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Andreea Popescu și-a etalat corpul de invidiat la plajă, după ce a slăbit 14 kilograme. Cum arată în costum de baie

Andreea Popescu și-a etalat noua siluetă în costum de baie, la piscină. Imaginile au făcut imediat înconjurul internetului!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 August 2026, 17:13 | Actualizat Marti, 04 August 2026, 17:22
Andreea Popescu și-a etalat corpul de invidiat la plajă, după ce a slăbit 14 kilograme. Cum arată în costum de baie | Captură Instagram
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După ce a slăbit aproximativ 14 kilograme, fosta soție a lui Rareș Cojoc și-a surprins fanii cu cea mai nouă apariție. Vedeta din mediul online s-a relaxat la piscină alături de copiii săi, acolo unde s-au filmat împreună.

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Cum arată Andreea Popescu în costum de baie, după ce a slăbit

Fosta dansatoare a Deliei pare să profite din plin de noua ei formă fizică. De curând, și-a luat copiii și a petrecut câteva ore la piscină, acolo unde s-au distrat pe cinste. Cu această ocazie, influencerița a filmat și a postat totul pe rețelele de socializare.

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Ceea ce a atras atenția urmăritorilor a fost, însă, transformarea spectaculoasă a Andreei Popescu, întrucât este pentru prima dată când se afișează în costum de baie vara aceasta, de când a dat jos multe kilograme, notează Spynews.

Îmbrăcată într-un costum de baie format din două piese, vedeta și-a afișat talia subțire și abdomenul plat, rezultat al celor 14 kilograme pierdute.

IMAGINI AICI:

Transformarea fizică vine într-o perioadă în care Andreea Popescu trece printr-o schimbare radicală. În primăvara acestui an, ea a oficializat divorțul de Rareș Cojoc, iar cei trei copii ai lor locuiesc pe rând când la mama, când la tata, potrivit Cancan.

Dacă fostul ei soț formează deja un cuplu cu Claudia Dumitru, Andreea Popescu nu s-a afișat până acum în compania vreunui bărbat. În schimb, pare să se concentreze pe copiii săi, pe proiectele personale, dar și pe transformarea fizică.

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Ce planuri are Andreea Popescu

Pe lângă schimbarea fizică spectaculoasă, se pare că Andreea Popescu și-a propus și obiective financiare importante.

Deși câștigă deja sume consistente din activitatea sa în online, fosta soție a lui Rareș Cojoc vrea să producă mai mult, așa că a luat hotărârea să înceapă un nou proiect pe platforma Youtube. Andreea Popescu a mărturisit că vrea să își achiziționeze o casă și o mașină de lux.

„Money calling, să facem cașcaval, am văzut acum că pot să fac și mai mulți bani, cu YouTube, o să mă apuc de YouTube. Vreau să-mi iau casă și mașină, trebuie să-mi iau un G”, a transmis Andreea Popescu, pe Instagram, citată de sursele menționate mai sus.

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