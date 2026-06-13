„Primul supermodel din lume” a ajuns de nerecunoscut după ultima intervenție estetică. Cum arată Janice Dickinson la 71 de ani

Janice Dickinson a stârnit un val de reacții după ce au apărut imagini cu ea în care se pot vedea clar rezultatele celei mai recente intervenții estetice.

„Primul supermodel al lumii”, de nerecunoscut după ultima intervenție estetică. Cum arată Janice Dickinson la 71 de ani | Profimedia

La 71 de ani, vedeta care a dominat lumea modei în anii '70 și '80 afișează un look complet diferit față de perioada în care apărea pe coperțile celor mai prestigioase reviste din lume.

Janice Dickinson, care s-a autointitulat de-a lungul timpului „primul supermodel din lume”, a cunoscut succesul încă de la începutul anilor 1970. A apărut pe coperțile unor publicații celebre precum „Harper's Bazaar”, „Cosmopolitan”, „Vogue” și „Playboy” și a colaborat cu case de modă renumite, printre care Versace, Calvin Klein și Oscar de la Renta.

După o perioadă mai discretă în anii '90, Janice Dickinson a revenit în atenția publicului în 2003, când a devenit jurat în emisiunea „America's Next Top Model”. Popularitatea sa a crescut din nou, iar, ulterior, a primit propriul reality-show, „The Janice Dickinson Modeling Agency”, care a avut patru sezoane, potrivit dailymail.com.

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Janice Dickinson și-a făcut prima operație estetică la 32 de ani

Janice Dickinson nu a ascuns niciodată faptul că a apelat la operații estetice. În cadrul unui podcast filmat în 2024, Janice Dickinson a dezvăluit că prima sa intervenție a avut loc în 1987, când avea 32 de ani și se afla într-o relație cu actorul Sylvester Stallone.

Modelul a povestit că observase că pielea i se lăsase în zona feței și a decis să apeleze la un mini lifting facial, potrivit sursei citate mai sus.

Întrebată dacă regretă vreuna dintre intervențiile suferite de-a lungul anilor, Janice Dickinson a mărturisit că nu.

Ce intervenții estetice și-a făcut Janice Dickinson de-a lungul timpului

De-a lungul timpului, Janice Dickinson a vorbit deschis despre numeroasele proceduri la care a apelat. Printre acestea se numără mărirea sânilor, abdominoplastia, liftingul de gât, liposucția, tratamente injectabile, inclusiv Botox.

Schimbările repetate de imagine au atras numeroase comentarii din partea fanilor. De multe ori, s-a criticat faptul că vedeta este aproape de nerecunoscut comparativ cu perioada de început a carierei sale.

În 2013, Janice Dickinson a depus actele pentru declararea falimentului, după ce s-a aflat că acumulase datorii, inclusiv taxe neplătite și facturi medicale restante, pentru proceduri cosmetice. La acea vreme, supermodelul avea datorii către mai multe clinici și specialiști din Beverly Hills, potrivit dailymail.com.

În 2015, Janice Dickinson a apărut în emisiunea „Botched” pentru a corecta o operație de mărire a sânilor efectuată cu aproximativ trei decenii înainte. Intervenția anterioară îi provocase deformări vizibile la nivelul implanturilor mamare.

Accidentul care i-ar fi afectat definitiv chipul lui Janice Dickinson

Recent, fostul supermodel a declarat că fața i-a fost afectată permanent după un accident suferit în timpul filmărilor pentru emisiunea „I'm A Celebrity... South Africa”, realizată la sfârșitul anului 2022.

Janice Dickinson susține că a căzut în timpul nopții și că a suferit leziuni la cap, buze, obraji și încheieturi. Potrivit declarațiilor sale, accidentul i-ar fi provocat inclusiv afectarea unor nervi, ceea ce i-ar fi influențat felul cum vorbește și alimentația.

Ulterior, vedeta a deschis o acțiune în instanță împotriva postului britanic ITV, solicitând despăgubiri de aproximativ 940.000 de dolari.

Reprezentanții televiziunii au respins acuzațiile și au susținut că participanții primiseră instrucțiuni clare privind deplasarea pe timpul nopții și utilizarea facilităților din tabără, mai transmite sursa citată mai sus.

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Cum arată Janice Dickinson după ultima transformare estetică

De curând, chirurgul plastician Harrison Lee a prezentat pe Instagram rezultatele unei serii ample de intervenții efectuate asupra lui Janice Dickinson în luna februarie.

Potrivit medicului, procedurile au inclus un lifting al frunții și la nivelul feței realizat endoscopic, un lifting facial profund, un lifting de gât, un lifting al buzei superioare și transfer de grăsime pentru redarea volumului facial, potrivit dailymail.com.

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Pe lângă acestea, Janice Dickinson a beneficiat și de tratamente cu laser CO2 pentru rejuvenarea pielii.

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Fotografiile realizate la aproximativ trei luni după intervenții o arată pe Janice Dickinson cu o piele mai întinsă, netedă și mai puțin ridată.

Încântată de rezultat, fosta jurată de la „America's Next Top Model” a transmis un mesaj în mediul online, declarând că adoră noua sa înfățișare.

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