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Momente tensionate pentru Dorian Popa după ce a izgonit un copil de la concert. Ce s-a întâmplat pe scenă

Dorian Popa, moment tensionat pe scenă după ce un copil l-a întrerupt în timpul unui discurs despre credință. Reacția artistului a devenit virală în mediul online.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Iunie 2026, 14:52 | Actualizat Miercuri, 10 Iunie 2026, 15:14
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Momente tensionate pentru Dorian Popa după ce a izgonit un copil de la concert. Ce s-a întâmplat pe scenă | Facebook/AI
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Dorian Popa, moment tensionat pe scenă în timpul unui concert: artistul a reacționat după ce un copil din public l-a întrerupt

Momente tensionate pentru Dorian Popa după ce a izgonit un copil de la concert

Dorian Popa a trecut printr-un moment neașteptat în timpul unui concert, când discursul său a fost întrerupt de un incident venit din public. Artistul, aflat pe scenă, vorbea despre credință, valori personale și elemente din viața sa spirituală, însă atmosfera s-a schimbat rapid după ce un copil din public a început să reacționeze zgomotos și să râdă în timp ce acesta își susținea discursul.

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În acel moment, Dorian Popa discuta despre influența credinței în viața sa și făcea referire la versete biblice care îl inspiră. El a menționat inclusiv Matei 5:5, pe care l-a numit unul dintre versetele sale preferate: „Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul”. Artistul a continuat să explice că își notează frecvent pasaje biblice care îl motivează și îl ajută în parcursul său personal.

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Situația a devenit tensionată în momentul în care un copil din public a început să râdă, iar acest gest a fost perceput de artist ca o lipsă de respect față de subiectul discutat. Vizibil deranjat, Dorian Popa a oprit discursul pentru câteva clipe și a încercat să transmită un mesaj ferm despre respectul față de credință și față de momentul artistic.

„Care este versetul meu preferat din Biblie? Și i-am răspuns: Matei 5:5. Dar dacă sunteți curioși, am mai multe versete pe care le-am notat. Ce e de râs? Viața mea? Dacă cineva râde când vorbesc despre credință, este problema lui”, ar fi spus artistul pe scenă, conform înregistrărilor apărute ulterior în mediul online.

Acesta a continuat să își exprime punctul de vedere, menționând că astfel de reacții nu ar trebui să apară în timpul unor discuții despre subiecte spirituale. De asemenea, artistul a făcut referire la posibilitatea ca momentul să devină viral pe rețelele sociale, anticipând apariția unor reacții și interpretări diferite ale incidentului.

„Dacă cineva își permite să glumească în timp ce vorbesc despre credință, atunci își asumă. Important este să păstrăm respectul”, a mai transmis acesta de pe scenă.

Ce au surprins spectatorii la concert

Momentul a fost surprins de mai mulți spectatori și a fost distribuit ulterior pe platformele de social media, unde a generat numeroase reacții și discuții. În timp ce unii internauți au considerat reacția artistului justificată, alții au privit situația ca pe o neînțelegere amplificată de contextul emoțional al evenimentului.

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Mai multe fotografii

Până în acest moment, Dorian Popa nu a oferit declarații suplimentare oficiale cu privire la incident.

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