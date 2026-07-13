„Doamne, ce și-a făcut?”. Adele, criticată dur după ultima apariție. Fanii s-au declarat îngrijorați: „Lasă-ți chipul în pace!”

Adele și-a făcut apariția la Marele Premiu al Marii Britanii de la Silverstone, iar atenția s-a mutat imediat asupra aspectului său fizic.

„Doamne, ce și-a făcut?”. Adele, criticată dur după ultimele imagini din public. Fanii s-au declarat îngrijorați | Profimedia

Cântăreața în vârstă de 38 de ani, cunoscută pentru faptul că apare extrem de rar la evenimentele publice, a fost surprinsă purtând un tricou dedicat campionului mondial Lando Norris și un colier cu pandantivul „Mummy”. Deși părea relaxată și zâmbitoare, imaginile au stârnit imediat dezbaterile pe rețelele de socializare.

Citește și: Una dintre cele mai controversate vedete ale anilor 2000 și-a dezvăluit fața umflată după o operație estetică. Cum arată acum

Artista, de nerecunoscut pentru fani: „Chiar este Adele?”

După o lungă perioadă în care a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor, Adele și-a făcut apariția la Formula 1. Însă, ceea ce i-a mișcat pe fani a fost aspectul fizic al artistei. Mulți au spus că, la prima vedere, nici măcar nu au recunoscut-o.

Articolul continuă după reclamă

„Lasă-ți chipul în pace înainte să îl distrugi”/ „Asta nu este Adele”/ „Chiar este Adele în fotografia asta? Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu ea?”, au declarat o parte dintre fani, potrivit unei surse.

„Arată atât de diferita”/ „După ce ai muncit atât de mult ca să devii celebră, de ce să te schimbi în rău?”, au transmis alte persoane, profund marcate de schimbarea vizibilă a artistei.

Unii au pus transformarea lui Adele pe seama slăbirii spectaculoase din ultimii ani.

„A slăbit prea mult. Brațele sunt foarte subțiri, iar pielea de pe față pare lăsată”, a punctat cineva, citat de sursa menționată mai sus.

„Doamne, ce și-a făcut? E trist. La început am crezut că este un bărbat pasionat de heavy metal. Banii nu pot cumpăra fericirea”/„Nu este Adele. Prea multe operații estetice. Încă o vedetă care ar avea nevoie de ecuson cu numele, ca să o recunoască lumea”, acestea fiind o parte dintre comentariile mult mai dure.

Nu au lipsit nici reacțiile care ironizează prezența vedetelor la Formula 1, susținând că multe celebrități merg la curse doar pentru imagine.

„Vedetele nici măcar nu sunt interesate de Formula 1. Este doar locul la modă unde se afișează”, a comentat un internaut.

Cu toate acestea, Adele este una dintre celebritățile care chiar urmăresc acest sport. Artista a mai fost prezentă și anul trecut la Marele Premiu al Statelor Unite, unde s-a fotografiat alături de piloții Mercedes. Zilele trecute a oferit și un interviu rar în care a povestit că pasiunea pentru Formula 1 a devenit un punct comun în relația cu fiul ei, Angelo, în vârstă de 13 ani.

Citește și: „Primul supermodel din lume” a ajuns de nerecunoscut după ultima intervenție estetică. Cum arată Janice Dickinson la 71 de ani

Artista a explicat că interesul băiatului pentru karting a făcut-o să descopere lumea motorsportului și că acum urmăresc împreună cursele, discută despre piloți și chiar se contrazic pe tema favoriților.

„Nu mă așteptam să mă apropii atât de mult de fiul meu adolescent prin Formula 1. El este obsedat de acest sport, iar acum sunt și eu”, a mărturisit Adele, potrivit sursei citate mai sus.