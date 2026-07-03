Eden din Santa Barbara, probleme grave de sănătate. Ce a pățit actrița Marcy Walker și de ce s-a organizat o strângere de fonduri

Marcy Walker, celebra Eden din Santa Barbara, trece prin momente dificile. Actrița se confruntă cu probleme grave de sănătate și financiare, iar fanii și foștii colegi au lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a o ajuta.

Marcy Walker, celebra Eden din Santa Barbara, trece prin momente dificile. Actrița se confruntă cu probleme grave de sănătate și financiare, iar fanii și foștii colegi au lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a o ajuta. | Profimedia Images

Marcy Walker, actrița care a cucerit milioane de telespectatori în rolul lui Eden Capwell din celebrul serial Santa Barbara, trece prin una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. În vârstă de 64 de ani, vedeta se confruntă cu probleme grave de sănătate și dificultăți financiare, iar apropiații și fanii au lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a o ajuta să își acopere cheltuielile medicale.

Eden din Santa Barbara, probleme grave de sănătate

Cunoscută și pentru interpretarea personajului Liza Colby din serialul All My Children, Marcy Walker a fost una dintre cele mai iubite actrițe de televiziune din anii '80 și '90. Performanțele sale i-au adus inclusiv un premiu Emmy, însă în 2005 a decis să se retragă complet din lumea reflectoarelor.

După încheierea carierei actoricești, Walker și-a schimbat radical viața. S-a stabilit în Huntersville, statul Carolina de Nord, unde s-a dedicat activității pastorale, implicându-se în proiecte religioase și comunitare. Deși a ales o viață departe de Hollywood, actrița a rămas în sufletele fanilor, care nu au uitat-o nici după aproape două decenii.

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Din păcate, în ultima perioadă, starea sa de sănătate s-a deteriorat. Deși natura afecțiunii nu a fost făcută publică, apropiații spun că problemele medicale sunt persistente și au generat costuri ridicate pentru tratament.

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Doi dintre admiratorii actriței au creat o pagină GoFundMe prin care încearcă să strângă bani pentru îngrijirea medicală a acesteia.

Ce a pățit actrița Marcy Walker și de ce s-a organizat o strângere de fonduri

„Astăzi, Marcy are nevoie de ajutorul nostru. Deși și-a petrecut ani întregi oferindu-și timpul, energia și inima altora – atât ca actriță, cât și mai târziu prin activitatea sa religioasă și comunitară – ea se confruntă acum cu o problemă de sănătate de durată, iar sprijinul financiar este esențial”, se arată în mesajul publicat pe pagina campaniei.

La momentul publicării informațiilor, campania reușise să strângă peste 13.800 de dolari, dintr-un obiectiv de 15.000 de dolari, prin intermediul a aproape 150 de donații. Organizatorii au precizat că toate fondurile vor fi direcționate exclusiv către cheltuielile medicale și îngrijirea actriței.

Marcy Walker a primit sprijin și din partea foștilor colegi de platou. În cadrul unei reuniuni virtuale dedicate distribuției serialului Santa Barbara, organizată pe 7 iunie, participanții au decis ca o parte din încasări să fie redirecționată către fondul destinat actriței.

Printre cei care au vorbit public despre situația sa se numără și A Martinez, actorul care l-a interpretat pe Cruz Castillo, marea iubire a lui Eden în serial.

„Adevărul este că Marcy a fost bolnavă și luptă din greu să se însănătoșească. În tot acest timp s-a confruntat și cu dificultăți financiare, așa cum se întâmplă, din păcate, cu mulți oameni care au nevoie de tratamente medicale complexe. Ea are acum nevoie de ajutorul nostru”, a transmis actorul într-un videoclip publicat pe Instagram.

Mesajul său a emoționat fanii serialului, iar mulți dintre aceștia au ales să contribuie la campanie, demonstrând că, la ani buni după încheierea Santa Barbara, Marcy Walker continuă să fie iubită și apreciată de public.