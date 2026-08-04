Pe 5 august 2026, patru semne din zodiacul chinezesc atrag norocul și abundența. Ziua de astăzi este guvernată de Porcul de Metal, aflat sub influența unei Zile a Stabilității, în Luna Oii de Lemn și Anul Calului de Foc.

Lucrurile se îmbunătățesc pentru aceste 4 zodii chinezești pe 5 august 2026. Vezi dacă te numeri printre ele | Shutterstock

O Zi a Porcului de Metal este exact energia de care ai nevoie atunci când treci printr-o perioadă dificilă. Metalul simbolizează detașarea și forța interioară. Din punct de vedere emoțional, te conectezi cu partea ta puternică și rezistentă, cea care te ajută să rămâi stăpân pe situație, chiar dacă, din când în când, simți că îți vine să îți smulgi părul de nervi.

Lucrurile se îmbunătățesc pentru aceste 4 zodii chinezești pe 5 august 2026

Energia Porcului este blândă și prietenoasă și îți amintește cât de important este să te apropii de oamenii calzi și dispuși să te sprijine. Nu este niciodată plăcut să fii cel care se plânge, însă cum ar putea ceilalți să știe că ai nevoie de ajutor dacă nu vorbești despre ceea ce simți?

Astăzi, cineva din cercul tău de prieteni îți va spune exact cuvintele de care aveai nevoie și îți va oferi direcția potrivită. Acesta este momentul de cotitură al zilei și motivul pentru care, în cele din urmă, lucrurile încep să se așeze.

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Într-o Zi a Stabilității, găsești soluția de care aveai nevoie pentru a rezolva o problemă sau pentru a depăși o despărțire. Aceste patru semne din zodiacul chinezesc vor beneficia de cel mai puternic val de energie pozitivă înainte ca ziua de miercuri să se încheie.

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Porc ( 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Iei decizii foarte bine gândite, iar acest lucru face ca, în sfârșit, lucrurile să înceapă să funcționeze în favoarea ta, mai ales în plan financiar, Porcule. De mult timp îți dorești un anumit lucru și ai sperat că, într-o zi, va fi al tău. Deși ai încercat să economisești suficienți bani pentru a-l cumpăra, până acum ai avut mereu impresia că resursele financiare nu sunt suficiente pentru a-ți atinge obiectivul, arată acest site.

Tigru ( 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Tigru, energiile acestei zile sunt de partea ta. Energia Porcului îți aduce claritate și te ajută să te concentrezi asupra a ceea ce contează cu adevărat. Vei avea o conversație foarte interesantă cu un prieten, care îți va prezenta lucrurile dintr-o perspectivă diferită și te va ajuta să vezi o problemă într-o lumină nouă.

Iepure ( 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Pe 5 august, dragostea își face simțită prezența în viața ta într-un mod important, iar acest lucru contribuie la faptul că, în sfârșit, lucrurile încep să se așeze așa cum îți dorești. Dacă ești singur, ai șansa să cunoști pe cineva care pare cu adevărat sincer interesat de tine. Observi doar semnale pozitive, iar persoana respectivă are calități pe care le cauți de mult timp la un posibil partener.

Capră ( 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Iubești când prietenii sunt aproape de tine, asta pentru că te simți conectată. În ultima vreme, te-ai simțit cam singură. A fost cam greu să navighezi în fiecare zi cu programul foarte încărcat și dorința de a avea timp liber.