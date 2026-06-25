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Dorian Popa, primele declarații înainte de munca în folosul comunității. Ce a spus artistul

Dorian Popa va începe munca în folosul comunității, după ce a fost sancționat în dosarul privind conducerea sub influența unor substanțe interzise. Artistul a dezvăluit ce activități va desfășura.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Iunie 2026, 17:47 | Actualizat Joi, 25 Iunie 2026, 18:05
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Dorian Popa va începe munca în folosul comunității, după ce a fost sancționat în dosarul privind conducerea sub influența unor substanțe interzise. Artistul a dezvăluit ce activități va desfășura. | Instagram/AI
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Dorian Popa traversează o perioadă importantă din punct de vedere juridic, fiind obligat să respecte mai multe măsuri dispuse de autorități în cadrul procesului său. Artistul a fost sancționat în urma incidentului rutier în care a fost depistat conducând un autovehicul sub influența unor substanțe interzise, iar acum trebuie să urmeze toate procedurile stabilite de instituțiile competente.

Dorian Popa, primele declarații înainte de munca în folosul comunității

În cadrul măsurilor dispuse, vloggerul este obligat să se prezinte periodic la serviciile de probațiune. Acolo, acesta trebuie să furnizeze o serie de documente și informații referitoare la situația sa personală și profesională. Printre actele solicitate se numără cele privind domiciliul, sursele de venit, nivelul de educație și alte date necesare monitorizării situației sale.

Un alt pas important în executarea sancțiunii îl reprezintă munca în folosul comunității. Pe lângă formalitățile administrative, Dorian Popa urmează să participe la un program de activități desfășurate în beneficiul comunității locale. Aceste măsuri fac parte din sancțiunile neprivative de libertate și au rolul de a contribui la responsabilizarea persoanei sancționate și la reintegrarea sa socială.

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Activitatea se va desfășura în zona localității Domnești, acolo unde artistul va participa la mai multe acțiuni de igienizare urbană. Printre sarcinile stabilite se numără colectarea deșeurilor din spațiile publice, curățarea parcurilor, a locurilor de joacă pentru copii, precum și strângerea frunzelor și a altor resturi vegetale. Astfel de activități sunt frecvent incluse în programele de muncă în folosul comunității și au ca scop menținerea curățeniei și îmbunătățirea mediului urban.

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Ce a spus artistul

Dorian Popa a vorbit deschis despre această etapă și a dezvăluit că a finalizat deja cea de-a doua vizită la serviciul de probațiune, urmând să înceapă în mod oficial activitățile stabilite de autorități.

„Vizita numărul 2 la probațiune s-a încheiat și oficial voi începe munca în folosul comunității, fraților! Ce credeți? Strâns de frunze, strâns de gunoaie din parcuri, din locurile de joacă pentru copii, de pe albia râurilor din Domnești. Începem procesul «curățenia generală din Domnești»”, a declarat Dorian Popa, potrivit Cancan.

Artistul a abordat situația într-un mod transparent și a ales să își țină comunitatea de urmăritori la curent cu pașii pe care îi are de parcurs. De-a lungul timpului, Dorian Popa și-a construit o comunitate numeroasă în mediul online, iar fiecare etapă importantă din viața sa este urmărită cu interes de fani.

Rămâne de văzut cum se va desfășura această perioadă și cât timp va dura programul de muncă în folosul comunității. Cert este că vloggerul trebuie să respecte toate obligațiile impuse de autorități, iar activitățile de la Domnești reprezintă una dintre cele mai importante etape ale procesului pe care îl traversează în prezent.

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