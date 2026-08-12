Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, pusă să tranșeze curcani: Zici că te lupți cu un balaur!

Episodul 12 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 12 august 2026. Raluca Bădulescu nu i-a plăcut la abatorul de curcani și nu a dorit să tranșeze o pasăre. Andrei Ștefănescu s-a dovedit a fi foarte iscusit și a secționat. „Zici că te lupți cu un balaur. Eu doar am pus niște pulpe în lăzi. Asta e aripă de dinozaur. Am făcut un atac de panică, trei crize de nervi, pe mine și ce să mai fac altceva? Doamne, dacă eu credeam că o să fac vreodată în viața mea așa ceva!”, a mai spus Raluca Bădulescu. Regina a tras în vid pulpele și aripile și la final a cerut scuze pentru comportamentul ei.

Miercuri, 12.08.2026, 23:08