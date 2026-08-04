Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Lucrurile se îmbunătățesc pentru aceste 4 zodii chinezești pe 5 august 2026. Vezi dacă te numeri printre ele

Lucrurile se îmbunătățesc pentru aceste 4 zodii chinezești pe 5 august 2026. Vezi dacă te numeri printre ele

Pe 5 august 2026, patru semne din zodiacul chinezesc atrag norocul și abundența. Ziua de astăzi este guvernată de Porcul de Metal, aflat sub influența unei Zile a Stabilității, în Luna Oii de Lemn și Anul Calului de Foc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 August 2026, 16:52 | Actualizat Marti, 04 August 2026, 16:53
Lucrurile se îmbunătățesc pentru aceste 4 zodii chinezești pe 5 august 2026. Vezi dacă te numeri printre ele | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

O Zi a Porcului de Metal este exact energia de care ai nevoie atunci când treci printr-o perioadă dificilă. Metalul simbolizează detașarea și forța interioară. Din punct de vedere emoțional, te conectezi cu partea ta puternică și rezistentă, cea care te ajută să rămâi stăpân pe situație, chiar dacă, din când în când, simți că îți vine să îți smulgi părul de nervi.

Lucrurile se îmbunătățesc pentru aceste 4 zodii chinezești pe 5 august 2026

Energia Porcului este blândă și prietenoasă și îți amintește cât de important este să te apropii de oamenii calzi și dispuși să te sprijine. Nu este niciodată plăcut să fii cel care se plânge, însă cum ar putea ceilalți să știe că ai nevoie de ajutor dacă nu vorbești despre ceea ce simți?

Astăzi, cineva din cercul tău de prieteni îți va spune exact cuvintele de care aveai nevoie și îți va oferi direcția potrivită. Acesta este momentul de cotitură al zilei și motivul pentru care, în cele din urmă, lucrurile încep să se așeze.

Articolul continuă după reclamă

Într-o Zi a Stabilității, găsești soluția de care aveai nevoie pentru a rezolva o problemă sau pentru a depăși o despărțire. Aceste patru semne din zodiacul chinezesc vor beneficia de cel mai puternic val de energie pozitivă înainte ca ziua de miercuri să se încheie.

Citește și: Cum arăta Alexandra Stan la 15 ani și ce voce avea atunci. A fost invitată într-o emisiune de pe Antena 1

Porc ( 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Iei decizii foarte bine gândite, iar acest lucru face ca, în sfârșit, lucrurile să înceapă să funcționeze în favoarea ta, mai ales în plan financiar, Porcule. De mult timp îți dorești un anumit lucru și ai sperat că, într-o zi, va fi al tău. Deși ai încercat să economisești suficienți bani pentru a-l cumpăra, până acum ai avut mereu impresia că resursele financiare nu sunt suficiente pentru a-ți atinge obiectivul, arată acest site.

Tigru ( 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Tigru, energiile acestei zile sunt de partea ta. Energia Porcului îți aduce claritate și te ajută să te concentrezi asupra a ceea ce contează cu adevărat. Vei avea o conversație foarte interesantă cu un prieten, care îți va prezenta lucrurile dintr-o perspectivă diferită și te va ajuta să vezi o problemă într-o lumină nouă.

Iepure ( 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Pe 5 august, dragostea își face simțită prezența în viața ta într-un mod important, iar acest lucru contribuie la faptul că, în sfârșit, lucrurile încep să se așeze așa cum îți dorești. Dacă ești singur, ai șansa să cunoști pe cineva care pare cu adevărat sincer interesat de tine. Observi doar semnale pozitive, iar persoana respectivă are calități pe care le cauți de mult timp la un posibil partener.

Capră ( 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Iubești când prietenii sunt aproape de tine, asta pentru că te simți conectată. În ultima vreme, te-ai simțit cam singură. A fost cam greu să navighezi în fiecare zi cu programul foarte încărcat și dorința de a avea timp liber.

Horoscop zilnic 5 august 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și să...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Motivul incredibil pentru care Dumitru Dragomir nu a băut niciodată alcool Motivul incredibil pentru care Dumitru Dragomir nu a băut niciodată alcool
Observatornews.ro Mire lăsat la sol de compania aeriană, după suprarezervarea zborului. Soţia a plecat singură în luna de miere Mire lăsat la sol de compania aeriană, după suprarezervarea zborului. Soţia a plecat singură în luna de miere
Antena 3 Paradisul pierdut al Ungariei: Țara, renumită cândva pentru râurile și lacurile sale spectaculoase, devine o regiune semideșertică Paradisul pierdut al Ungariei: Țara, renumită cândva pentru râurile și lacurile sale spectaculoase, devine o regiune semideșertică
SpyNews A început războiul dintre Bianca Dan și Marian Grozavu! Bruneta a făcut noi declarații despre fostul iubit: ”Mă întristează” A început războiul dintre Bianca Dan și Marian Grozavu! Bruneta a făcut noi declarații despre fostul iubit: ”Mă întristează”
Reguli încălcate, lacrimi și imagini dureroase. Primele episoade din cel mai nou sezon Insula Iubirii | Spania sunt exclusiv în AntenaPLAY. Vezi acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Reguli încălcate, lacrimi și imagini dureroase. Primele episoade din cel mai nou sezon Insula Iubirii | Spania sunt exclusiv în AntenaPLAY. Vezi acum!
Citește și
3 zodii care atrag norocul și banii pe 4 august 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii care atrag norocul și banii pe 4 august 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Horoscop zilnic 4 august 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 4 august 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani...
Mario Cimarro și modelul Bronislava Gregušová s-au despărțit. Cei doi au un copil împreună
Mario Cimarro și modelul Bronislava Gregušová s-au despărțit. Cei doi au un copil împreună Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
Jador, oprit de poliție în trafic și testat antidrog! Ce a declarat artistul: ”Dacă v-ați îndoit de mine...” | VIDEO
Jador, oprit de poliție în trafic și testat antidrog! Ce a declarat artistul: ”Dacă v-ați îndoit de... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Paradisul pierdut al Ungariei: Țara, renumită cândva pentru râurile și lacurile sale spectaculoase, devine o regiune semideșertică
Paradisul pierdut al Ungariei: Țara, renumită cândva pentru râurile și lacurile sale spectaculoase, devine o... Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Pîslaru a cheltuit într-un singur an, pe deplasări externe, cât miniștrii de dinaintea lui în patru an
Pîslaru a cheltuit într-un singur an, pe deplasări externe, cât miniștrii de dinaintea lui în patru an Jurnalul
Cum trebuie să gătești ouăle pentru un aport maxim de proteine și ca să nu îngrașe
Cum trebuie să gătești ouăle pentru un aport maxim de proteine și ca să nu îngrașe Kudika
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă... Redactia.ro
Mire lăsat la sol de compania aeriană, după suprarezervarea zborului. Soţia a plecat singură în luna de miere
Mire lăsat la sol de compania aeriană, după suprarezervarea zborului. Soţia a plecat singură în luna de miere Observator
Cauze ascunse ale oboselii cronice în rândul persoanelor cu joburi sedentare la birou
Cauze ascunse ale oboselii cronice în rândul persoanelor cu joburi sedentare la birou MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Dezvoltarea intuiției la copii: Cum să-ți înveți copilul să își asculte intuiția și să ia decizii bune
Dezvoltarea intuiției la copii: Cum să-ți înveți copilul să își asculte intuiția și să ia decizii bune DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x