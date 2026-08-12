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Mircea Radu, fotografie rară alături de fiica lui. Cum a fost surprinsă Clara: „Eu și Ea”

Mircea Radu și-a surprins fanii din mediul online și a postat o fotografie rară cu fiica lui, Clara.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 12 August 2026, 20:03 | Actualizat Miercuri, 12 August 2026, 20:23
Mircea Radu, fotografie rară alături de fiica lui. Cum a fost surprinsă Clara: „Eu și Ea” | Captură Instagram
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Fostul prezentator preferă să își țină viața personală departe de ochii curioșilor. Însă, de această dată, Mircea Radu a fost impresionat de o fotografie realizată de Tudor, băiatul său, în care apare alături de fiica sa, și a ales să o împărtășească cu urmăritorii din mediul online.

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Mircea Radu, imagine rară cu fiica sa

Mircea Radu a considerat că fotografia în care apare alături de fiica sa este una specială, mai ales că a fost realizată de fiul său.

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„Eu şi Ea. Fotografiați de El”, a scris Mircea Radu, în descrierea pozei postate pe contul personal de Instagram.

În fotografie, fostul prezentator și Clara sunt surprinși din spate, mergând pe stradă de mână. Micuța poartă o rochie cu volane, la care a asortat o pereche de cizme și o geantă. Mircea Radu a afișat și el o ținută lejeră. Acesta poartă o cămașă alba și o pereche de pantaloni bej, o alegere potrivită pentru o plimbare în oraș.

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Cum a ales Mircea Radu numele fiicei sale

Mircea Radu a devenit tată pentru a doua oară în anul 2017. Tudor este cu trei ani mai mare decât Clara. Tot în 2017, fostul prezentator a dezvăluit și cum a ajuns să aleagă acest nume pentru fetița sa.

„Pe fiica mea o va chema Clara Elena. Sunt nume frumoase, limpezi, melodioase, iar unul dintre ele este în memoria mamei mele”, declara el pentru Libertatea, citat de click.ro.

Mama lui Mircea Radu a murit pe când el avea doar zece ani, după o luptă grea împotriva cancerului. Astfel, prezentatorul a ales numele de „Elena” în memoria mamei sale, mai notează click.ro.

Mircea Radu a divorțat în urmă cu aproape un an

Potrivit sursei citate mai sus, divorțul dintre Mircea Radu și mama copiilor săi a avut loc în mare secret, la notar. După mai bine de un deceniu, el și Raluca au decis să se despartă, iar confirmarea a venit chiar din partea lui.

„Ce părere să am despre asta? Este adevărat. Da, așa este!”, a confirmat el pentru Revista Viva.

Mircea Radu și Raluca Olaru și-au unit destinele în 2013 și au împreună doi copii, pe Clara Elena și Tudor. Ea este de profesie medic oncolog și a reușit să îl cucerească pe Mircea Radu atunci când el avea 44 de ani.

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