pericol,” a declarat vedeta într-un interviu din 2024. „Consider o binecuvântare faptul că există oameni minunați dispuși să apeleze la mamă surogat sau adopție, ambele fiind posibilități uriașe pentru mine. Sunt entuziasmată de cum va arăta această călătorie, chiar dacă va fi diferită. Până la urmă, nu contează. Va fi copilul meu.”

Gomez și Blanco s-au cunoscut inițial în 2008, la o întâlnire de afaceri, când ea avea doar 16 ani. Blanco a lucrat ulterior la al 2-lea ei album, Revival, în 2015.