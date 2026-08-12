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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, pusă să tranșeze curcani: Zici că te lupți cu un balaur!

Episodul 12 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 12 august 2026. Raluca Bădulescu nu i-a plăcut la abatorul de curcani și nu a dorit să tranșeze o pasăre. Andrei Ștefănescu s-a dovedit a fi foarte iscusit și a secționat. „Zici că te lupți cu un balaur. Eu doar am pus niște pulpe în lăzi. Asta e aripă de dinozaur. Am făcut un atac de panică, trei crize de nervi, pe mine și ce să mai fac altceva? Doamne, dacă eu credeam că o să fac vreodată în viața mea așa ceva!”, a mai spus Raluca Bădulescu. Regina a tras în vid pulpele și aripile și la final a cerut scuze pentru comportamentul ei.
Miercuri, 12.08.2026, 23:08
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Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, ep. 3. Irina Fodor: Va fi o cursă intensă cu răsturnări de situație

Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, ep. 3. Irina Fodor: Va fi o cursă intensă cu răsturnări de situație

Logo show Miercuri, 12.08.2026, 23:35 ”Ne așteptăm la ce e mai rău!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

”Ne așteptăm la ce e mai rău!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Miercuri, 12.08.2026, 23:32 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, nevoită să renunțe la bijuterii în abatorul de curcani!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, nevoită să renunțe la bijuterii în abatorul de curcani!

Logo show Miercuri, 12.08.2026, 22:37 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu l-a urmărit cu tractorul pe nea Marin prin ferma de vaci

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu l-a urmărit cu tractorul pe nea Marin prin ferma de vaci

Logo show Miercuri, 12.08.2026, 22:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O nouă victorie pentru echipa galbenă! Liviu Vârciu i-a felicitat pe învingători!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O nouă victorie pentru echipa galbenă! Liviu Vârciu i-a felicitat pe învingători!

Logo show Miercuri, 12.08.2026, 22:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, sensibilizată până la lacrimi de o văcuță: Am simțit că o iubesc!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, sensibilizată până la lacrimi de o văcuță: Am simțit că o iubesc!

Logo show Miercuri, 12.08.2026, 21:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele s-au întrecut într-o fermă de bovine! Nea Marin: Trebuie să prindeți două vaci și să le plimbați cu trenulețul!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele s-au întrecut într-o fermă de bovine! Nea Marin: Trebuie să prindeți două vaci și să le plimbați cu trenulețul!

Logo show Miercuri, 12.08.2026, 21:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin a dat trezirea vedetelor! Liviu Vârciu a luat-o la goană în chiloți prin hotel!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin a dat trezirea vedetelor! Liviu Vârciu a luat-o la goană în chiloți prin hotel!

Logo show Miercuri, 12.08.2026, 20:30 Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, ep. 2. Descoperim Uzbekistanul, una dintre țările în care s-a desfășurat competiția

Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, ep. 2. Descoperim Uzbekistanul, una dintre țările în care s-a desfășurat competiția

Logo show Miercuri, 12.08.2026, 00:24 Raluca Bădulescu, cu ochii în lacrimi! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Raluca Bădulescu, cu ochii în lacrimi! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Marti, 11.08.2026, 23:32 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, șofer pe tractor: Fix Madmax! Care e dreapta?

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, șofer pe tractor: Fix Madmax! Care e dreapta?

Logo show Marti, 11.08.2026, 23:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, la pas printr-o pădure cu urși: Ne-am dat seama că e groasă

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, la pas printr-o pădure cu urși: Ne-am dat seama că e groasă

Logo show Marti, 11.08.2026, 22:40
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